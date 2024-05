Fokozatosan kúsznak felfelé a napi csúcshőmérséklet értékei, az idei nyarat sem ússzuk majd meg hőhullámok nélkül. Amikor beköszönt a 30 Celsius fok feletti kánikula, akkor az előrelátó autós sok kellemetlenségtől megkíméli majd magát. A felkészülés részeként összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, avagy így menthetjük meg magunkat és utasainkat a hőgutától a nyári autózások során!

Stratégiai árnyékba parkolás

Azért ezt felesleges részletezni, aki árnyékba áll, hűvösebb utasteret kap jutalmul. Akár 10-20 fokkal is alacsonyabb a kabin levegőjének hőmérséklete ilyen esetben, és ezzel a saját, valamint a klímaberendezés dolgát is megkönnyítjük.

A klímának ugyan mindegy, hogy 50, vagy 30 fokról hűti-e le az autód, de neked nem. A nap viszont körbejár az égbolton, és ezért jó, ha előre gondolkodunk. Nem kell csillagásznak lenni ahhoz, hogy lássuk hol lesz árnyékos terület mondjuk pont akkor, amikor kijövünk a strandról délután. Így stratégaként délelőtt védtelen helyen is hagyhatjuk az autót, ami délutánra már árnyékba kerül. Ha nincs árnyék, akkor vihetünk magunkkal, a hővisszaverő védőfóliák tényleg hatékonyak, filléres tétel, könnyeb beszerezhető, és máris nem maximumra tekert sütőnek tűnik az utastér.

Hosszabb távban gondolkodva a hővédő ablakfóliázás is jó megoldás lehet, ez tartós, akár évtizedes védettséget is nyújt nemcsak a felmelegedés, hanem a káros UV sugárzás ellen is.

Hatékony hűtés beszálláskor

Hirtelen beülve, klímát feltekerve, majd az autót magára hagyva nem vagyunk túl hatékonyak, sőt külföldön ilyenért a rendőr is büntethet. Sokkal jobb, ha aktívan segítünk az autónknak, és beszállásnál néhány ajtólengetéssel gyorsan kiszellőztetjük az autót első körben. Ezzel már megmozgatjuk a levegőt, jöhet a klíma bekapcsolása, leghidegebb fokozaton, és külső szellőztetéssel. Ha már elviselhető a hőmérséklet, akkor lehúzott ablakkal indulhatunk is, ezzel is segítve a még benn rekedt forró levegő kiáramlását.

Egyesek ilyenkor lábra küldik a hideg levegőt, így alulról felfelé, a fizika által meghatározott irányban tessékelik ki a forró levegőt az utastérből. Pár perc alatt már elviselhető a helyzet, az ablakok felhúzásával, és a keringetés beltérre való állításával normalizálhatjuk a helyzetet. Arra figyeljünk, hogy ne hűtsük túl az utasteret, mert a nagy hőmérséklet különbség kiszálláskor bosszulja meg magát.

Büntetés járhat az álló helyzetben járatott klímaberendezésért

Európa sok országában szabály tiltja a motor járatását álló autó esetén, és ez bizony probléma lehet, ha a felhevült autónkat még beszállás előtt, parkoláskor szeretnénk jól lehűteni a klímaberendezéssel. Ez ugyanis környezetvédelmi okokból sok európai országban tiltott.

Ugyanúgy vonatkozik a téli hosszú melegítésre, mint a nyári hűtésre, és volt már példa komoly büntetésekre is. Az osztrák autóklub közlése szerint 2018-ban egy klagenfurti autós 55 eurós (20 ezer forint) büntetést kapott, mert indulás előtt hosszan járatta a motort.

Németországban 10 eurós “csekket” osztanak az álló helyzetben való motormelegítésért, Svájcban pedig 60 frankos (durván 16 ezer forint) pénzbírságra lehet számítani. Franciaországban 135 euró a büntetési tétel, melynek érdekessége, hogy már 1963-tól él a szabály. Belgiumban 130 euró a büntetés. Magyarországon egyelőre nincs ilyen büntetési tétel.