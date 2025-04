Noha Elon Musk már évek óta ígéri, a Tesla kínálatában továbbra is hiába keressük a megfizethető modellt – az ígéret csak ígéret maradt. Model A, Model 2 és Model Q néven is beszéltek már az olcsó Tesláról, amiről tavaly kiderült ki, hogy mégsem dobják piacra, vagy legalábbis nem úgy, ahogyan azt korábban beharangozták.

Ezzel kapcsolatban a Tesla a közelmúltban újra elhúzta a mézesmadzagot: mint arról a Vezess is beszámolt, egy fapados Model Y-nal rukkolhat elő az amerikai gyártó. Kínai hírforrások arról írtak, hogy a különbséget a felszereltség adhatja, ugyanis az akkumulátorban, a teljesítményben és a futóműben nem várható nagy eltérés.

A napokban azonban a Reuters több forrásból is úgy tudja, hogy a Tesla ismételten elhalasztotta a megfizethető modell bevezetését. Tervezetten erre már 2025 első felében sor került volna, így azonban a bennfentes körökben E41-ként emlegetett típus legkorábban az év végén, de az is elképzelhető, hogy csak 2026 elején érkezik meg.

A hírügynökség értesülései szerint a Tesla rögtön két modellt is lecsupaszítana, így a Model Y mellett a Model 3-nak is lehet egy szélesebb körök számára is elérhető változata.