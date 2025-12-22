Rémisztő élményben volt része egy autósnak a sződligeti vasúti átjárónál december 16-án. A fénysorompó fehéren villogott, a sorompók nyitott állapotban voltak, a sofőr mégis úgy érezte, jobb, ha körülnéz.

És milyen jól tette: jobbról ugyanis dudálva érkezett egy vonat, ráadásul nem is túl lassan. A YouTube-on kommentelők között volt, aki arra utalt, hogy a konkrét esetben emberi hiba történhetett. „Higgyétek el, értek hozzá egy picit. Emberek vagyunk, hibázunk. Sajnos a gödi szolgálattevő hibázott” – írta egy kommentelő, ami akár igaz, akár nem, azt mindenképp jelzi, hogy valaki vagy valami miatt bármikor előállhat veszélyes helyzet.

A folyamatosan villogó fehér fény nem azt jelenti, hogy nem jön vonat, csupán azt jelzi, hogy a berendezés helyesen működik, szóval ha vonat érkezik, akkor át fog váltani pirosra.

A KRESZ szerint a továbbhaladást egyébként engedélyezi a villogó fehér fényjelzés és a sorompó rúdjainak nyitott helyzete, de nem árt átismételni a többi szabályt, mert az életed múlhat rajta.

39. § (1) A vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad. A vasúti átjáró megközelítésekor, illetve a vasúti átjárón történő áthaladás során eleget kell tenni a vasúti átjáró biztosítására szolgáló közúti jelzéseknek.

(2) A vasúti átjárón csak folyamatosan – megállás nélkül – legalább 5 km/óra átlagsebességgel szabad áthaladni.

(3) A vasúti átjáró előtt a 98., 99., 99/a. vagy 99/b. ábra szerinti jelzésnél, vagy a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt meg kell állni, ha

a) bármely irányból vasúti jármű közeledik,

b) a teljes sorompó vagy a félsorompó sorompórúdja nem teljesen nyitott helyzetben áll vagy mozog,

c) a teljes sorompót kiegészítő fényjelző berendezés, illetőleg a fénysorompó vagy félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó piros jelzést ad,

d) a teljes sorompót kiegészítő berendezés hangjelzést ad,

e) fénysorompó vagy félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér jelzést nem ad,

f) vasúti jelzőőr ,,Megállj” jelzést ad,

g) a (2) bekezdésben meghatározott folyamatos áthaladásra nincs lehetőség,

h) ott ,,Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van.