Egész Európában tikkasztó hőség tombol ezekben a napokban, még az olyan hagyományosan hűvösebb országokban is, mint az Egyesült Királyság. Magyarország viszonylag szerencsés, hiszen nálunk még nem ment 40 Celsius-fok fölé a hőmérő higanyszála, de a franciáknál és a spanyoloknál már igen.

Ilyen körülmények között már az autózás is extra figyelmet igényel. Az időjárás nem kíméli sem az embert, sem a technikát, és ha van valami, ami kifejezetten sokat kap ilyenkor, az az a rész, mely a sötét, felhevült aszfalttal közvetlenül érintkezik: a négy gumiabroncs.

Ezzel kapcsolatban érdemes előszedni a legnagyobb német autóklub, az ADAC ajánlását, melyet 0,2-es szabálynak is nevezhetünk. Maga az ajánlás nem kifejezetten nyárra vonatkozik, egész évben mérvadó lehet. Az ADAC által megszólaltatott szakértő, Ruprecht Müller azt mondta, hogy a gyári ajánlásnál nyugodtan túl lehet fújni az abroncsokat 0,2 barral. A magasabb nyomás a komfortot nem rontja, viszont látványosan csökkentheti a fogyasztást.

Nyáron ez az ajánlás szabállyá is előléphet. Ilyenkor a szokásosnál is jobban érdemes elkerülni az alacsony guminyomást: a levegő híján nem megfelelően kitöltött gumi a melegben még jobban deformálódik, mint alapesetben, a terhelés fokozódik, ez pedig defektet eredményezhet.

Azt természetesen érdemes szem előtt tartani, hogy a gumi nyomását mindig hideg abroncsokkal érdemes ellenőrizni. Nem könnyen megfogható fogalom ez nyáron, hiszen már a 30-35 fok sem hideg, de még mindig hűvösebb ilyenkor a kerék, mint hosszabb utazások után. Adott esetben a 0,2-es szabály lehet 0,3-as vagy 0,4-es is, főleg nehezebb, vagy épp a nyaralásra családostól bepakolt autóknál, járműveknél.

Fontos persze az is, hogy az ember jó gumikkal induljon útnak. A Vezess korábbi cikke segít kiigazodni az abroncsok között: