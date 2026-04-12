A Michelin abroncsgyártó már 2017 óta apró „okos” azonosítókat épít gumijaiba, és erről a legtöbb járművezetőnek fogalma sincs. Mielőtt bárki megijedne, nem arról van szó, hogy a gyártó minket vagy autónkat figyeli meg.

A Michelin úgynevezett RFID-technológiát használ (Radio Frequency Identification), ami nem új találmány: különböző formákban már az 1970-es évek óta létezik. Ez a rendszer egy apró chipből és egy antennából áll, amit a gyártás során egyszerűen „beleégetnek” a gumi szerkezetébe.

A chipet két gumiréteg védi, így teljesen észrevétlenül működik az abroncs teljes élettartam alatt.

Mit figyel ezzel a Michelin?

A rendszer kizárólag a gumik életútját követi végig a gyártástól kezdve a szállításon át, használat közben egészen a leselejtezésig. Minden egyes gumi egyedi azonosítót kap, így pontosan visszakövethető, hogy milyen körülmények között használták, mennyire kopott, és milyen teljesítményt nyújtott.

A Michelin szerint az RFID kulcsszerepet játszik az úgynevezett „connected mobility” világában. A gyűjtött adatokból pontos képet kapnak arról, hogyan viselkednek a gumik a valós életben. Ennek a tudásnak az eredménye pedig:

biztonságosabb abroncsok,

jobb tapadás,

hosszabb élettartam,

kevesebb meghibásodás.

Röviden: amit a gyártó megtanul a gumiktól, azt a következő generációknál már fel is használja.

Mikor jelent meg ez a technológia?

A Michelin először 2017-ben kezdte alkalmazni az RFID-t, főleg haszongépjárműveknél. A 2020-as évekre viszont már a hétköznapi autók abroncsaiban is megjelent. A rendszer adatai egy egyszerű leolvasással is hozzáférhetők – például szervizek vagy flottakezelők számára.

Fontos, hogy az RFID nem GPS, nem küld folyamatos jelet, és nem követi az autó mozgását. Ez egy passzív azonosító, amit csak közvetlen közelről lehet leolvasni. Sokkal inkább egy „digitális személyi igazolvány” a gumi számára, mintsem egy kémeszköz.

A Continentalnál szintén egyértelműen RFID néven fut a technológia. A cég saját leírása szerint az abroncsba passzív chip kerül, amely akkumulátor nélkül működik és hasonló feladatot lát el, mint a francia gyártó megoldása.

A Pirellinél viszont két szint van:

Az egyik a klasszikus RFID-s nyomon követés, a másik, sokkal fejlettebb rendszer a Cyber Tire, ami már nem pusztán azonosítóchip, hanem beépített szenzoros abroncs. A Pirelli saját oldala szerint ez az autó elektronikus rendszerével kommunikál, valós időben szolgáltat adatokat, és a vezető az infotainment kijelzőn kaphat figyelmeztetéseket.