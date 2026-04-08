2001-ben még egészen más ritmusban lélegzett a világ. A mobiltelefonok zöme monokróm kijelzőn villogott, az SMS-ek rövidek voltak, az internet pedig türelmet igényelt. A mindennapok lassabbak voltak, de talán épp ezért maradt több idő megélni őket.

A rádiókból szólt Shakira Whenever, Whereverje, Kylie Minogue Can’t Get You Out of My Headje, vagy Daft Punk One More Time-ja – ezek a dalok ma is azonnal visszarepítenek abba az időbe, amikor a CD-tokok még a kesztyűtartók alapfelszerelései voltak.

Autós fronton is izgalmas év volt: Európában ekkor mutatkozott be többek között a Peugeot 307, amely friss formájával és tágas belső terével hamar népszerű lett, vagy a prémium vonalat erősítő BMW 7 -es (E65), amely merész dizájnjával alaposan megosztotta a közönséget. Az élet egyszerre volt egyszerűbb és kiszámíthatatlanabb. Nem volt még közösségi média, a találkozókat előre le kellett beszélni, és ha valaki késett, egyszerűen várni kellett rá. A hírek lassabban értek el, de talán mélyebben hatottak.

A Vezess létrejöttének évébe ugrunk vissza, boldog születésnapot innen is!

Képes valaki eltalálni a magyar átlagkereset összegét 2001-ből?

64 913 forintra jött ki akkor a matek a KSH-nál.

Vajon mennyibe került a zsemle darabja, az alma kilója és a tej literje akkor?

13, 123 és 176 forintba.

Hány forint volt egy mozijegy?

Szombat esti Multiplex-élménnyel számolva 403 forint volt a hivatalos összeg.

Na és melyik filmre ültünk be a legtöbben éppen negyedszázada?

A Harry Potter- és a Gyűrűk ura-széria első részein izgultunk a legtöbben.

Mennyi forintot kértek egy hamburgerért?

Átlagosan és kereken 200-at.

Vajon mennyiért parkoltunk közterületen 2001-ben, ha éppen nem egy privát mélygarázsba gurultunk le az autónkkal?

110 forintos átlag óradíjjal számolt akkoriban a statisztikai hivatal.

Ki emlékszik rá, hogy mennyiért kínálták akkor az új Suzukikat, Opeleket és Volkswageneket…? Vagy a család már vadonatúj S-osztályos Mercedest vásárolt az ezredforduló után, esetleg nullkilométeres 911-es Porschét?

Megmosolyogtatónak tűnik az akkori 64 ezres átlagkereset a KSH által 2025-re kisakkozott 483 ezer forinthoz képest még úgy is, hogy tudjuk, sokat bűvészkedtek azóta a számítás módjával, és valahogy mindig úgy jött ki, szebb legyen a szám a szomorkás valóságnál. Akárhogy is alakultak egykor és ma a fizetések, tény: sokkal több új személyautót helyeztek forgalomba 2001 Magyarországán, mint manapság.

Összesen 192 518 új autóra került rendszám a Vezess indulásának évében idehaza, a dobogón az Opel (35 607 darab), a Suzuki (28 788) és a Renault (18 966) állt, igen akkortájt francia márka is szerepelt a vevők noteszében. Tízezer darab per év felett végzett még a Volkswagen, a Fiat (de messze van ettől 2025-ben), a Peugeot és a Ford.

Elképzelhetetlennek tűnt az ezredforduló után, hogy 2025-re kikopik majd az Opel a top 10-ből, egykori sikereikhez képest sehol sincsenek a franciák és új Fiatot is alig látható számban vásárolnak a családok.

Túl drága manapság az autó? A negyedszázaddal ezelőtti alapárakat a mai összegekkel szembe állítva valóban óriási különbségeket látunk. Mielőtt megmutatjuk számos népszerű modell egykori és mai alapárát, játsszunk, tippeljen mindenki!

Mennyi százalékkal emelkedett a Suzuki Swift ára 2001 óta? 175 0% () 245 6% (1) 295 44% (7) 355 50% (8)

Opel Astra

Az országban futó személyautók modellenkénti sorrendjét mutató toplista szerint Astrából használunk a legtöbbet, az értékesítési grafikonja tisztán kirajzolja, hogy mennyivel kapósabb volt negyedszázada a mainál. A rendszerváltás utánról velünk maradt hagyomány? Szűkebb volt akkoriban a kör a tortáért? Kedvezőbb ár a fizetésekhez képest? 2001-ben mindössze 2 990 000 forintról indult a modellciklusa felénél járó G Astra 1,2-es motorral, a legdrágább kivitel, a 2,2 literes motorral szerelt, 147 lóerős, Elegance-csomagos kombi 5 595 000 volt (igaz, árulták még hárommillió alatt Classic néven az F-et is).

