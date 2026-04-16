A Polski Fiat 126p egy apró legenda, egy olyan vidám kisautó, amiről rengeteg magyar autósnak akad emléke.

Nem véletlenül kapott tucatnyi becenevet, és maradt meg rajongók féltve őrzött kincsének. Ahogy a Trabant, a Kispolszki is életformává érett, kellemes hobbivá, kikopva az átlagközlekedésből, feldobva a hétvégi kirándulásokat.

A 70-es évek elején kezdődött meg a Polski Fiat 126-os gyártása a lengyelországi Bielsko-Biała városában, az olasz licenc alapján készülő kisautó egészen 2000-ig maradt gyártásban és több mint 3 millió példány készült belőle. A 652 köbcentis, kéthengeres motor 26 lóerős és durván 50 másodperc alatt gyorsítja 100-as tempóra a 610 kilogrammos autót.

3 fotó

Ez a gép a tökéletes nosztalgikus veterán, főleg ha csak a ház körül, mellékutcákban akarunk kerülni egyet. Elfér a lépcső alatt, és mai napig nem drága, akadnak belőle jó állapotú darabok. Most a Facebook piacterén tűnt fel egy olyan példány, amin csak mosolyogni tudunk, de jó értelemben. Ez a gép olyan matricákat kapott, amivel tökéletes az összhatás, arca lett a Kispoláknak, miközben megidézi Villám McQueen stílusát.

3 fotó

Az autót 720 ezer forintért árulják, és feltűnik a használtautó.hu kínálatában is a következő őszinte leírással.



“Nem makulátlan. Van rajta mit csinálni. pl homlok fal alja, bal hátsó kerék mögötti lemez megszünt létezni.

Kilométeróra spirált cserélni kell(nem müködik) szimeringet cserélni kell(csöpög az olaj)váltónál a 3. sebességet csak lenyomva veszi be 4-ből 3-ra nincs ilyen gond. váltó tartó bankot cserélni kell (adom hozzá) +egy rakat cuccot is. egy másik váltót is pl.

Cserélve lett: vezérlés(gyári kb 150km van benne), benzin cső, laprugó, gumi fékcsövek, két hátsó vagy első réz fékcső(megvan a másik kettő is. még még vannak dolgok amik cserélve lettek de már nem emlékszem pontosan. van hozzá kettő első szélvédő egy hátsó. A gyári lámpák(jelenleg sík üveges van benne) a gyári lámpa búrák is megvannak még még sok kütyü. rengeteg tömités stb…”