Az autózás és a mozógkép egyszerre hódították meg a világot, egy olyan korban sütötték el a startpisztolyt, amikor minden hirtelen sebességet váltott, és addig elérhetetlennek hitt távlatok nyíltak meg. Így a moziban mindig feltűntek négykerekű sztárok, sőt egy-egy autó valódi legendává nőtt csak a filmszerepeinek köszönhetően, elég csak a legismertebb típusok egyikére, a DeLorean-re gondolni. Ha nincs a Vissza a jövőbe trilógia, akkor csak az autórajongók szűk köre ismerné a financiálisan óriási bukásnak számító érdekességet.

A film varázsa viszont felemelte, átalakította, és új jelentéstartalommal töltötte meg.

A Vezess születése óta is több jelentős alkotás volt a mozi világában, amelyek kiemelkednek a tömegből, és örökre emlékezetesek maradnak. Ezért a 25. születésnapunk alkalmából visszatekintünk erre a negyed évszázadra, és csokorba gyűjtjük a számunkra legfontosabb, legemlékezetesebb autós mozikat.

Sorrend nincs, mert a művészet ízlés kérdése, van aki élvezettel, két pofára habzsolja a Halálos Iramban gyerekesen egyszerű vizuális ámokfutását, mások szerint ez a filmkészítés legalja. A válogatás tehát teljesen szubjektív, és egyfajta gondolatébresztő: a kiegészítés mindenki számára adott lehetőség, de lássuk előbb a mi saját jelöltjeinket.

Halálos Iramban filmek

Megkerülhetetlen, ikonikus, és megosztó. A Halálos Iramban mozis sorozat úgy ette be magát a globális tudatba, mint egy populista politikus ígérete. Tudtuk hogy hazug, tudtuk hogy ámítás, ráadásul pimaszul egyszerű, bántóan primitív történet, mégis nyelte a világ, mint Garfield a lasagne tálakat. Gyakorlatilag könyvet lehetne írni erről a szórakoztatóipari gőzhengerről, ami egyszerű, egyszeri filmként indult 2001-ben, a tuningautók harsány világából, de szép lassan egy űrig érő akcióorgia lett belőle.

Ünnepelj velünk, és nyerj! 25 éves a Vezess, Magyarország legolvasottabb autós lapja – és ezt most egy játékkal ünnepeljük. Te se maradj ki! Születésnapunk alkalmából mi adunk ajándékot, kattints erre a linkre és játssz velünk.

Tíz rész készült belőle, és jön az elvileg végső lezárást nyújtó utolsó rész 2028-ban a Fast Forever. Bár soha ne mondd, hogy soha, ha egy ennyire ismételhető recept ekkora vagyont termel (Ez a Universal legnagyobb franchise-ja és a nyolcadik legtöbb bevételt hozó filmsorozat, több mint hét milliárd dollárt hozó bevétellel), akkor azt nem hagyják meghalni az amerikai producerek.

Taplógáz: Ricky Bobby legendája (2006)

Az idióta poénok és az autóversenyzés ritkán kerülnek egy lapra, de 2006-ban, már húsz éve sikerült mindezt összehozni. Ez volt a Talladega Nights, amit kreatív hazai címadók Taplógázként adtak el itthon. Igaz leíró címük tökéletesen mutatta, mire számíthatunk ettől az alkotástól. Igazi fárasztó, böfögős-fingós humor a Nascar világából. Ha szabadjára engedjük az agyunkban élő kamaszt, vagy akkor voltunk kamaszok, amikor ez a film kijött, akkor még ma is élvezhető.

A Rotten Tomatoeson jelenleg 72%-os kritikusi és 73%-os közönségpontja van, a kritikai konszenzus pedig nagyjából úgy foglalható össze, hogy néha döcög, de a szatíra, a poénok és a szereplőgárda így is elviszi a hátán.

Adam McKay rendező és Will Ferrell társszerzők, valamint főszereplő nem hiteles autóversenyzős drámát csinált, hanem egy olyan autós sportparódiát, amelyben a versenypálya inkább díszlet a nagyon amerikai önkép kifigurázásához

Grindhouse – Halálbiztos (2007)

Quentin Tarantino nyolcadik filmjéről van szó, amelyben a főszerepet Kurt Russell mellett egy Chevy Nova alakította. Az autó a pszichopata kaszkadőr járműve volt, amely úgy volt átalakítva, hogy ha valaki beszállt az anyósülésre, tuti nem távozott onnan élve. A Novát egyébként Tarantino igen nagy kedvvel használta filmjeiben, ugyanis a Kutyaszorítóban és a Ponyvaregényben is feltűnik egy-egy ilyen modell.

