2025 augusztusában adták át Solymáron a Terstyánszky utca–Mátyás király utca–Vasút utca csomópontnál kiépített körforgalmat. A beruházás teljes értéke 82 millió forint volt, ebből 35 milliót vállalt a solymári önkormányzat.

Az új körforgalom nem járható nehezebben, mint bármelyik másik, sőt, mivel közepe lényegében csak műanyag terelőelemekből áll, még örülhet is egy-két arra haladó, hogy tévedés esetén szinte semmi sem történik autójával.

Utólag elnézve bölcs döntés volt, hogy ilyen mobil magot kapott a körforgalom, mert elképesztően sok a probléma a csomópontban. Jó pár hónap eltelt már az átadás óta, így már a megszokásból vezetőknek is kellett találkoznia a változásokkal. De egyszerűen valamiért mégsem akar igazán flottul menni a közlekedés arrafelé.

Május 26-án délután is volt valaki, aki újraigazította Suzukijával a műanyag elemeket. Lehet, hogy az autó ezúttal nagyobb ütést kapott, mint más autók a korábbi esetek során, mert középre már egy cserepes növény is került.

A főszereplő nem kapkodta el a távozást, ami külön megér egy misét, hiszen teljesen szabálytalanul, a forgalommal szemben indult tovább.