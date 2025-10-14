A legtöbb autós a gumivásárlásnál elsősorban az árra, a márkára és a mintázatra figyel, pedig van egy apró kód az abroncs oldalfalán, amely sokkal többet elmond a gumi állapotáról, mint gondolnánk (főleg ha használt gumit vásárolunk).

Ez a DOT-szám, amely minden közúti használatra szánt abroncson kötelezően szerepel.

És nem véletlenül: ez a pár számjegy a gumi “születési bizonyítványa”, amely segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket.

Ez a négy szám mutatja meg a gyártási időpontot:

az első két szám a gyártás hetét,

az utolsó kettő pedig az évet jelenti.

Miért számít a gyártási idő?

A gumik nem csak a futásteljesítmény miatt kopnak, hanem az idő előrehaladtával is öregednek. A gumikeverékek elveszítik rugalmasságukat – még akkor is, ha az abroncs soha nem futott egyetlen kilométert sem.

A legtöbb gyártó és szakértő szerint 6 év felett már érdemes fokozottan figyelni, tízéves kor után pedig az abroncsot akkor is ajánlott lecserélni, ha a mintázat még megfelelő. Az öregedett gumi hajlamosabb a repedezésre, a tapadása romlik, és nő a defekt vagy a megcsúszás kockázata.

Mire figyelj használt gumi vásárlásakor?

Sok használt, de „újszerűnek” hirdetett abroncs valójában évek óta raktárban pihen. A DOT-szám megmutatja az igazságot – így egy gyors pillantással eldöntheted, megéri-e az adott darab az árát. Egy három-négy éves, megfelelően tárolt gumi még jó választás lehet, de ha hat-nyolc évesnél idősebb, érdemes elgondolkodni a cserén, még akkor is, ha a mintázat mély.

