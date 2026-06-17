A Monacói Nagydíj utáni, George Russell helyzetével foglalkozó cikkünkben már felvetettük, hogy az angol rossz eredményei, valamint a Red Bull viszonylagos versenyképtelensége miatt hamarosan újra terítékre kerülhet majd Max Verstappen esetleges mercedeses átigazolása, és tessék, kezdődik is a sztori idei fejezete.

A szakkommentátorként dolgozó egykori Jordan-, Williams- és Toyota-pilóta, Ralf Schumacher a Backstage Boxengasse podcastben állította, hogy már meg is történt a kapcsolatfelvétel 2027-et illetően, sőt:

„A Ferrarinál jelenleg nincs hely [Verstappennek], viszont arról hallani a Mercedes környékéről, hogy a színfalak mögött Wolff már ajánlatot is tett neki. Ám úgy tűnik, az ajánlat olyan gyenge volt pénzügyileg, hogy az sem opció. Állítólag mostanában ez történt a háttérben” – mondta a német, aki szerint a Mercedes-főnök idén inkább csak a látszat kedvéért kopogtatott a négyszeres világbajnoknál.

„Szerintem ez szándékos. Már korábban is mondtam, hogy miért is vinné Wolff a drága Max Verstappent Kimi Antonelli mellé, aki, ha minden jól megy, a következő szupersztár. A két pilóta egymással harcolna, ő pedig jól emlékszik még Nico Rosberg és Lewis Hamilton idejére, más se hiányzik neki. Emellett ráadásul Kimi pozícióját is megrendíthetné. Szóval nagyon is van ebben logika” – fejtegette.

Felmerülhet a kérdés, hogy ha nem is szeretné megszerezni Verstappent, miért is érdeklődött nála újra a Mercedes-főnök, de erre az osztrák tavaly maga válaszolt, Toto Wolff úgy gondolja, csapatvezetőként feladata és kötelessége folyamatosan figyelni a pilótapiacot – a kérdés nyilván semmibe sem került, és akár valami meglepő választ is kaphatott volna, ráadásul a hollandnak való újbóli udvarlás Russell felé is üzenet lehet.