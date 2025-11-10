Sorra szedi az áldozatait az az új körforgalom, amit még augusztusban adtak át Solymáron. A műanyag terelőelemeket a Terstyánszky Ödön utca, a Mátyás Király utca, valamint a Vasút utca kereszteződésében helyezték el, azonban az autósok a helyi önkormányzat határozott kérése ellenére továbbra is megszokásból vezetnek.

Ennek megfelelően a térfigyelő kamerák a napokban is rögzítettek egy esetet: ezúttal egy Honda Jazz sofőrje nézte el a rajzot, és miután eltolta a terelőszigetet, elegánsan távozott a körforgalomból. Az erről készült, november 7-i felvételt a Redditen osztották meg:

A körforgalom egy 82 millió forint értékű beruházás keretében valósult meg, amiből 35 millió forintot állt a solymári önkormányzat.

A korábbi esetről itt számolt be a Vezess: