A figyelmetlen közlekedés és a KRESZ-szabályok megszegése miatt 57 baleset történt vasúti átjárókban 2025-ben – derült ki a MÁV-csoport vasárnapi közleményéből.

A 2024-es adatokhoz viszonyítva csökkenés figyelhető meg, két évvel ezelőtt ugyanis 76 vasúti átjárós balesetet jegyeztek. A halálos kimenetelű esetek száma ugyanakkor nőtt, 14-ről 19-re, és további négy esetben sérültek meg súlyosan. Tizenkét baleset könnyű sérülésekkel, huszonhét pedig anyagi kárral járt.

A balesetek lelki traumákat is okoznak a baleset túlélő sérültjein, az áldozatok hozzátartozóin túl a szerencsétlenség bekövetkeztében vétlen mozdonyvezetőknek és más vasutasoknak is – írja a társaság, hozzátéve, hogy bár munkatársaiknak ilyenkor mindig igyekeznek lelki segítséget is nyújtani, a trauma hatására néhányan a kényszerű pályamódosítás mellett döntöttek.

A MÁV hálózatán vasúti átjáróban az elmúlt 17 évben nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset. Magyarországon a vasúti átjárók védelme, azok biztosítási módja kivétel nélkül minden esetben megfelel a hatóságilag előírt biztonsági szintnek – olvasható a közleményben.

Mint írják, a KRESZ egyértelműen fogalmaz: a vasúti átjárón nem szabad áthaladni, ha a fénysorompó villogó piros fényjelzést ad. A gépjárművezető felelőssége, hogy a szabályokat kivétel nélkül betartsa.

Ha pedig nem lenne egyértelmű, miért kell mindig körülnézni a vasúti átjáróban, mielőtt áthajtunk rajta, a Vezess korábbi cikkében bemutatott eset rávilágít az okra: