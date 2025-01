Már az első napon hatalmas sikernek bizonyult a Tesla Model Y modellfrissítése. Ahogyan arról a Vezess hasábjain beszámoltunk, az amerikai villanyautó-gyártó úgy kezdte a 2025-ös évet, hogy piacra dobta legnépszerűbb modelljének megújított változatát – amire öt évvel a típus bemutatkozása után került sor –, azonban akad egy bökkenő: egyelőre csak Ázsiában és Óceániában kapható a faceliftes változat.

Kínában viszont a bemutató napján 50 ezer darabot rendeltek meg az új Model Y-ből – írja helyi forrásokra hivatkozva azt írta a CnEVPost. Összesen 300 kereskedést működtet a kelet-ázsiai országban a Tesla, és ezek között található olyan, amiben a tervezett kapacitást százas nagyságrendben múlta felül a kereslet. Az egyik szalon munkatársa arról számolt be, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel annak is áprilisig vagy májusig kell várnia az autó átvételére, aki már most kifizeti az előleget.

Egyelőre kétféle kapható az új Model Y-ból a kínai piacon is: a hátsókerék-hajtású változatért 263 ezer jüant kérnek el, ami a mostani árfolyamon csaknem 14,5 millió forintnak felel meg, míg a drágább, ugyanakkor nagyobb hatótávolságot is ígérő, összkerékhajtású variáns ára 303 500 jüan, azaz 16,6 millió forint.

A Tesla egyik értékesítője is azt nyilatkozta a kínai médiában, hogy „robbanásszerűen nőttek” a megrendelések az új Model Y leleplezésének napján. A régi Model Y-t pedig hiába árazták le, mégis a frissített változatát választották többen.