Jelenleg 10 650 000 forintról indul az Opel Astra konfigurátora a márka központi oldalán, ennyiért 130 lóerős, benzines motorral és manuális váltóval kínálják az ötajtós változatot. Negyedszázada még elképzelhetetlen volt a következő mondat: 2026-ban már csak villanymotor hajtja a csúcs-Astrát, 18 290 000 forint az elektromos GS Sports Tourer alapára.

BMW 3-as széria

Modellciklusa felénél járt 2001-ben a 3-as széria aktuális kiadása, az E46-os. A belépőszintet a 316i jelentette 6 670 000 forintért, míg – eltekintve a kupéktól és a kabriótól – a csúcs a 330i volt majdnem kétszer annyiért, 12 340 000-ért. A kombi kivitelek 11,6 és 12,9 millió forint között mozogtak.

Ma 19 970 000 forintnál indul a 320i xDrive Limousine, vagyis benzines, összkerekes, 184 lóerős alap 3-as. M3-asból nincs kupé, ellenben kínálnak kombit, 43 156 000 forinttól konfigurálható a BMW M3 Competition M xDrive Touring 530 lóerős motorral.

Suzuki Swift

Bő három évtizede, 1992 októberében indult a Suzuki Swiftek gyártása Esztergomban, igazi slágermodellről volt szó, 2002 márciusában már a félmilliomodik darabot készítettek belőle a Duna innenső partján. 2001-ben a legolcsóbb – 1 literes motorral szerelt GL – Swift 1 653 000 forinttól volt hazavihető, persze úgy teljes ez a mondat, hogy abban az évtizedben a 0 százalékos indulórészlettel kínált hitelek fénykorát éltük. A 68 lóerős, 1.3-as GS változatért már 1 919 000 forintot kértek, a szedánok pedig 2 millió felett mentek.

Alapvető változás, hogy negyedszázaddal később már csak emlék „a mi autónk” kifejezés, az elmúlt évtizedben sokszor a top 20 modell közé sem fért be a Swift. Az egykori két legnépszerűbb, minden más négykerekűt háttérbe szorító és csak egymással versenyző modell (az Astra ugye a másik) eltűnt az értékesítési listák éléről. Az immár hatodik generációnál járó Swift most éppen ismét feljövőben van, régen nem Esztergomban gyártják, az alapára pedig 7 450 000 forinttól kezdődik, a MySuzuki nevű ár (apróbetűs rész elolvasandó) egymillióval kevesebb. 1,2-es motor, ötfokozatú kéziváltó, mild hibrid motor és 83 lóerő.

A helyes válasz a cikkindító tippjátékra 295 százalékos emelkedés az 1,653 millió forintról 6,54 millióra. És igen, a kedvezményes árral összevetve emelkedett ennyit.

Játsszunk még egyet, ezúttal a személyautók örök királyának az árváltozását megtippelve. Természetesen erre is pontos választ adunk majd összeállításunkban.

Mennyi százalékkal emelkedett a Mercedes-Benz S-osztály alapára 2001-ről 2026-ra? 106 0% () 186 0% () 266 11% (1) 306 89% (8)

Mazda MX-3

Teljesebb képet kapunk a személyautók árváltozásairól, ha az Astra, a 3-as BMW és a Swift eddig alkotta kört tovább szélesítve egészen más kategóriákban is szétnézünk. Szintén örök szerelem – és hála Istennek, még létezik – az olcsó élményautó kategória állandó bajnokesélyeseként az MX-5, aminek második generációjába 5 499 000 forinttól lehetett beülni 2001-be.

A japánok kis roadstere egyeseknek ma is imádott játékszere, megkérdőjelezhetetlen okok miatt továbbra is minden idők legnagyobb példányszámban eladott kétüléses sportkabriója. Első olvasásra talán meglepőnek tűnik, de jelenleg a Mazda jellemzően SUV-okból álló kínálatának egyik legolcsóbb modellje, 13 532 400 forinttól lehet megrendelni a vászontetőst. Teljesítményből jöhetne még ugyan a 1.5L SKYACTIV-G 132 nevű 97 lóerős alapváltozatba, és hibátlan aszfaltozású utakból is sokkal-sokkal-sokkal többet szeretnénk az abroncsok alá, de a feeling örök.

Porsche 911

Csaknem ötször annyiba került, mint az MX-5! A hátsó tengely mögé motort tuszakolni, plusz tömeget az autó farába? A tankönyvi sportkocsiépítés merev alapjait cáfoló 911 természetesen már negyedszázada is vágyott és szemérmetlenül drága tárgy volt a 25 467 000 forintos induló árával, amiért akkoriban 300 lóerőt kaptunk az ikonikus karosszériába pakolva.

Százalékosan nem is drágult olyan végtelenül sokat azóta: jelenleg 56 950 986 forintról kezd szinte az égig pörögni a konfigurátora, ha valami többre vágyunk a fehér színnél és az alap felniknél, kárpitnál stb. Teljesítményből valószínűleg a tulajdonosokosok többsége a jelenlegi induló 394 lóerőt sem használja ki a hétköznapokban, a 294 km/órás végsebességet pedig reméljük, hogy nem.