Drive (2011)

Ez az a film, amitől az ember éjfél körül beül a volán mögé és céltalanul cirkálni kezd. Természetesen a nyolcvanas évek szintetizátorra alapuló zenéivel aláfestve. A Ryan Gosling nevével fémjelzett filmben nincs tűzgolyóként repülő Charger, sem két emelet magas épített halálosztó gép. A verdák hétköznapiak, a dráma viszont szó szerint csontig hatol. Ahogy halad előre a történet, úgy érezzük, bárki, bármilyen verdával hős lehet, ha tudja mit kell tennie.

A zseniális nyitójelenet egy szürke Chevrolet Impalával a lopakodó autózás etalonja: a csúcssebesség esztelen hajszolása helyett a városi ritmus és a lendület okos beosztásán van a hangsúly. Lám, ha jól csinálják ez az elgondolás is működik, nyilván nem termel milliárdokat, és nem lehet tíz részen keresztül elhúzni, mint a Halálos Iramban filmeket, de egy ilyen gyűjtésben örök helye van. Meghatározott egy időszakot, adott egy alaphangot, és ezen keresztül jutott el sokakhoz a Kavinsky – Nightcall című nóta, ami minden éjszakai vezetés “setlist” kötelező darabja.

Rush – Hajsza a győzelemért (2013)

Több film is született a Forma-1 világáról. Legfrissebb a 2025-ben vászonra került, valódi F1-es csapatokkal, versenyhétvégéken forgatott szerényen csak “F1 – a film” című alkotás is felkerülhetett volna a listára, de szerintem akad ennél jobb, hangulatosabb mozgókép a száguldó cirkuszról, méghozzá a valós eseményeket feldolgozó Rush – hajsza a győzelemért.

Forma-1-es szakértőnk, Baka Gábor premier előtt nézhette meg a filmet anno, és így fogalmazott:

Az Oscar-díjas Ron Howard megcsinálta az eddigi legjobb autóversenyzős mozit, amelyben a valós események ízléses mértékben lettek “feltupírozva”, az autók, a versenyek eseményei, a dráma, az érzelmek és a humor közel tökéletes arányban keverednek. Daniel Brühl megszólalásig, sőt, azon túl is kiköpött Niki Lauda a filmben, és Chris Hemsworth is nagyon jól adja el a playboy Huntot. A film ugyan világosan szembeállítja a két főszereplőt, de nem mond ítéletet, a nézőre bízza, kivel azonosul inkább.

Minőségben, történetmesélésben, stílusban ez a modern F1-film etalonja. Ezt tükrözik a neten megjelent kritikák is: Rotten Tomatoes: 89% kritikus, 88% közönség; Metacritic: 74-es érték; IMDb: 8,1/10 értékelés.

Mad Max – Fury Road (2015)

Vér, króm, pusztulás és remény a V8-asok árnyékában. Nincs hasonló kompromisszummentes vászonra vitt vízió az elmúlt 25 évből, de írhatnék akár 50-et is. Itt minden gép valódi, a War Rig tényleg ott szuszogott a sivatagban két nyolchengeressel az orrában, ahogy a főgonosz, Immortan Joe “Gigahorse” nevű, két Cadillac Coupe de Ville torzóból összerakott szörnyetege is része volt a valódi kaszkadőr akciónak.

Az üldözések, a harci jelenetek mind erőszakos, csonttörő, bizarr, féktelen, zsigerig hatoló élményt adnak, és mindben főszereplők a gépek, amelyek nélkül a hősök és antihősök porszemek lennének.

A Rotten Tomatoesnál 97%-os kritikusi és 86%-os közönségpontja van, Metacriticen 90-es, IMDb-n 8,1/10-es értékelést kapott.

Baby Driver – Nyomd, bébi, nyomd (2017)

A semmiből jött 2017-ben a Baby Driver, amely az utóbbi 20 év egyik legjobb autós filmje lett. Írója és rendezője Edgar Wright (Galaxis útikalauz stopposoknak, Star Wars: Az utolsó Jedik), a szereplők között pedig ott van Kevin Spacey, Ansel Elgort és Jamie Foxx is.

A filmben Ansel Elgort egy igen fiatal, de nagyon ügyes sofőrt alakít, akivel a bankrablók könnyen meg tudnak lépni a tett helyszínéről. Az üldözős nyitójelenet másik főszereplője pedig egy piros színű, fekete felnis Subaru Impreza. Az autóból többet is használtak a forgatások során, elvégre a különböző jelenetekhez mind más átalakítások voltak szükségesek.

