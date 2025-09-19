Fabio Barone olasz autóversenyző lett a leggyorsabb ember, aki valaha egy repülőgép-hordozó fedélzetén vezetett, megdöntve ezzel hetedik sebességi világrekordját.

Ferrari SF90-esével elérte a 164 km/h-s sebességet a Trieste nevű olasz haditengerészeti hajó 236 méteres fedélzetén, a Civitavecchia kikötőjében megrendezett eseményen, felülmúlva ezzel a tavaly egy másik olasz haditengerészeti hajón beállított 152 km/h-s rekordját.

A kísérletet az Olasz Időmérők Szövetsége (FIC) hitelesítette; az anyagot Guinness-hitelesítésre is benyújtják. A fedélzetet reggel még nedvesnek találták, a személyzet szárította, hogy elérjék a megfelelő tapadást.

Maga a kísérlet alaposan előkészített esemény volt, nem vakmerő próba: kilenc hónapos felkészülés, 160 óra szimuláció és egy 40 fős csapat munkája előzte meg, amelyben többek között Modesto Menabue Ferrari-szerelő és orvosi személyzet is részt vett.

A 164 km/óra azért nem lassú tempó egy ilyen közegben, és az előző rekordhoz képest is komoly lépés, mert ilyen tartományban már a 12 km/órás plusz tempó is jelentősen nagyobb féktávot eredményez.

A Ferrari SF90 Stradale a Ferrari első sorozatgyártású plug-in hibrid szuperautója, amely 1000 lóerős összteljesítményt kínál, beleértve a V8-as benzinmotort és három villanymotort. Az autó 0-100 km/h sebességet 2,5 másodperc alatt ér el, maximális sebessége pedig 340 km/h.