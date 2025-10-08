Komoly gondok vannak a Halálos iramban széria 11. része körül, amely a A Fast X: Part 2 nevet viseli. Sőt, szakértők szerint egyre nagyobb az esély arra, hogy a film soha nem készül el, holott Vin Diesel nemrég jelentette be, hogy még Briant is visszahozzák az utolsó részben.

A Wall Street Journal értesülései szerint sem forgatókönyv, sem hivatalos premierdátum nincs, és a stúdió (az Universal), egyelőre azt sem tudja, hogyan hozná ki olcsóbban a folytatást, miután az előző részt, ami alig termelt nyereséget.

A Fast X: Part 1 gyártása 340 millió dollárba került (11,5 milliárd forint), amihez képest csupán 700 millió dolláros globális bevételt termelt (23,5 milliárd forint). A stúdió ezért drasztikusan le akarja vágni a folytatás büdzséjét – legfeljebb 200 millió dollárt adnának rá (6,7 milliárd forint), miközben a jelenlegi tervek szerint a film elkészítése legalább 250 millióba kerülne. Vin Dieselnek és a stábnak tehát valahogy meg kellene spórolni 50 millió dollárt – például nemzetközi helyszínek elengedésével, vagy a színészek gázsijának csökkentésével.

A drámát fokozza, hogy még a bemutató dátuma is teljesen bizonytalan. Diesel korábban 2025 áprilisát emlegette, később a rendező, Louis Leterrier már 2026-ot mondott, míg legutóbb Diesel 2027-et dobta be a rajongóknak – de a Universal egyelőre semmit nem erősített meg hivatalosan.

Bennfentesek szerint a forgatás talán 2026 tavaszán elindul, és a film Los Angelesben játszódna, hogy visszahozza a sorozat utcai versenyzésre épülő hangulatát. Ugyanakkor a kaliforniai forgatás növeli a költségeket a magasabb bérek és kevesebb adókedvezmény miatt.

Hogy a Halálos iramban 11 végül zöld utat kap-e, azt egyelőre senki sem tudja, de ha Vin Diesel komolyan gondolja, hogy „a család mindenek felett”, akkor talán még nem fullad le a 25 éves matuzsálem.