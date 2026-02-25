Súlyos baleset történt Kolozsvár belvárosában kedden: egy városi busz elgázolt egy elektromos rollerrel közlekedő 17 éves fiatalt – írj a Maszol.

A Kolozs Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint a kiskorú szabálytalanul, piros jelzésnél kelt át az úttesten a rollerrel, ráadásul még fülhallgatót is használt, valószínűleg ezért nem észlelte a közeledő buszt.

A kiskorú eszméleténél volt, amikor a mentősök a helyszínre érkeztek. A sérültet azonnal kórházba szállították.

Az elektromos rollerek használata úgy tűnik országokon átívelő problémákat okoz. Mindenki keresi azt, hogyan viszonyuljon ezekhez az eszközökhöz. Nem túlzás azt állítani, hogy a rollerek kérdése a top 3 témák között van az új KRESZ-szel kapcsolatban Magyarországon.

A minap Göbl Vilmos az ÉKM kommunikációs referense így nyilatkozott a Vezessnek:

„A tervek szerint a roller egy kategória lenne és 25 km/órás tempóban szabályoznák a sebességét. Azok a rollerek, amelyek pedig ennél nagyobb sebességre képesek, azokat le kellene szabályozni”

A teljes interjút itt találjátok: