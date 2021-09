Egy 4,0 literes, V8-as biturbó benzinmotort (639 LE, 900 Nm) kombinál a hátsó tengelyre szerelt villanymotorral a Mercedes-AMG GT hibrid sportszedánja. A kombinált teljesítmény 843 lóerő, a maximális rendszernyomaték meghaladja az 1400 Nm-t. Az akkumulátort villámgyors teljesítményleadásra tervezték, így az autó 2,9 másodperc alatt abszolválja a 0-100 km/órás sztenderd gyorsulási gyakorlatot, 200 km/órára nem egészen 10 másodpercre van szüksége, a végsebesség 316 km/óra. Mindennek azonban ára van: a tisztán elektromos hatótávolság mindössze 12 kilométer.

A különleges négyajtós sporthibridhez az AMG GT kupé aerodinamikáját idéző karosszériaidomokat rajzoltak – ilyen például az első kötény és a légbeömlők. Hátul az egyedi embléma ragadja meg a tekintetet, a hibrideknél ma már általános kék szín helyett itt pirossal írták a típusjelzést.

A plug-in hibrid természetesen megkapta a modellfrissítésnél bevezetett AMG Ride Control+ felfüggesztést, de a kompozit fékrendszer is alapáras, míg a multimédiás rendszert különleges hibrid képernyőkkel és menüpontokkal egészítették ki.

A hajtáslánc részleteiben elmerülve, a 204 lóerős villanymotor kétfokozatú sebességváltóval, valamint az elektronikus vezérlésű, részlegesen önzáró differenciálművel közös egységet alkotva illeszkedik a hátsó tengelyre. A kétfokozatú váltó automatikusan kapcsol, 140 km/óra táján vált második fokozatba, pont, amikor a villanymotor eléri 13 500/perc maximális fordulatszámát. Az egész csomag fölött helyezkedik el a nagy teljesítményű, ám kis tömegű akkumulátorcsomag, javítva a modell tömegeloszlását. Noha a villanymotor hátul található, és elsősorban itt is hajt, az összkerékhajtás révén szükség esetén előre is juttathat akár 320 Nm nyomatékából.

Az akkumulátor mindössze 6,1 kWh kapacitású, ám rendkívül nagy teljesítményre képes: állandó teljesítménye 70 kW, de 10 másodpercen át akár 150 kW-ot is le tud adni. Az apró akku előnye a minimális, 89 kg-os tömeg – ez igen nagy, 1,7 kW/kg teljesítménysűrűséget jelent. Az elektromos hatótávolság mindössze 12 kilométer, ami azonban így is lehetővé teszi, hogy például a belvárosban emissziómentesen közlekedjünk; az akkumulátort úgy hangolták, hogy képes legyen azonnal leadni csúcsteljesítményét. A regeneratív fékteljesítmény négy fokozatban állítható, maximumon akár egy pedállal is vezethető az autó. A 400 voltos akkumulátor innovatív, közvetlen hűtést kapott: a nem vezető hűtőfolyadék közvetlenül a cellák körül, között áramlik.