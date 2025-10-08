Tegnap már jeleztük, hogy a Tesla fontos bejelentésre készül. Ez azóta meg is történt, elárulták az árversenyre tervezett modellek részleteit.

A fapados verziók a Standard utónevet kapják – ezzel egy időben a nagy hatótávolságú modellek „Premium” névre állnak át. A Performance marad Performance.

Észak-Amerikában 10% fölötti árelőnnyel kerülnek forgalomba az új Standard modellek, Magyarországon még nem szerepelnek az árlistában, de az Automotive News Europe információi szerint Európában is hasonló, 10% körüli lehet az árcsökkenés. A Tesla németországi üzemében heteken belül megkezdődik a visszacsupaszított autók gyártása, az első ügyfelek még az év vége előtt átvehetik autójukat.

Amiben tévedtünk: a Tesla igenis kivett egy modult a Standard modellek akkumulátorából, így az csak 69 kWh kapacitású. Villanymotorból egyet kapunk, amely a hátsó kerekeket hajtja.

Tesla Model Y Standard

A másodkézből szerzett információk alapján a hatótávolság a szintén hátsókerék-hajtású modellhez képest 10 százalékkal csökkent, a 0-96 km/óra gyorsulás szintideje 5,4 helyett 56,8 mp. A végsebesség maradt 201 km/óra.

Az orról és a farról eltűnt a lámpákat összekötő sáv, az első lökhárító rajzolata egyszerűbb lett. A kerekek alapkivitelben 18 colosak, a 19” feláras, karosszériaszínből pedig csak három (szürke, gyöngyházfehér, gyémántfekete) választható.

Szintetikus bőr helyett szövet borítja az üléseket, a padlókonzolon tágas üregbe pakolhatunk. Az első ülések nem szellőztethetők, a hátsók nem fűthetők, és nincs hátul középen érintőképernyő: a helyén egyszerű, kézzel állítható légbeömlőket találunk. A kormánykerék is kézzel állítható.

Az audiorendszer 15 helyett 7 hangszórót kap, nincs már benne analóg (AM/FM) rádió – hogy digitális és/vagy műholdas van-e, nem tudjuk -, ahogy a HEPA légszűrő is kikerült a felszereltségből. A külső tükröket kézzel kell behajtani, nem sötétülnek el automatikusan. A hátsó ülések motoros döntése sincs már a felszereltségi listán, eltűnt az Autosteer funkció és a hangulatvilágítás.

A lengéscsillapítókat egyszerű, passzív darabokra cserélték, az üvegtető helyett pedig hangszigetelő béléssel kombinált, klasszikus tetőkárpit fogadja az utasokat – valójában az üvegtető a helyén maradt, hiszen egy vagyon lett volna újraterveztetni, és ismételten bevizsgáltatni az autót, viszont letakarták, így aki nem fizet, nem élvezheti az előnyeit.

Model 3 Standard

Itt eleve opciós volt az üvegtető (a Model Y-nál alapfelszerelés), ezért egyszerűen törölték a kínálatból. A többi változás a Model Y Standard receptjét követi: kisebb kerekek, korlátozott színválaszték, egyszerűbb kárpitozás, motoros helyett manuális mozgatású szerelvények, passzív lengéscsillapítók kerültek a belépő szintű autóba.

A változások valóban jelentősek, a Tesla Standard kivitelek kifejezetten szegényesen hangoznak. Gyanítjuk, hogy nem a magánvevőket célozza meg a gyártó ezekkel a fapados variánsokkal, hanem az autókölcsönzőket, illetve a flottavásárlókat.