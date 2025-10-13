Kitakart napfénytető, visszabutított önvezető képességek, kisebb akkumulátor, lomhább gyorsulás, egyszerűbb kivitelezés: a Model Y és a Model 3 Standard változata kevesebbet kínál, de kevesebbet is kér: az észak-amerikai piacon mintegy 13 százalékkal olcsóbb a vártnál később bemutatott fapados belépővariáns, mint az eddigi legegyszerűbb kivitel.

https://www.vezess.hu/hirek/2025/10/08/tesla-model-y-standard-model-3-standard/

Az új alapverziók már a Tesla magyarországi árlistáján is megjelentek.

Jó hírünk van azoknak, akik ebben gondolkodnak: a Model Y Standard 16 669 900 forinttól indul, ami 3,9 millió forinttal, avagy 19 százalékkal (!) olcsóbb, mint a mostantól Premium néven futó, korábban belépőnek számító, hátsókerék-hajtású kivitel (20 569 900 Ft).

30 fotó

A Model 3 Standard esetében valamivel kisebb az árelőny: az új olcsó verzió itt is 16 669 900 Ft, a következő szintért viszont „csak” 18 879 900 forintot kellene fizetni; ahhoz képest 11,7% a kedvezmény.

A hazai importőr honlapján fellelhető információk alapján így viszonyulnak egymáshoz a fapados és normál kivitelű, hátsókerék-hajtású modellek.

A Model Y esetében a hatótávolság a kisebb akku miatt 622 helyett 534 km (ezek már WLTP-értékek), a gyorsulás 0-100 km/órára 5,6 helyett 7,2 mp. Valamivel kisebb a töltési teljesítmény, Supercharge töltővel 15 perc alatt 267 helyett 260 kilométerre elegendő energia vehető fel.

Itt az olcsó Teslák hazai ára 6

Tesla Model 3 Standard

Az audiorendszer 9 helyett 7 hangszórót tartalmaz, a kerékméret 18″-ra csökken, és míg elöl ugyanaz az érintőképernyő fogad, hátul eltűnik a 8″ monitor. Utóbbi miatt a hátsó légbefúvó rostélyokat kézzel kell állítani. A panoráma üvegtetőt blokkolták, a padlókonzol nyitott üreg, nincs hangulatvilágítás. A kormányt és a hátsó ülést kézzel kell állítani. Egyszerűbbek az ülések, a kárpitok és a légszűrő, a fényszóró nem adaptív, ahogy a lengéscsillapítók sem.

A Tesla Model 3 kevesebb lemondással jár: a hatótávolsága 750-ről 520 kilométerre csökkent, a 0-100-as gyorsulási érték 5,2 helyett 6,1 mp.

Alább táblázatos formában is megtalálod a hátsókerék-hajtású modellek összehasonlítását.

Nem mindenhol van szüksége árcsökkentésre a Teslának:

Itt az olcsó Teslák hazai ára 7
Brutálisan bekezdett a legújabb Tesla
Akkora sikerrel debütált a legnépszerűbb Tesla újított változata, hogy Kínában máris több hónapos várólisták alakultak…

Tesla Model Y Standard és Premium összehasonlítás

14 fotó
Modell Standard, hátsókerék-hajtás Premium, hátsókerék-hajtás
Ár 16 669 900 Ft 20 569 900 Ft
Elérhető 2025. nov. – dec. 2025. dec.
Hatótávolság (WLTP) 534 km 622 km
0-100 km/óra 7,2 mp 5,6 mp
Supercharge-töltés 15 perc alatt4 Akár 260 km Akár 267 km
Hangszórók 7 9
Kerékméret 18” 19″, 20”
Érintőképernyő elöl 15,4” 15,4″
Érintőképernyő hátul 8″
Tető Zárt panorámatető Panoráma üvegtető
Hangulatvilágítás Testre szabható
Középkonzol Nyitott Megnövelt tárolóhellyel
Kormányállítás Manuális Elektromos
Dekorbetétek Textil Mikrovelúr és textil
Légszűrés Részecske- és szagszűrő HEPA-szűrő és Biofegyver-ellenes üzemmód
Befúvás irányának szabályozása elöl/hátul Érintőképernyőről / kézzel Érintőképernyőről / érintőképernyőről
Üléskárpit Kéttónusú, textil és vegán bőr Perforált vegán bőr
Ülések elöl Fűtött Fűtött és szellőztetett
Ülések hátul Manuálisan lehajtható Elektromosan lehajtható és dönthető, fűthető
Világítás LED-es fényszórók LED-es fénysávok
Távolsági világítás Automata Automata és adaptív
Külső tükrök Elektromosan behajtható Elektromosan behajtható, automatikusan sötétedő
Lengéscsillapítók Passzív Frekvenciafüggő
Külső kamerák 8 8
Vezeték nélküli telefontöltő 2 2
USB-C portok 5 5
Csomagtérajtó Érintés nélküli, motoros Érintés nélküli, motoros
Autopilot Basic Basic
Kapcsolat Mobil adat, wifi, UWB, bluetooth Mobil adat, wifi, UWB, bluetooth

Tesla Model 3 Standard és Premium összehasonlítás

16 fotó
Modell Hátsókerék-hajtás Long Range hátsókerék-hajtás
Ár 16 669 900 Ft 18 879 900 Ft
Hatótávolság (WLTP) 520 km 750 km 
0-100 km/óra 6,1 mp 5,2 mp
Hangszórók 9 9
Kerékméret 18″, 19” 18″, 19”
Dekorelemek Velúr és textil Velúr és textil
Ülések elöl Elektromosan állítható és szellőztethető   Elektromosan állítható és szellőztethető
Ülések hátul Dönthető, fűthető Dönthető, fűthető
Hangulatvilágítás igen igen
Érintőképernyő elöl 15,4” 15,4”
Érintőképernyő hátul 8” 8”
Befúvás irányának szabályozása elöl/hátul Érintőképernyőről / érintőképernyőről Érintőképernyőről / érintőképernyőről
Külső kamerák 8 8
Csomagtérajtó Érintés nélküli, motoros Érintés nélküli, motoros
Autopilot Basic Basic
Itt az olcsó Teslák hazai ára 18
Balesetet látsz? Így menthetsz életet
Az életmentésben az idő kiemelkedően fontos tényező, éppen ezért nem lehet minden esetben arra várni, hogy kiérkezzenek…