Skoda Octavia

Újra a hazai értékesítési listák élmezőnyében sütkérezik a cégautók elpusztíthatatlan vezére, friss hír nála, hogy hamarosan Euro 7-es dízel motorral is elérhető lesz, továbbra is keresett és vásárolt a gázolajos változat. Az 1996-ban bemutatott, 2000-ben fészliftet kapott alsó-középkategóriás modell árlistája 2 931 000 forintnál indult 2001-ben az 1,4-es benzinmotoros kezdő változattal, de jellemzőbb volt a 4-5 millió közötti ár, a különleges, Laurin & Klement kivitelekért pedig 7,2 milliót is elkértek.

Jelenleg háromszorosnál is többet, legalább 9 790 000 forintot kell átutalni a Joy névre keresztelt budget variációért, hatfokozatú kéziváltó segítségével tudjuk kiaknázni a 150 lóerős benzinmotor erejét. Duplaárról indul a 265 lóerős RS változat, 18 818 920 forinttól pörög felfelé nála a konfigurátor.

Honda Civic

Akkoriban kevésbé gondoltuk rétegmodellnek, mint manapság, pedig már 2001-ben is kézzelfogható mennyiségű forintot láttunk a Honda Civic és mondjuk az Opel Astra alapára között. A japánok kicsit mindig különc kompaktjának akkor 90 lóerős alapmotorral (1.4) szerelt induló változatát 3 790 000 forinttól lehetett megrendelni.

A tömegbe jobban beleszürkülő kasznival, de alapból fűthető és bőrborítású kormánnyal, vezeték nélküli töltővel és tolatókamerával adják ma 15 971 000 forinttól a Civicet, indulásként 184 lóerős hibrid motorral. A 329 lóerős Type R listaára kéziváltóval 25 355 000 forintnál kezdődik, de most megnéztük: ugrásra készen ácsorognak beragadt példányok ennél olcsóbban az egyik vidéki kereskedésben.

Volkswagen Golf

Golf volt, Golf van és most már talán végérvényesen kijelenthető, hogy marad a név a VW tisztán elektromos kompaktjánál is, miután odaragasztották a nem túl sikeres ID. mellé. 25 éve az 1997-ben bemutatott negyedik generációjánál járt a modell, a Volkswagen kategóriaetalonnak számító terméke 2001-re kismillió verzióban volt elérhető, a legfapadosabbat 2 990 000 forintért lehetett elvinni, de a nagyobb erőforrású, sportosabb, esetleg 4Matic összkerékhajtású, felextrázott kivitelek 6,5 millió felett mentek, egy-két verzió a 7 millió fölé is benézett.

2025-ben ez az egyik legkívánatosabb német autó – írta a ma Golfjáról a Vezess tesztelője nemrég, azt a konkrét sajtóautót 17 millióért kínálták, de van élet a GTI alatt is. Ma 8 990 000 forinttól rendelhető, a GTI Edition 50 és az R modellek pedig már 18,5 millió feletti összegtől. Utóbbi 333 lóerős, a nyomatékos elektromosok korábban sem hangzik rosszul.

Mercedes-Benz S-osztály

A luxust mindig meg kellett fizetni, 2001-ben is igen mélyen a zsebébe kellett nyúlnia annak, aki a stuttgarti márka kínálatának tetejéből válogatott. Az 1998-tól a piacon lévő W220-asból a 25 évvel ezelőtti árlistán három változatot találtunk: a 3,2 literes dízelmotoros 320 CDI volt a legolcsóbb a maga 20,1 milliójával, a benzines 320-asért 21,8 milliót kértek, míg a 4 literes dízeles 400 CDI-t 26,3 millióra árazták.

A pár hete bejelentett változások szerint tovább csiszolják a tökéletest, több mint ötven százalékban megújult a W223 kódjelű S-osztály, a zászlóshajó hetedik nemzedéke. Ez mintegy 2700 vadonatúj fejlesztésű, illetve átdolgozott komponenst jelent, innentől az irigy külvilágot 10 kamera, 5 radar és 12 ultrahangos érzékelő figyeli, az autó nem csak támogatja a vezetőt, de adott esetben tehermentesíti is őt egyes feladatok alól. Érdemes elolvasni, hogy mi mindent tud ma a személyautógyártás csúcsa, most csak annyit, 43 379 000 forintról indul konfigurátor 313+23 lóerős hibrid hajtáslánccal.

Biztosak vagyunk benne, hogy nem erre számítottak a csúcs-Mercedes árnövekedésénél szavazók, de az igazság, hogy 106,5 százalékos a változás a S-osztálynál. Vagyis jóval szerényebb mértékű, mint a halandók által vásárolt tömegautóknál.