A Subaru Impreza WRX-et az STI motorjával tuningolták, így a 2,5 literes, négyhengeres, turbós boxermotor teljesítménye nagyjából 300 lóerő lett. Kapott még kovácsolt dugattyúkat, Exedy Stage 1 kuplungot, Cusco diffit hátra és OS Giken differenciálművet előre. Hidrós kézifék is került az Imprezába.

Ford v Ferrari – Az aszfalt királyai (2019)

A James Mangold rendezte film 225 millió dolláros bevételt hozott, és két Oscar-díjat is nyert. Nemcsak a laikusok, de a legszigorúbb autórajongók is imádták, ahogy Ken Miles és Carroll Shelby történetét bemutatta.

Az alkotás 1966-ba repít minket vissza, amikor a Ferrari uralta a világ versenypályáit, és az azt megelőző nyolc Le Mans-i 24 órás versenyből hetet megnyert.

A film a kihívók szemszögéből mutatja be az eseményeket. A legendás amerikai autótervezőt, Carroll Shelbyt Matt Damon alakítja a moziban, oldalán egy kezdetben amatőr versenyzővel, Ken Milesszal (Christian Bale). Miután Shelby 1964-ben átvette az autó fejlesztési munkálatait, a két férfi együtt megküzdve a Ford vállalatán belüli bonyodalmakkal, megalkotta és Amerika-szerte sikerre vitte a Ford GT40-est.

A Ford végül tarolt az 1966-os Le Mans-i 24 órás versenyen, ám Miles bánatára nem ő és az egyes rajtszámú autó, hanem a 2-es haladt át először a célvonalon, melynek volánján Bruce McLaren és Chris Amon osztoztak. A Ferrari nagyot bukott, még a Porsche is megelőzte az olaszokat. Az amerikaiak végül 1969-ig uralták a 24 órás versenyt, ekkor lépett színre a Gulf-színekben pompázó Porsche 917 K.

92%-on áll Rotten Tomatoeson, a közönség 98%-ra húzta fel, Metacriticen 81 pontot kapott, IMDb-n 8,1/10-en áll ez a kiváló film.

Gran Turismo (2023)

Vannak filmek amelyek egy adott fiatal generációhoz szólnak, ilyen a Gran Turismo, ami a digitális szimulátorok, PC-programok aktuális generációját húzta be a mozikba. Az egyebek mellett Dubajban és hazánkban, a Hungaroringen forgatott versenyzős alkotás igaz történeten alapul, nagyjából a Nissan GT videojátékkal kezdő, majd valódi forma-, GT-, túra és endurance-autókba átülő brit Jann Mardenborough sztoriját dolgozza fel.

A film igazi sztárparádét vonultatott fel: szerepelt benne a Stranger Thingsszel befutott David Harbour, a Gladiátorban megismert, Marvel- és DC-filmekben is feltűnt Djimon Honsou, a Gyűrűk ura- és A Karib-tenger kalózai-szériából ismert Orlando Bloom, de még az egykori Spice Girl, a Forma-1-es Red Bull-csapatfőnök Christian Horner neje, Geri Horner is.

A film nagy trükkje, hogy a gamer-világból indul, de valójában klasszikus sportfilm: az eleinte esélytelen főhős végül önmagán átlépve jut el a csúcsra.

Ferrari (2023)

A Ford v. Ferrari sikerét követően több alkotó is megpróbálta az autóversenyzés hőskorát vászonra vinni több-kevesebb sikerrel. A 2023-as Ferrari nagyot markolt, és keveset fogott, a világ legismertebb autós legendáját akarta új szemszögből bemutatni, de a kritikai pontszámok alapján kiemelkedő helyett inkább erős átlagos lett a végeredmény.

A filmben a legendás alapító, Enzo Ferrari 1957-es évébe nyerünk majd betekintést, amikor a Commendatore egyszerre küszködik első fia, Dino elvesztésével, az akkor alig évtizedes múlttal bíró versenycsapata-cége pénzügyi problémáival, feleségével és szeretőjével való viszonyával, ráadásul jön a nagy téttel bíró országúti verseny, a Mille Miglia.

A címszerepben – látványos átalakulás után – a leginkább az új Star Wars-trilógiából ismert, de számos fajsúlyosabb filmben bizonyított Adam Driver látható, nejét Penelopé Cruz (Vanília égbolt, A Karib-tenger kalózai), szeretőjét, második gyermeke anyját, Lina Lardit Shailene Woodley (Csillagainkban a hiba) alakítja, de autóversenyzőként (Piero Taruffi) feltűnik például Patrick Dempsey is.

