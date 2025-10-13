Kitakart napfénytető, visszabutított önvezető képességek, kisebb akkumulátor, lomhább gyorsulás, egyszerűbb kivitelezés: a Model Y és a Model 3 Standard változata kevesebbet kínál, de kevesebbet is kér: az észak-amerikai piacon mintegy 13 százalékkal olcsóbb a vártnál később bemutatott fapados belépővariáns, mint az eddigi legegyszerűbb kivitel.

Az új alapverziók már a Tesla magyarországi árlistáján is megjelentek.

Jó hírünk van azoknak, akik ebben gondolkodnak: a Model Y Standard 16 669 900 forinttól indul, ami 3,9 millió forinttal, avagy 19 százalékkal (!) olcsóbb, mint a mostantól Premium néven futó, korábban belépőnek számító, hátsókerék-hajtású kivitel (20 569 900 Ft).

A Model 3 Standard esetében valamivel kisebb az árelőny: az új olcsó verzió itt is 16 669 900 Ft, a következő szintért viszont „csak” 18 879 900 forintot kellene fizetni; ahhoz képest 11,7% a kedvezmény.

A hazai importőr honlapján fellelhető információk alapján így viszonyulnak egymáshoz a fapados és normál kivitelű, hátsókerék-hajtású modellek.

A Model Y esetében a hatótávolság a kisebb akku miatt 622 helyett 534 km (ezek már WLTP-értékek), a gyorsulás 0-100 km/órára 5,6 helyett 7,2 mp. Valamivel kisebb a töltési teljesítmény, Supercharge töltővel 15 perc alatt 267 helyett 260 kilométerre elegendő energia vehető fel.

Az audiorendszer 9 helyett 7 hangszórót tartalmaz, a kerékméret 18″-ra csökken, és míg elöl ugyanaz az érintőképernyő fogad, hátul eltűnik a 8″ monitor. Utóbbi miatt a hátsó légbefúvó rostélyokat kézzel kell állítani. A panoráma üvegtetőt blokkolták, a padlókonzol nyitott üreg, nincs hangulatvilágítás. A kormányt és a hátsó ülést kézzel kell állítani. Egyszerűbbek az ülések, a kárpitok és a légszűrő, a fényszóró nem adaptív, ahogy a lengéscsillapítók sem.

A Tesla Model 3 kevesebb lemondással jár: a hatótávolsága 750-ről 520 kilométerre csökkent, a 0-100-as gyorsulási érték 5,2 helyett 6,1 mp.

Alább táblázatos formában is megtalálod a hátsókerék-hajtású modellek összehasonlítását.

Nem mindenhol van szüksége árcsökkentésre a Teslának:

Tesla Model Y Standard és Premium összehasonlítás

Modell Standard, hátsókerék-hajtás Premium, hátsókerék-hajtás Ár 16 669 900 Ft 20 569 900 Ft Elérhető 2025. nov. – dec. 2025. dec. Hatótávolság (WLTP) 534 km 622 km 0-100 km/óra 7,2 mp 5,6 mp Supercharge-töltés 15 perc alatt4 Akár 260 km Akár 267 km Hangszórók 7 9 Kerékméret 18” 19″, 20” Érintőképernyő elöl 15,4” 15,4″ Érintőképernyő hátul – 8″ Tető Zárt panorámatető Panoráma üvegtető Hangulatvilágítás – Testre szabható Középkonzol Nyitott Megnövelt tárolóhellyel Kormányállítás Manuális Elektromos Dekorbetétek Textil Mikrovelúr és textil Légszűrés Részecske- és szagszűrő HEPA-szűrő és Biofegyver-ellenes üzemmód Befúvás irányának szabályozása elöl/hátul Érintőképernyőről / kézzel Érintőképernyőről / érintőképernyőről Üléskárpit Kéttónusú, textil és vegán bőr Perforált vegán bőr Ülések elöl Fűtött Fűtött és szellőztetett Ülések hátul Manuálisan lehajtható Elektromosan lehajtható és dönthető, fűthető Világítás LED-es fényszórók LED-es fénysávok Távolsági világítás Automata Automata és adaptív Külső tükrök Elektromosan behajtható Elektromosan behajtható, automatikusan sötétedő Lengéscsillapítók Passzív Frekvenciafüggő Külső kamerák 8 8 Vezeték nélküli telefontöltő 2 2 USB-C portok 5 5 Csomagtérajtó Érintés nélküli, motoros Érintés nélküli, motoros Autopilot Basic Basic Kapcsolat Mobil adat, wifi, UWB, bluetooth Mobil adat, wifi, UWB, bluetooth

Tesla Model 3 Standard és Premium összehasonlítás

