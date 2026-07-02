Ahogy két éve köztudott, annak ellenére, hogy alapvetően 2028-ig szól a szerződése, Max Verstappen bármelyik évben távozhat a Red Bulltól, ha júliusig nem áll legalább az egyéni bajnokság 2. helyén.

Bár az energiaital-gyártó nagycsapata a múlt hétvégi Osztrák Nagydíjon nagyot lépett előre a teljesítmény tekintetében, Verstappen a(z egyik) hazai pályán jobb időmérős teljesítménnyel és gumistratégiával győzhetett is volna, a négyszeres bajnok pillanatnyilag az éllovas Mercedes-pilóta Kimi Antonellitől több mint 100 ponttal lemaradva csak a 7. az egyéni küzdelemben, azaz elvileg mehetne a korábbi sikerkorszakhoz képest jelentősen átalakult csapattól, de úgy néz ki, nincs igazi opciója.

Ugyan a Mercedesszel szokás szerint hírbe hozták, de Toto Wolff jelezte, hogy Antonelli és George Russell párosával számol 2027-re is, és bár már korábban felmerült, az is, hogy a Red Bull és a McLaren egy az egybeni cserét hozhat össze Verstappennel és Oscar Piastrival, most az elmúlt két évben konstruktőri címet szerző alakulat vezére, Zak Brown kategorikusan kizárta ezt.

A McLaren-vezér az F1-es szakíró, korábbi szakkommentátor Will Buxton Up To Speed podcastjében öntött tiszta vizet a pohárba.

„Eleve van két lenyűgöző pilótánk, persze ha lenne egy harmadik ülésünk, őt is egy szempillantás alatt leigazolnám. De velük [Lando Norrisszal és Piastrival] összesen 14 futamot nyertünk tavaly, mindketten a szezonzáróig versenyben voltak a bajnoki címért. Emellett kiválóan meg is vannak, a garázsban is nagyszerű a hangulat. Szóval én nem változtatok a pilótafelálláson” – szögezte le.

„És úgy gondolom, Lando és Oscar is bizonyította már, hogy képes megverni Verstappent. De mindegy is, nincs szabad ülésünk. Ha lenne, akkor lenne miről beszélni. Lando és Oscar neve van az üléseken, egyelőre nem pakolták ki az öltözőszekrényüket sem, szóval nem mennek sehova” – hangsúlyozta Brown.