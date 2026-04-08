2001-ben még egészen más ritmusban lélegzett a világ. A mobiltelefonok zöme monokróm kijelzőn villogott, az SMS-ek rövidek voltak, az internet pedig türelmet igényelt. A mindennapok lassabbak voltak, de talán épp ezért maradt több idő megélni őket.
A rádiókból szólt Shakira Whenever, Whereverje, Kylie Minogue Can’t Get You Out of My Headje, vagy Daft Punk One More Time-ja – ezek a dalok ma is azonnal visszarepítenek abba az időbe, amikor a CD-tokok még a kesztyűtartók alapfelszerelései voltak.
Autós fronton is izgalmas év volt: Európában ekkor mutatkozott be többek között a Peugeot 307, amely friss formájával és tágas belső terével hamar népszerű lett, vagy a prémium vonalat erősítő BMW 7 -es (E65), amely merész dizájnjával alaposan megosztotta a közönséget. Az élet egyszerre volt egyszerűbb és kiszámíthatatlanabb. Nem volt még közösségi média, a találkozókat előre le kellett beszélni, és ha valaki késett, egyszerűen várni kellett rá. A hírek lassabban értek el, de talán mélyebben hatottak.
A Vezess létrejöttének évébe ugrunk vissza, boldog születésnapot innen is!
Képes valaki eltalálni a magyar átlagkereset összegét 2001-ből?
64 913 forintra jött ki akkor a matek a KSH-nál.
Vajon mennyibe került a zsemle darabja, az alma kilója és a tej literje akkor?
13, 123 és 176 forintba.
Hány forint volt egy mozijegy?
Szombat esti Multiplex-élménnyel számolva 403 forint volt a hivatalos összeg.
Na és melyik filmre ültünk be a legtöbben éppen negyedszázada?
A Harry Potter- és a Gyűrűk ura-széria első részein izgultunk a legtöbben.
Mennyi forintot kértek egy hamburgerért?
Átlagosan és kereken 200-at.
Vajon mennyiért parkoltunk közterületen 2001-ben, ha éppen nem egy privát mélygarázsba gurultunk le az autónkkal?
110 forintos átlag óradíjjal számolt akkoriban a statisztikai hivatal.
Ki emlékszik rá, hogy mennyiért kínálták akkor az új Suzukikat, Opeleket és Volkswageneket…? Vagy a család már vadonatúj S-osztályos Mercedest vásárolt az ezredforduló után, esetleg nullkilométeres 911-es Porschét?
Megmosolyogtatónak tűnik az akkori 64 ezres átlagkereset a KSH által 2025-re kisakkozott 483 ezer forinthoz képest még úgy is, hogy tudjuk, sokat bűvészkedtek azóta a számítás módjával, és valahogy mindig úgy jött ki, szebb legyen a szám a szomorkás valóságnál. Akárhogy is alakultak egykor és ma a fizetések, tény: sokkal több új személyautót helyeztek forgalomba 2001 Magyarországán, mint manapság.
Összesen 192 518 új autóra került rendszám a Vezess indulásának évében idehaza, a dobogón az Opel (35 607 darab), a Suzuki (28 788) és a Renault (18 966) állt, igen akkortájt francia márka is szerepelt a vevők noteszében. Tízezer darab per év felett végzett még a Volkswagen, a Fiat (de messze van ettől 2025-ben), a Peugeot és a Ford.
Elképzelhetetlennek tűnt az ezredforduló után, hogy 2025-re kikopik majd az Opel a top 10-ből, egykori sikereikhez képest sehol sincsenek a franciák és új Fiatot is alig látható számban vásárolnak a családok.
Túl drága manapság az autó? A negyedszázaddal ezelőtti alapárakat a mai összegekkel szembe állítva valóban óriási különbségeket látunk. Mielőtt megmutatjuk számos népszerű modell egykori és mai alapárát, játsszunk, tippeljen mindenki!
Opel Astra
Az országban futó személyautók modellenkénti sorrendjét mutató toplista szerint Astrából használunk a legtöbbet, az értékesítési grafikonja tisztán kirajzolja, hogy mennyivel kapósabb volt negyedszázada a mainál. A rendszerváltás utánról velünk maradt hagyomány? Szűkebb volt akkoriban a kör a tortáért? Kedvezőbb ár a fizetésekhez képest? 2001-ben mindössze 2 990 000 forintról indult a modellciklusa felénél járó G Astra 1,2-es motorral, a legdrágább kivitel, a 2,2 literes motorral szerelt, 147 lóerős, Elegance-csomagos kombi 5 595 000 volt (igaz, árulták még hárommillió alatt Classic néven az F-et is).
