Augusztusban adták át Solymáron a Terstyánszky utca – Mátyás király utca – Vasút utca csomópontnál kiépített körforgalmat. A beruházás teljes értéke 82 millió forint volt, ebből 35 milliót vállalt a solymári önkormányzat.

Az új körforgalom átadása óta gyakoriak a kalandok, a közepén elhelyezett akadályt rendszeresen elsodorják a forgalmi rend megváltozását figyelmen kívül hagyó autósok.

Minden alkalommal meglepőek a felvételek: nem teherautó, nem busz hagyja figyelmen kívül a forgalmi rend változását: Amit hozzáteszünk: a gépjármű veszélyes üzem; ne vezess megszokásból; a hivatal minden alkalommal megteszi a feljelentést. Posted by Solymári Polgármesteri Hivatal on Sunday, September 14, 2025

Az önkormányzat azt kérte az autósoktól, hogy ne megszokásból vezessenek. A hivatal minden alkalommal megteszi a feljelentést.