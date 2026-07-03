Már tavasszal pedzegették, hogy a Red Bull Max Verstappen távozása esetére a mclarenes Oscar Piastrit nézte ki lehetséges utódként, a múlt héten pedig újra femerült az elmélet, igaz, egy kicsit más megközelítésben: találgatások szerint a négyszeres világbajnok menne 2027-re a McLarenhez, és így kerülhetne az ő helyére az ausztrál pilóta.

A McLaren-vezér Zak Brown a héten egy podcastben szögezte le, hogy bár örömmel igazolná Verstappent, ha tehetné, de jelenleg két kiváló pilótájuk van, így a hollandnak egyszerűen nincs hely a wokingiaknál, nem hívják a csapathoz.

A hétvégén következő Brit Nagydíj csütörtöki sajtónapján a futam tavalyi győztese, a címvédő világbajnok Lando Norris sem kerülhette el a Verstappen esetleges érkezésére vonatkozó kérdéseket.

„Ami azt illeti, sok pilóta jönne szívesen a McLarenhez, szóval nem is értem, most miért emelték ki Maxot” – mondta a pletykákra. „Személyesen tudom, hogy jó néhány versenyző van, aki szintén örömmel jönne. Ilyen szempontból akár menő is a dolog. Nem rossz, ha egy négyszeres világbajnok szeretne csatlakozni a csapathoz. Nem tudom, mennyi ebben az igazság, de menő.”

„Ha pedig lehetőség adódik rá, hogy más csapattárs ellen versenyezzek, azt szívesen fogadom. De ez most nem téma. Ez nem egy komoly dolog. Én sok-sok évig itt leszek még a McLarennél, és a jövőben bárkit szívesen látok magam mellett. Jelenleg viszont kiválóan dolgozunk együtt Oscarral, és örömmel dolgozunk együtt a jövőben is, akár évekig. Mi most erre koncentrálunk” – mondta.

Egy másik megszólalásában jobban is belement az esetleges Verstappen elleni házon belüli verseny témájába:

„Hiszem, hogy bármelyik versenyzőt meg tudom verni. Maxban az a hihetetlen, hogy az egész idényben végig, minden egyes hétvégén lenyűgözően teljesít. Szerintem a mezőnyből sokan képesek pole-t szerezni, villámgyors köröket futni. Az igazi elitpilóták azonban minden egyes szesönön, időmérőn és futamon magas szinten teljesítenek, és ebben talán nincs jobb Maxnál. A lényeg, hogy legyen szó róla, vagy akár Lewisról [Hamilton], Fernandóról [Alonso], menő lenne bármelyikük ellen küzdeni. De bármit is hozzon a jövő, állok elébe.”