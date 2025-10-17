A Renault 5 vagány lazasága mindenkit kilóra megvett, gyakorlatilag csak rajongással találkozunk, ha szóba kerül a típus. A kisebb számmal jelzett, de méretét tekintve nagyobb testvér egy fokkal visszafogottabb, klasszikus bakancsforma, kevésbé harsány stíluselemekkel. Mégis, ebben a formában is vidám, kedves, életigenlő jelenség, ahol a feketék is inkább feldobják az összképet, és segítenek elhagyni a korunk autózására jellemző gyászos szürke-fehér-fekete összeállításokat.

A sziluett szükségszerű: így lehet legjobban kihasználni a padlólemez adta teret, ami esetünkben 4,14 méteres hosszt jelent. Ezzel pont 9 centiméterel nagyobb a Cliónál, és ennyivel kisebb, mint a Captur, pont a két modell közé érkezik. Ha a 4-est a kisebb testvér mellé állítjuk, akkor igazán szembetűnő a méretnövekedés, 22 centimétert nyer, aki ezt a típust választja.

A legendás előd – Renault 4 A Renault 5 után ez a modell még messzebbre ment ihletért, egészen az 1960-as évekig. Az “eredeti” Renault 4 1961-ben mutatkozott be az autó, és egészen 1994-ig készült Marokkóban és Szlovéniában. Az orrmotoros, elsőkerék-hajtású R4 forradalmi volt, sok helyen, összesen 28 országban készült az autó, sok afrikai volt francia gyarmaton (Elefántcsontpart, Madagaszkár), többek között Új-Zélandon, Írországban és Olaszországban is.

Elektromos autó lévén nincs szükség hűtőrácsra elöl, így itt szabad kezet kaptak a tervezők. Szerencsére ennek ellenére nem futurisztikus, rideg műtők világát idéző rendszerbe pakolták a fényszórókat, hanem meghagyták a klasszikus, kerek, szemekre emlékeztető elrendezést, megidézhették a régi modellt. Nyilván már nincs kerek foncsor, a régi lámpát csak ügyesen tervezett LED-sor jeleníti meg, 4-es számmal a közepén, természetesen. A maszk körvonala is világít, a régi-új Renault logóval egyetemben: ezt a megoldást először itt alkalmazta a Renault.

Ez maga egy mérnöki bravúr a lámpákat összekötő elem megszakítás nélküli elemet nehéz megvalósítani ekkora méretben. Csodásan mutat, de ha belegondolunk, az egész maszk egyetlen egység, világítással, lámpákkal együtt, ennek javítása érdekes lesz 4-5 év múlva, főleg a gyári garancia lejárta után.

Hasonlóan funkció nélküli, csak dekoráció a két szellőzőnyílás a motorháztetőn, de elengedhetetlenek a retró hangulathoz. A sárvédőíveken, küszöbön végigfutó fekete műanyag sáv pedig már a modern kor kelléke, kell a szabadidő-autós hangulat.

Igaz, a Renault 4 épp megbírkózna a könnyű tereppel, 18,1 centiméteres hasmagassága és láthatóan rövid túlnyúlásai alkalmassá teszik, de összkerékhajtás nem érhető el hozzá. Látványosak az oldalajtókat borító domborítások, és meghagyták az ikonikus kis ablakot a C-oszlopnál, ami az előd egyik jellegzetes megoldása is volt.

Hátul a két egyszerű fényszóró is az előd előtt tiszteleg, a lökhárító pedig kapott két ütközőszerű púpot, ami a régi lökhárítókon szinte minden autón ott volt még a XX. század derekán.

A külső érdekessége, hogy csak 18 colos kerekek vannak a kínálatban, kisebb méret nincs, az alapáras acéltárcsa is ekkora, a két alufelni mellett. Az egyediséget nyolc rendelhető színárnyalat szolgálja, amelyeket még tovább lehet variálni a feketére fújt tetővel, illetve plusz matriackészletekkel.

A tető mellett a motorházfedél is kérhető feketében, de csak a kettő együtt, ezüst ablakkerettel kiegészítve. Modern részlet, hogy ezek az opciós feketére fújt elemeket precíz robotok fújják fel, maszkolás, és előkészítés nélkül, így sokkal gyorsabb, és olcsóbb a folyamat.

A sajtóképeken látható vagány Plain Sud vászontető még nem rendelhető a típushoz, ez csak 2026-tól kerül be a kínálatba, tehát aki ezzel akarja megkapni a Renault 4-est, annak várnia kell. Ez amúgy nem csak egy hanyagul odadobott extra, a tervezés első fázisától kezdve tudatosan építették be a konstrukcióba, így a lemeztetőhöz hasonló hőkomfortot és zajszigetelést ad, valamint a fejteret sem csorbítja.