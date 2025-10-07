Valamikor a mai nap folyamán, európai idő szerint a kora esti órákban bejelentésre számítunk a Teslától: noha egyesek a Roadster gyártásának rég várt bejelentésében reménykednek, sokkal több realitása van egy másik, nem kevésbé fontos termékfejlesztésnek.

A Tesla eladásai ugyanis jelentősen visszaestek az év első felében. Noha a harmadik negyedév ezt részben orvosolta, a cég termékei iránti kereslet még mindig nem éri el a várt szintet. Mivel az érdeklődés hiányának elsősorban gazdasági okai vannak, a Tesla a bevált módszerhez folyamodik, és olcsóbb autót dob piacra.

6 fotó

Mivel az eredetileg tervezett, ténylegesen olcsó villanyautót tavaly elkaszálta Elon Musk, marad a visszabutítás: a cégvezető már nyáron utalt arra, hogy a Model Y szerényebb felszereltségű változatától remélik az eladások felfuttatását. Azért ennek a típusnak, mert ez a márka magasan legkeresettebb modellje, egyben Európa legnagyobb számban eladott villanyautója.

Hogy pontosan miből áll majd a fapadosítás, hamarosan kiderül, de előzetesen is vannak elképzelések. A modellfrissítésnél bevezetett elülső fénysáv és az üvegtető elvetésével máris jelentősen csökkenthetők a költségek; ezen felül az egyszerűbb audiorendszer beépítésével, az ülésszellőzés törlésével és hasonló módosításokkal is spórolhat a cég.

Más történet a hajtáslánc módosítása: a kisebb kapacitású akkumulátor, a gyengébb villanymotor beépítése olyan módosítás, ami hosszas fejlesztést igényel. Elképzelhető, hogy ezeken is módosít a Tesla, de nem lennénk meglepve, ha a fapados Model Y negyedik negyedévre ütemezett bevezetésére ezek még nem készülnének el.

Később a Model 3-ból is készülhet lecsupaszított változat.