Jelenleg 10 650 000 forintról indul az Opel Astra konfigurátora a márka központi oldalán, ennyiért 130 lóerős, benzines motorral és manuális váltóval kínálják az ötajtós változatot. Negyedszázada még elképzelhetetlen volt a következő mondat: 2026-ban már csak villanymotor hajtja a csúcs-Astrát, 18 290 000 forint az elektromos GS Sports Tourer alapára.
BMW 3-as széria
Modellciklusa felénél járt 2001-ben a 3-as széria aktuális kiadása, az E46-os. A belépőszintet a 316i jelentette 6 670 000 forintért, míg – eltekintve a kupéktól és a kabriótól – a csúcs a 330i volt majdnem kétszer annyiért, 12 340 000-ért. A kombi kivitelek 11,6 és 12,9 millió forint között mozogtak.
Ma 19 970 000 forintnál indul a 320i xDrive Limousine, vagyis benzines, összkerekes, 184 lóerős alap 3-as. M3-asból nincs kupé, ellenben kínálnak kombit, 43 156 000 forinttól konfigurálható a BMW M3 Competition M xDrive Touring 530 lóerős motorral.
Suzuki Swift
Bő három évtizede, 1992 októberében indult a Suzuki Swiftek gyártása Esztergomban, igazi slágermodellről volt szó, 2002 márciusában már a félmilliomodik darabot készítettek belőle a Duna innenső partján. 2001-ben a legolcsóbb – 1 literes motorral szerelt GL – Swift 1 653 000 forinttól volt hazavihető, persze úgy teljes ez a mondat, hogy abban az évtizedben a 0 százalékos indulórészlettel kínált hitelek fénykorát éltük. A 68 lóerős, 1.3-as GS változatért már 1 919 000 forintot kértek, a szedánok pedig 2 millió felett mentek.
Alapvető változás, hogy negyedszázaddal később már csak emlék „a mi autónk” kifejezés, az elmúlt évtizedben sokszor a top 20 modell közé sem fért be a Swift. Az egykori két legnépszerűbb, minden más négykerekűt háttérbe szorító és csak egymással versenyző modell (az Astra ugye a másik) eltűnt az értékesítési listák éléről. Az immár hatodik generációnál járó Swift most éppen ismét feljövőben van, régen nem Esztergomban gyártják, az alapára pedig 7 450 000 forinttól kezdődik, a MySuzuki nevű ár (apróbetűs rész elolvasandó) egymillióval kevesebb. 1,2-es motor, ötfokozatú kéziváltó, mild hibrid motor és 83 lóerő.
A helyes válasz a cikkindító tippjátékra 295 százalékos emelkedés az 1,653 millió forintról 6,54 millióra. És igen, a kedvezményes árral összevetve emelkedett ennyit.
Játsszunk még egyet, ezúttal a személyautók örök királyának az árváltozását megtippelve. Természetesen erre is pontos választ adunk majd összeállításunkban.
Mazda MX-3
Teljesebb képet kapunk a személyautók árváltozásairól, ha az Astra, a 3-as BMW és a Swift eddig alkotta kört tovább szélesítve egészen más kategóriákban is szétnézünk. Szintén örök szerelem – és hála Istennek, még létezik – az olcsó élményautó kategória állandó bajnokesélyeseként az MX-5, aminek második generációjába 5 499 000 forinttól lehetett beülni 2001-be.
A japánok kis roadstere egyeseknek ma is imádott játékszere, megkérdőjelezhetetlen okok miatt továbbra is minden idők legnagyobb példányszámban eladott kétüléses sportkabriója. Első olvasásra talán meglepőnek tűnik, de jelenleg a Mazda jellemzően SUV-okból álló kínálatának egyik legolcsóbb modellje, 13 532 400 forinttól lehet megrendelni a vászontetőst. Teljesítményből jöhetne még ugyan a 1.5L SKYACTIV-G 132 nevű 97 lóerős alapváltozatba, és hibátlan aszfaltozású utakból is sokkal-sokkal-sokkal többet szeretnénk az abroncsok alá, de a feeling örök.
Porsche 911
Csaknem ötször annyiba került, mint az MX-5! A hátsó tengely mögé motort tuszakolni, plusz tömeget az autó farába? A tankönyvi sportkocsiépítés merev alapjait cáfoló 911 természetesen már negyedszázada is vágyott és szemérmetlenül drága tárgy volt a 25 467 000 forintos induló árával, amiért akkoriban 300 lóerőt kaptunk az ikonikus karosszériába pakolva.
Százalékosan nem is drágult olyan végtelenül sokat azóta: jelenleg 56 950 986 forintról kezd szinte az égig pörögni a konfigurátora, ha valami többre vágyunk a fehér színnél és az alap felniknél, kárpitnál stb. Teljesítményből valószínűleg a tulajdonosokosok többsége a jelenlegi induló 394 lóerőt sem használja ki a hétköznapokban, a 294 km/órás végsebességet pedig reméljük, hogy nem.
