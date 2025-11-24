Néhány napja épp abroncsokat keresgéltem az autómra – alapjában véve új gumi volt a cél, de szétnéztem néhány hazai, online piactéren, hogy milyen használt gumikat lehet vásárolni. Néhány óra keresgélés után rájöttem, hogy nem csak használt gumikat hirdetnek ezeken a felületeken, és rendre belefutottam pofátlanul olcsó új abroncsokba.

Nem akartam elhinni, hogy egy 50-60 ezres vandonatúj Michelin vagy Continental gumit, miért adna valaki 20 ezerért. Hol ebben az üzlet?

Éltem a gyanúval, felhívtam néhány ilyen hirdetőt, akik esküdöztek, hogy ezek bizony gyári, eredeti gumik, csak készletről megmaradtak, felszámolás alatt van a gumis cég, el kell adni gyorsan, vagy megvették de soha nem használták őket, csak a helyet foglalják, ezért ilyen olcsók.

Ezen a ponton rákerestem, hogy miről is lehet felismerni egy hamis abroncsot, ha netán valaki arra vetemedne, hogy a gyanús hirdetés ellenére is elmenne az eladóhoz vásárlási szándékkal. Vagy csak rá akarnak sózni valami hasonlót egy zuggumisnál, piacon, vagy az isten tudja hol.

Miért fontos, hogy felismerd a hamis gumikat?

A gyártók szigorú szabályok szerint készítik az abroncsokat, amelyek minden gyártási fázisban komoly teszteken esnek át. Az eredeti gumik oldalfalán megtalálod a jól olvasható DOT-számot, a terhelhetőségi és sebességindexeket, a méretjelölést, valamint minden olyan adatot, amely igazolja, hogy a termék megfelel a nemzetközi biztonsági előírásoknak.

A hamis gumik viszont általában már ránézésre is gyanúsak.

Gyakori jelek:

Rosszul elhelyezett, ferde oldalfal-feliratok

Egyenetlen, nem egységes futófelület-mintázat

Túlzottan puha gumikeverék

Túl könnyű abroncs

Hibás vagy hiányzó DOT-szám

Elgépelések, rossz méretjelölések, rossz helyre rakott logók

A DOT-szám különösen fontos, ez a 4 számjegye jelzi a gyártás pontos idejét: az első két szám a gyártás hetét, az utolsó kettő pedig az évét jelenti. A hamisítók állítólag ezt előszeretettel lehagyják. Ha pedig valami furcsán néz ki a márkajelzésen vagy a címkéken, jobb, ha inkább odébb állsz.

Az eladó profilját is érdemes megnézni: ha egy teljesen új profilt látsz, nulla ismerőssel és az eladó többi terméke kimerül egyetlen Pokémon-kártyából, az ár pedig túl jó ahhoz, hogy igaz legyen, az mindenképp kapcsolja fel benned a piros lámpát.

A hamis abroncs nem egy „olcsóbb változat”. Nem féláron kínált széria, hanem egy másolat, olcsó anyagokból, kétes gyártási körülmények között előállítva. A hamis abroncsok gyártóinak egyetlen céljuk van: gyors profitot termelni, lehetőleg online piactereken, ahol a felügyelet minimális.

A probléma ezzel az, hogy ezek a gumik menet közben akár szét is robbanhatnak, nagyon gyorsan elkophatnak, instabil lehet tőle az autó és a végül akár balesethez is vezethetnek. A hamis termékek világszintű jelenléte hatalmas gond: 2021-ben a hamis áruk globális értéke elérte a 467 milliárd dollárt (154 749 323 000 000 forint) – olvasható a Jalopnik cikkében.

És azt is észben kell tartani, hogy biztosítási ügy esetén sem biztos, hogy fizet a biztosító, ha kiderül, hogy az autóra hamis abroncsokat szereltek fel – még akkor sem, ha a tulajdonos jóhiszeműen vásárolta.

Ha már gumit veszel, vásárolj megbízható helyről, hiszen pár tízezer forintos spórolás akár az életedbe is kerülhet. Ne feledd, az autód négy tenyérnyi felületen kapcsolódik az aszfalthoz, szóval nagyon nem mindegy, hogy milyen az a tenyér.

