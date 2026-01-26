A jogosítványszerzés fontos mérföldkő sokak életében, hiszen mobilitási szabadságot tesz lehetővé, és sokaknak új világot nyit meg. Megszerezni nem könnyű, de nem is lehetetlen, pár vizsgát azonban teljesíteni kell dokumentum megszerzéséig.

Leírva a követelmények nem sokkal szigorúbbak az Egyesült Királyságban sem, ahol szintén van elméleti és forgalmi vizsga is. A szigetországban azonban kisebbfajta káosz alakult ki az elmúlt időszakban a jogsiszerzés körül, így egyre többen folyamodnak csaláshoz.

De mi ennek az oka? Alapvetően az, hogy bőven vannak azért olyanok, akik tartanak attól, hogy megbuknak. Ez eddig még oké is lenne, de a központosított vizsgalehetőségek, az időpont- és szakemberhiány ahhoz vezetett, hogy akik megbuknak, azoknak átlagosan 22 hetet (!) kell várnia arra, hogy újra vizsgázhasson.

Sokan ezért megpróbálnak biztosra menni, és gondoskodni arról, hogy biztos átmenjenek. Itt jön képbe a trükközés, annak változatos módjaival. A legtöbben valamilyen vezeték nélküli fülhallgatóval próbálkoznak, melyet egy rejtett telefonnal összekötnek, a vonal túlsó végén pedig valaki válaszolhat a felmerülő kérdésekre. A másik elterjedt módszer az, hogy a vizsgázó helyett más megy be, aki tényleg tudja az anyagot, de itt nem példátlan az sem, hogy a forgalmi vizsgán is dublőrrel próbálkoznak.

Persze ezekről nem tudnánk, ha nem buknának le a próbálkozók. 2025 első kilenc hónapjában Angliában, Skóciában és Wales-ben közel 2900 ilyen esetet regisztráltak, ami napi tíznél is több esetet jelent. Beszédes, hogy a csalások száma 47 százalékkal emelkedett meg egy év alatt.