A Halálos iramban-filmek 2001 óta hódítanak világszerte a mozikban. A rajongók többsége tisztában van vele, hogy ezek a filmek a valóság arcába röhögnek, sem a műszaki részleteket, sem a fizika alapvető törvényei nem tisztelik, de nincs ezzel baj. Pontosan azért ülünk be egy ilyen filmre a moziba, hogy az agyunk ledobja a láncot, ne kellejen gondolkozni és kétmarékra faljuk az akciójelenteket a popcorn mellé.

Az évek során a franchise sokat változott. Kezdetben bűnöző utcai versenyzőkről szólt, manapság pedig a főszereplők szuperkémekként funkcionálnak és sokszor a világ megmentése a cél. Most pedig lássunk néhány érdekes tényt a Halálos iramban-filmekről.

A színészek egy része valódi autórajongó

Paul Walker hatalmas autórajongó volt, és több filmben segített, hogy a jelenetek életszagúbbak legyenek. Rajta kívül Sung Kang is szenvedélyesen szereti az autókat, leginkább a Datsun 240Z restomodjáról híres. Tyrese Gibson is aktívan részt vett a 2 Fast 2 Furious autóinak tervezésében. Michelle Rodriguez garázsában pedig állítólag egy Ferrari 488 GTB-t és egy Ford Mustang Mach 1-et is áll.

Egy újságcikk alapján készült az első rész

A franchise az 1998-as Vibe magazinban megjelent „Racer X” című cikkén alapul. Ez igazi New York-i utcai versenyzőkről szólt, akik tuningolt Honda Civic-ekkel csapatták.

Pénz, pénz, pénz, pénz, pénzecske

A Universal Studios eddig több mint 6 milliárd dollárt (2 201 150 688 000 Ft) keresett ezekkel a filmekkel. Szóval ez az egyszerű oka annak, hogy nem engedik el.

A szent motor

Bár számtalan modell szerepel a Halálos iramban-filmekben, de a forgatásokon a gépháztetők alatt többnyire 500 lóerős GM LS V8-as motorok lapultak. Jól bevált erőforrásról van szó, és nagyon gyorsan és olcsón lehet alkatrészeket szerezni hozzájuk, ha valami gond adódik, így emiatt nem kell sokáig szüneteltetni a forgatást.

Negyed évszázad

Az első film premierje 2001-ben volt (24 éve), azóta generációk nőttek fel rajta.

A 3. rész majdnem véget vetett a sorozatnak

A Tokyo Drift hatalmas bukás volt, főleg azért, mert nem szerepeltek benne az eredeti szereplők. Emiatt a Universal kis híján elkaszálta a franchise-t, de a 2009-es negyedik rész újra az egekbe emelte a jegyeladásokat.

A legendás 1970-es Dodge Charger nem tudott egykerékre állni

Az első filmben látható ikonikus jelenet hidraulikus emelővel lett megoldva.

A franchise hatására rengetegen kezdtek utcai versenyzésbe világszerte, még Magyarországon is, de most jöjjön, amire egész idáig vártál: öt és fél percnyi kuplungolás és villámgyors sebességváltás.