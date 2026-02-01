Néhány hónapja még arról írtunk, hogy veszélybe került a Halálos iramba széria lezáró része, de a napokban a Universal Pictures hivatalosan bejelentette, mikor gördül be a következő rész a mozikba. Az is kiderült, milyen néven fut majd a franchise igen hosszú szakaszát lezáró epizódja.

A stúdió megerősítette, hogy a sorozat következő epizódja Fast Forever címmel kerül a vászonra, a nemzetközi premier dátuma pedig 2028. március 17.

A magyar bemutató időpontját még nem közölték, de várhatóan csak néhány nap eltérés lesz a külföldi megjelenéshez képest.

A hírt maga Vin Diesel is megerősítette közösségi oldalán. A színész-producer egy nosztalgikus fotót tett közzé az első, 2001-es filmből, amelyen Paul Walkerrel együtt látható. A kép mellé egy rövid, érzelmes üzenetet írt, amely az összetartásról és a közös útról szól — ezzel is jelezve, hogy a következő rész erősen épít majd a sorozat érzelmi örökségére.

A Fast Forever közvetlenül a Fast X (vagyis a 10. rész) történetét folytatja, vagyis ott veszi fel a fonalat, ahol a legutóbbi részben elbúcsúztunk Domtól és a “kiscsaládtól”. Vin Diesel korábban arról beszélt, hogy akár több folytatás is készülhet a tizedik epizód után, de a jelenlegi tervek inkább egy nagyszabású lezárásról szólnak, amelyet különálló mellékszálak és spinoff filmek egészíthetnek ki.

Az alkotók ígérete szerint nem egy visszafogott epilógus készül, hanem egy grandiózus finálé, amely méltó módon zárhatja le az évtizedek óta futó autós akciósorozat fő történetét. A recept várhatóan nem változik: extrém kaszkadőrmutatványok, brutális üldözések és rommá tört szuperautók, minden eddiginél nagyobb léptékben.

És állítólag visszahozzák Briant is…