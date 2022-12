Luxus-sportautót mutatott be a Mercedes

Az AMG GT már megkapta azt a 4,0 literes V8-as turbómotor köré épülő plug-in hibrid sporthajtásláncot, amely most az AMG klasszikus személyautó-kínálatának csúcsán, az S-osztályban is bemutatkozik, kismértékben áthangolt kivitelben.

Tudjuk le a kötelező köröket: a belső égésű motor 612 lóereje és 900 Nm maximális forgatónyomatéka mellett a villanymotor 190 lóerőt és 320 Nm-t ad le; a rendszerteljesítmény 802 lóerő, a nyomatéki csúcs 1430 Nm. A 250 km/órás végsebesség-korlátozás opcióként, az AMG Driver csomag keretében 290 km/órára módosítható, a 2,6 tonna menetkész tömegű szedán álló helyzetből 3,3 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára.

A dinamikához méretezték a megjelenést is: S-osztályos szedánon még soha nem láthattuk az AMG széles osztású, függőleges rácsozatú hűtőmaszkját, amelynek közepét hatalmas háromágú csillag díszíti.

Az utastérben exkluzív színkombinációkkal hangsúlyozhatjuk ki a modell sportosságát vagy eleganciáját. A multimédiás rendszer nem csak hibrid-specifikus menüpontokat tartalmaz, de versenypályán értékelhető telemetriai képernyőt is kínál. A head-up display szintén közölhet motorsport-ihletésű információkat. A duplaküllős kormánykerékről nem csak AMG funkciók, de a fékenergia-visszanyerés mértéke is szabályozható.

Az üreges forgórészével a hátsó tengelyre (egészen pontosan a bal oldali féltengelyre) illesztett villanymotort egy kétfokozatú sebességváltóval, valamint egy elektronikus vezérlésű, részlegesen önzáró differenciálművel integrálták. Az előbbi a vezető beavatkozása nélkül kapcsol, legkésőbb 140 km/óra körül, amikor a villanymotor eléri 13500/perc maximális fordulatszámát. A váltó azért fontos, mert így a villanymotor szélesebb sebességtartományban képes leadni maximális nyomatékát.

Más megoldásokkal szemben, amelyek a benzinmotor és a sebességváltó közé építik be a villanymotort, ez az elrendezés lehetővé teszi, hogy a teljes fordulatszám-tartományban maximális nyomatékkal segítsen be a V8-asnak, a hátsó tengelyt közvetlenül hajtó villanymotor kevesebb késlekedéssel képes gyorsítani az autót. Ugyanakkor a villanymotor mechanikus kapcsolatban áll az összkerékhajtással, így tisztán elektromos üzemben is képes mind a négy kereket hajtani.

Másfelől a regeneratív fékrendszer hatékonysága növelhető a belső égésű motor és a váltómű teljes leválasztásával, így a lassítást kizárólag a villanymotor végzi. A rendszer további előnye, hogy a kerekek tapadását, megcsúszását az ESP helyett a hibrid rendszer képes ellensúlyozni, így a rendszer ahelyett, hogy fékezve stabilizálná az autót, fenntartja annak dinamikáját.

A villanymotor mellett a nagyteljesítményű akkumulátor is a hátsó tengelyt terheli, így egyenletesebb a tömegelosztás. Ezt az akkumulátort az AMG F1-es versenyautóinak fejlesztése során szerzett tudást felhasználva tervezték meg, mégpedig úgy, hogy robbanásszerű teljesítményleadásra legyen képes, akár többször egymás után. Emiatt a tisztán elektromos hatótávolság az AMG GT 63 S E Performance modellénél kétszer nagyobb, 13,1 kWh kapacitás ellenére csupán 33 kilométer, viszont akár 140 km/óráig képes így közlekedni az autó. A 400V-os akkumulátor tíz másodpercen át képes 140 kW teljesítményt leadni; állandó teljesítménye 70 kW.

