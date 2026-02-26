Azoknak, aki nem négy évszakos abroncsokat használnak, évente kétszer eljön az abroncscsere ideje, amikor ősszel nyáriról télire, tavasszal téliről nyárira kell átállni.

A téligumikat a tartósan +7 Celsius-fok alatti időben érdemes használni, ez hazánkban azt jelenti, hogy nagyjából márciustól akár novemberig a nyári szetten fut az autó – kinél csak évi 5000, másoknál akár 20 000 km-t is.

Ugyan a kopás mértéke számos szemponton múlik – a futásteljesítményen túl a tárolási körülmények, a megfelelő szinten tartott nyomás is számít –, az abroncsok anyaga óhatatlanul elöregszik 5-6 év alatt, így még akkor is cserélni kell őket, ha amúgy a minta profilmélysége (hazánkban a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alapján 1,6 mm a minimum) még nem érte el a határt.

Ennek fényében mindenkinek a saját szokásai, autózási rutinja alapján magának kell mérlegelnie, képes-e kihasználni az adott abroncs időbeli élettartamát, vagy akár egy kicsit nagyobb befektetéssel, objektíve jobb gumikat vásárolva rövidebb idő alatt is jobb ár-érték arányt talál a piacon.

A gumigyártók maguk nem feltétlenül térnek ki arra, mennyit is bír a termékük – az egyéni használat eltérései miatt ez nem is igazán lehetséges –, ám a független tesztelők előállnak bizonyos számokkal.

A Vezessen már ismertettük a német ADAC legfrissebb, 2026-ra szóló nyárigumi-tesztjét, melyben – mint mindig – a tartósság is értékelési szempont volt, ám érdemes külön is megnézni, a 16 tesztelt termékből melyik mennyit bírhat.

Bírhat, hiszen az autóklub szakemberei sem hajtották a gumikat kipurcanásig, ám nem is pusztán hasraütésből mondanak be számokat – a transzparens, bárki számára elérhető módszertani leírásuk szerint az abroncsok azonos autókkal, váltott sofőrökkel egy 15 ezer kilométeres konvojos menetet, valamint ezt követően egy 5 ezer kilométeres tesztpados futást teljesítenek 1250 km utáni kopásmérésekkel, a mért profilmélységi eredményeket pedig felszorozzák addig, amíg a gumi elérné az 1,6 mm-es törvényi határértéket.

Az eredmények között jelentős a szórás – nagyrészt a drágább abroncsok javára. A mostani 16-os mezőny értékei természetesen nem vihetők át egyértelműen az adott gyártó más gumijaira, de mégis eligazíthatnak azt illetően, merre érdemes keresgélni, ha a vásárlásnál a tartósság az egyik fő szempont.