Skoda Octavia
Újra a hazai értékesítési listák élmezőnyében sütkérezik a cégautók elpusztíthatatlan vezére, friss hír nála, hogy hamarosan Euro 7-es dízel motorral is elérhető lesz, továbbra is keresett és vásárolt a gázolajos változat. Az 1996-ban bemutatott, 2000-ben fészliftet kapott alsó-középkategóriás modell árlistája 2 931 000 forintnál indult 2001-ben az 1,4-es benzinmotoros kezdő változattal, de jellemzőbb volt a 4-5 millió közötti ár, a különleges, Laurin & Klement kivitelekért pedig 7,2 milliót is elkértek.
Jelenleg háromszorosnál is többet, legalább 9 790 000 forintot kell átutalni a Joy névre keresztelt budget variációért, hatfokozatú kéziváltó segítségével tudjuk kiaknázni a 150 lóerős benzinmotor erejét. Duplaárról indul a 265 lóerős RS változat, 18 818 920 forinttól pörög felfelé nála a konfigurátor.
Honda Civic
Akkoriban kevésbé gondoltuk rétegmodellnek, mint manapság, pedig már 2001-ben is kézzelfogható mennyiségű forintot láttunk a Honda Civic és mondjuk az Opel Astra alapára között. A japánok kicsit mindig különc kompaktjának akkor 90 lóerős alapmotorral (1.4) szerelt induló változatát 3 790 000 forinttól lehetett megrendelni.
A tömegbe jobban beleszürkülő kasznival, de alapból fűthető és bőrborítású kormánnyal, vezeték nélküli töltővel és tolatókamerával adják ma 15 971 000 forinttól a Civicet, indulásként 184 lóerős hibrid motorral. A 329 lóerős Type R listaára kéziváltóval 25 355 000 forintnál kezdődik, de most megnéztük: ugrásra készen ácsorognak beragadt példányok ennél olcsóbban az egyik vidéki kereskedésben.
Volkswagen Golf
Golf volt, Golf van és most már talán végérvényesen kijelenthető, hogy marad a név a VW tisztán elektromos kompaktjánál is, miután odaragasztották a nem túl sikeres ID. mellé. 25 éve az 1997-ben bemutatott negyedik generációjánál járt a modell, a Volkswagen kategóriaetalonnak számító terméke 2001-re kismillió verzióban volt elérhető, a legfapadosabbat 2 990 000 forintért lehetett elvinni, de a nagyobb erőforrású, sportosabb, esetleg 4Matic összkerékhajtású, felextrázott kivitelek 6,5 millió felett mentek, egy-két verzió a 7 millió fölé is benézett.
2025-ben ez az egyik legkívánatosabb német autó – írta a ma Golfjáról a Vezess tesztelője nemrég, azt a konkrét sajtóautót 17 millióért kínálták, de van élet a GTI alatt is. Ma 8 990 000 forinttól rendelhető, a GTI Edition 50 és az R modellek pedig már 18,5 millió feletti összegtől. Utóbbi 333 lóerős, a nyomatékos elektromosok korábban sem hangzik rosszul.
Mercedes-Benz S-osztály
A luxust mindig meg kellett fizetni, 2001-ben is igen mélyen a zsebébe kellett nyúlnia annak, aki a stuttgarti márka kínálatának tetejéből válogatott. Az 1998-tól a piacon lévő W220-asból a 25 évvel ezelőtti árlistán három változatot találtunk: a 3,2 literes dízelmotoros 320 CDI volt a legolcsóbb a maga 20,1 milliójával, a benzines 320-asért 21,8 milliót kértek, míg a 4 literes dízeles 400 CDI-t 26,3 millióra árazták.
A pár hete bejelentett változások szerint tovább csiszolják a tökéletest, több mint ötven százalékban megújult a W223 kódjelű S-osztály, a zászlóshajó hetedik nemzedéke. Ez mintegy 2700 vadonatúj fejlesztésű, illetve átdolgozott komponenst jelent, innentől az irigy külvilágot 10 kamera, 5 radar és 12 ultrahangos érzékelő figyeli, az autó nem csak támogatja a vezetőt, de adott esetben tehermentesíti is őt egyes feladatok alól. Érdemes elolvasni, hogy mi mindent tud ma a személyautógyártás csúcsa, most csak annyit, 43 379 000 forintról indul konfigurátor 313+23 lóerős hibrid hajtáslánccal.
Biztosak vagyunk benne, hogy nem erre számítottak a csúcs-Mercedes árnövekedésénél szavazók, de az igazság, hogy 106,5 százalékos a változás a S-osztálynál. Vagyis jóval szerényebb mértékű, mint a halandók által vásárolt tömegautóknál.