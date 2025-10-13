Kitakart napfénytető, visszabutított önvezető képességek, kisebb akkumulátor, lomhább gyorsulás, egyszerűbb kivitelezés: a Model Y és a Model 3 Standard változata kevesebbet kínál, de kevesebbet is kér: az észak-amerikai piacon mintegy 13 százalékkal olcsóbb a vártnál később bemutatott fapados belépővariáns, mint az eddigi legegyszerűbb kivitel.
Az új alapverziók már a Tesla magyarországi árlistáján is megjelentek.
Jó hírünk van azoknak, akik ebben gondolkodnak: a Model Y Standard 16 669 900 forinttól indul, ami 3,9 millió forinttal, avagy 19 százalékkal (!) olcsóbb, mint a mostantól Premium néven futó, korábban belépőnek számító, hátsókerék-hajtású kivitel (20 569 900 Ft).
A Model 3 Standard esetében valamivel kisebb az árelőny: az új olcsó verzió itt is 16 669 900 Ft, a következő szintért viszont „csak” 18 879 900 forintot kellene fizetni; ahhoz képest 11,7% a kedvezmény.
A hazai importőr honlapján fellelhető információk alapján így viszonyulnak egymáshoz a fapados és normál kivitelű, hátsókerék-hajtású modellek.
A Model Y esetében a hatótávolság a kisebb akku miatt 622 helyett 534 km (ezek már WLTP-értékek), a gyorsulás 0-100 km/órára 5,6 helyett 7,2 mp. Valamivel kisebb a töltési teljesítmény, Supercharge töltővel 15 perc alatt 267 helyett 260 kilométerre elegendő energia vehető fel.
Az audiorendszer 9 helyett 7 hangszórót tartalmaz, a kerékméret 18″-ra csökken, és míg elöl ugyanaz az érintőképernyő fogad, hátul eltűnik a 8″ monitor. Utóbbi miatt a hátsó légbefúvó rostélyokat kézzel kell állítani. A panoráma üvegtetőt blokkolták, a padlókonzol nyitott üreg, nincs hangulatvilágítás. A kormányt és a hátsó ülést kézzel kell állítani. Egyszerűbbek az ülések, a kárpitok és a légszűrő, a fényszóró nem adaptív, ahogy a lengéscsillapítók sem.
A Tesla Model 3 kevesebb lemondással jár: a hatótávolsága 750-ről 520 kilométerre csökkent, a 0-100-as gyorsulási érték 5,2 helyett 6,1 mp.
Alább táblázatos formában is megtalálod a hátsókerék-hajtású modellek összehasonlítását.
Nem mindenhol van szüksége árcsökkentésre a Teslának:
Tesla Model Y Standard és Premium összehasonlítás
|Modell
|Standard, hátsókerék-hajtás
|Premium, hátsókerék-hajtás
|Ár
|16 669 900 Ft
|20 569 900 Ft
|Elérhető
|2025. nov. – dec.
|2025. dec.
|Hatótávolság (WLTP)
|534 km
|622 km
|0-100 km/óra
|7,2 mp
|5,6 mp
|Supercharge-töltés 15 perc alatt4
|Akár 260 km
|Akár 267 km
|Hangszórók
|7
|9
|Kerékméret
|18”
|19″, 20”
|Érintőképernyő elöl
|15,4”
|15,4″
|Érintőképernyő hátul
|–
|8″
|Tető
|Zárt panorámatető
|Panoráma üvegtető
|Hangulatvilágítás
|–
|Testre szabható
|Középkonzol
|Nyitott
|Megnövelt tárolóhellyel
|Kormányállítás
|Manuális
|Elektromos
|Dekorbetétek
|Textil
|Mikrovelúr és textil
|Légszűrés
|Részecske- és szagszűrő
|HEPA-szűrő és Biofegyver-ellenes üzemmód
|Befúvás irányának szabályozása elöl/hátul
|Érintőképernyőről / kézzel
|Érintőképernyőről / érintőképernyőről
|Üléskárpit
|Kéttónusú, textil és vegán bőr
|Perforált vegán bőr
|Ülések elöl
|Fűtött
|Fűtött és szellőztetett
|Ülések hátul
|Manuálisan lehajtható
|Elektromosan lehajtható és dönthető, fűthető
|Világítás
|LED-es fényszórók
|LED-es fénysávok
|Távolsági világítás
|Automata
|Automata és adaptív
|Külső tükrök
|Elektromosan behajtható
|Elektromosan behajtható, automatikusan sötétedő
|Lengéscsillapítók
|Passzív
|Frekvenciafüggő
|Külső kamerák
|8
|8
|Vezeték nélküli telefontöltő
|2
|2
|USB-C portok
|5
|5
|Csomagtérajtó
|Érintés nélküli, motoros
|Érintés nélküli, motoros
|Autopilot
|Basic
|Basic
|Kapcsolat
|Mobil adat, wifi, UWB, bluetooth
|Mobil adat, wifi, UWB, bluetooth
Tesla Model 3 Standard és Premium összehasonlítás
|Modell
|Hátsókerék-hajtás
|Long Range hátsókerék-hajtás
|Ár
|16 669 900 Ft
|18 879 900 Ft
|Hatótávolság (WLTP)
|520 km
|750 km
|0-100 km/óra
|6,1 mp
|5,2 mp
|Hangszórók
|9
|9
|Kerékméret
|18″, 19”
|18″, 19”
|Dekorelemek
|Velúr és textil
|Velúr és textil
|Ülések elöl
|Elektromosan állítható és szellőztethető
|Elektromosan állítható és szellőztethető
|Ülések hátul
|Dönthető, fűthető
|Dönthető, fűthető
|Hangulatvilágítás
|igen
|igen
|Érintőképernyő elöl
|15,4”
|15,4”
|Érintőképernyő hátul
|8”
|8”
|Befúvás irányának szabályozása elöl/hátul
|Érintőképernyőről / érintőképernyőről
|Érintőképernyőről / érintőképernyőről
|Külső kamerák
|8
|8
|Csomagtérajtó
|Érintés nélküli, motoros
|Érintés nélküli, motoros
|Autopilot
|Basic
|Basic