600 kW, azaz 816 lóerő rendszerteljesítmény és eget rengető 1420 Nm kombinált forgatónyomaték áll a Mercedes-AMG SL 63 S E Performance pilótájának rendelkezésre. Ennyi kraft még soha nem volt az SL szériában, és mivel az új generációs roadster négy keréken át viszi az aszfaltra a nyomatékot, nem csak gumifüst, hanem 2,9 másodperces 0-100 km/óra gyorsulás az erődemonstráció eredménye. A 317 km/óra végsebességre képes autó aktív kanyarstabilizátorokkal és aktív hátsókerék-kormányzással segít megzabolázni a hajtáslánc erejét.

Míg az első tengelyt a 612 lóerős, 850 Nm-es 4.0 V8-as turbómotor terheli, a hátsóra a 150 kW-os (204 LE) villanymotor és a 6,1 kWh kapacitású akkumulátor helyez súlyt. Mindkét erőforrás mindkét tengelyt hajtja – a villanymotor alapértelmezésben csak a hátsót, de szükség esetén előre is küld nyomatékot. A villanymotorra kétfokozatú sebességváltót szereltek, hátul mechanikus részlegesen önzáró differenciálművön keresztül fejti ki erejét.

Az apró akku elsősorban a motorteljesítmény növelésére, a jármű hajtásaktív stabilizálására szolgál – erre is utal, hogy legnagyobb kimeneti teljesítménye 150 kW, de huzamosan is tud 70 kW-ot. Ez a nagy teljesítmény a 400V-os architektúrának, valamint a belső (cellánkénti) hűtési rendszernek is köszönhető.

Bár nem ez az elsődleges szerepe, azért tisztán elektromos üzemben is tud vele közlekedni az SL, akár tizenhárom kilométert. Mivel ez is beleszámít a WLTP-mérésbe, a szabványos, elméleti átlagfogyasztás 7,7 l/100km.

Nem ez azonban a lényeg, hanem, hogy mindig rendelkezésre álljon a villanymotor – akár kanyarban kell besegítenie a menetstabilizálásba, akár gyorsításkor hozzátenni a belső égésű motor erejéhez. Ezen kívül az autó üzemmódtól (ezekből nyolc különböző áll rendelkezésre) függően mindig elektromos üzemben indul el, átmentve a benzinmotort a rossz hatásfokú üzemi fázisokon.

Az akkut 3,7 kW-ról lehet tölteni, gyorstöltési lehetőség nincs. A regeneratív fékrendszer erőssége négy fokozatban állítható, maxon akár 100 kW-tal termel vissza a villanymotor, ilyenkor a fékpedál érintése nélkül is vezethető az autó.

Az E Performance modell könnyen felismerhető kívülről: részben a hátul elhelyezett csatlakozóaljzat fedeléről, részben a pirossal írt típusjelzésről. A kipufogórendszer bordázott, trapéz keresztmetszetű végcsöveket kapott, a keréktárcsák alapértelmezésben matt fekete, 20 colos darabok, de más színek és méretek is elérhetők. Ami a színválasztékot illeti, a vevő akár a Manufaktur program árnyalataiból is válogathat, köztük egy – az Orange Flame nevű – új, és csak ehhez a modellhez rendelhető.

Az utastérben motoros állítású AMG sportülések vagy integrált fejtámaszos AMG Performance ülések várnak. Masszázsülésből is többféle szint rendelhető, ahogy a kárpitopciók száma is jelentős. Az infotainment rendszer külön hibrid menüpontokat és funkciókat kapott.

A mérnökök átdolgozták az autó aktív aerodinamikai csomagját. Alapfelszerelés a sebességfüggően fel-le mozgó első légterelő perem, amely nagy sebességnél csökkenti az első tengelyre ható felhajtóerőt. A hátsó, adaptív légterelő vezérlését a modell extrém teljesítményéhez módosították, 80 km/óra felett a kölönböző gyorsulási és irányadatok függvényében öt különböző szögbe állhat be a légterelő.

A fék az ismert karbon-kerámia kompozit rendszer, de megnövelt méretű (elöl 420, hátul 380 mm átmérőjű) tárcsákkal.