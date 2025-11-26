November 22-én délelőtt a komáromi rendőrök végignézték, ahogy a 13-as számú főúton található vasúti átjárónál a síneken maradt egy elveszített pótkocsi, majd a tulajdonosa megpróbálta összeszedni. Az akadály miatt a vasútvonalon a közlekedést leállították.

A tréler vezetője később elmondta, hogy Komárom irányából közlekedett Kisbér irányába. Amikor a vasúti átjáróhoz ért, a pótkocsi leakadt, majd a sínekre gurult. A sofőr ezt észlelve megfordult, vissza akart tolatni a pótkocsijához. Ekkor a vasúti átjáróban a fénysorompó tilos jelzésre váltott, a csapórúd lecsukódott, amit nem vett észre, így a járművével letörte.

A félpótkocsit végül egy másik tréleres lehúzta a sínekről. A 35 éves sofőrt vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetése miatt a rendőrök előállították.

A rendőrség segítségével vegyük sorra a teendőket abban az esetben, ha egy jármű a vasúti síneken ragad:

1. A járműben tartózkodók azonnali kimentése: haladéktalanul segítsük ki a járműből az utasokat, miközben hívjuk a 112-es segélyhívó számot. Pontosan adjuk meg a helyszínt, hogy a vasúti forgalom leállításáról intézkedni tudjanak.

2. A jármű eltávolítása a sínekről: ha a vasúti átjáró fényjelző berendezése szabad (fehér fény) jelzést ad, a közlekedők álljanak meg, és segítsenek a járművet lehúzni vagy letolni a sínekről. Egy kijelölt személy folyamatosan figyelje a vonat érkezésének jelét. Amint a vonat látható távolságban feltűnik, azonnal jelezzen a mentésben résztvevőknek, hogy hagyják el a síneket.

3. Ha a fényjelző berendezés tilos jelzésre vált, senki ne tartózkodjon a vasúti pályán, és a mentési tevékenységet azonnal meg kell szakítani.

4. Ha az ütközés elkerülhetetlen, a vonat nagy erővel csapódik a sínen rekedt járműbe, amelynek darabjai nagy sebességgel, jelentős távolságra repülhetnek, súlyos sérüléseket okozva. Ilyen esetben mindenki azonnal vonuljon biztonságos távolságba, fedezékbe.