A nagy igénybevétel miatt az akkumulátor közvetlen folyadékhűtést kapott, azaz a nem vezető hűtőközeg közvetlenül a cellák között áramlik. Összesen 14 liternyi hűtőfolyadék áramlik az akkumulátor saját hűtőkörében, amely aztán az elsődleges hűtőn keresztül adja le a külvilágnak a hőt. Ez a kifinomult rendszer folyamatosan 45°C körül tartja az akkumulátor hőmérsékletét, aminek köszönhetően a vezető mindig számíthat annak maximális teljesítményére.

A fedélzeti váltóáramú töltő 3,7 kW-os, de a töltésben a regeneratív fékrendszer is szerephez jut: ennek teljesítménye négy fokozatban állítható a kormánykerékről. A leggyengébb fokozat jóformán egyáltalán nem táplál vissza, a maximális viszont 90 kW-tal tölti az akkumulátort; ilyenkor az autó az üzemi fékek (felárért karbon-kerámia tárcsákkal) nélkül is vehemensen lassít, akárcsak egy tisztán elektromos jármű.

Üzemmódból egyébként is számos áll rendelkezésre: az AMG Dynamic Select rendszer tisztán elektromos, komfort, töltésmegtartó, sport, sport+, valamint csúszós és egyéni beállításokat kínál. Padlógáz esetén minden üzemmódban maximális teljesítménnyel kezd hajtani a villanymotor.

Sport fokozatban nem villanymotorral, hanem hibridként indul az autó, és minden helyzetben mindkét erőforrás üzemel. Sport+ állásban ezt érzékenyebb gázreakcióval és egyedi váltóvezérléssel fejeli meg a rendszer. Ekkor az alapjárati fordulatszám is megnő, támogatva a dinamikus rajtot.

Ezek a beállítások a nyomatékelosztás, valamint a futómű beállításait is módosítják. A nagy teljesítmény kiaknázhatósága érdekében az alumínium vázszerkezetet hátul átlós merevítések szilárdítják, az akkumulátor szénszálas kompozit háza szintén merevíti a vázszekezetet. Elöl a motor alá beépített alumínium elem, valamint toronykitámasztás biztosítja ugyanezt.

Első ízben építettek aktív motorbakokat S-osztályba: a fokozatmentesen állítható keménységű motorfelfüggesztés a vezetési stílustól függően biztosít rezgésmentes futást vagy minimális energiaveszteséget eredményező, jóformán merev motorrögzítést.

A rugózás pneumatikus, 120 km/óra felett automatikusan 10 mm-rel leülteti az autót, illetve a lengéscsillapítás erejének szabályozása mellett a légrugók keménysége is a vezetési helyzettől függően módosítható. Alapfelszerelés a 48V-os aktív kanyarstabilizátor, amelyben központi bolygóműves vezérlés oldja vagy köti össze a stabilizátorrudakat. Ez nem csak kanyarban segíti a viselkedést, de például egyenetlen útfelületen komfortosabbá és pontosabbá teszi a vezethetőséget.

Szintén alapfelszerelés az aktív hátsókerék-kormányzás, amelynek mértéke és reakciója az aktív üzemmódtól függően változik.

Az S-osztály kényelmi funkcióit sem vették ki az AMG-nél, így az autó fejlett részleges önvezető képességekkel bír, az ütközésmegelőző funkcióval kiegészített aktív követésitávolság-szabályozástól a sávkövető aktív kormányvezérlésen át a kibővített funkcionalitású táblafelismerő rendszerig; az út véletlen elhagyását megakadályozó biztonsági funkciótól az automatikus sávváltáson át addig a vészmegállító funkcióig, amely a vezető egészségügyi vészhelyzete esetén saját sávjában megállítja a gépkocsit.

A vezető éberség-felügyeleti rendszerét is továbbfejlesztették, ez már képes felismerni a veszélyes mikroalvás jelenségét, az automata vészfékrendszer az oldalról közeledő járművekre, illetve a kanyarodás közben az autó elé kerülő akadályokra (gyalogosokra) is reagál. Az autó észleli, ha kiszálláskor közeledő jármű elé lépnénk, az akadályokat automatikus kormányzással képes elkerülni, illetve bizonyos országokban rendelhető lesz a Drive Pilot félautonóm rendszer, amely autópályán, bizonyos körülmények között képes átvenni a vezetést a sofőrtől.