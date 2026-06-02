1953-ban alapították a mai Szerbia területén, Kraguljevacban a Zastava Automobilit, melyből a korai teherautós évek után nagyon hamar, már 1955-től módosított Fiat-modellek kezdtek kigurulni. A gyár aztán egészen sokáig húzta, túlélte valahogy Jugoszlávia szétesését is, mígnem a 2008-as gazdasági világválság végleg betette a kaput. November 21-én készült el az utolsó Zastava, 2017-ben pedig csődöt jelentett a mögötte álló cég.

Ezeket az autókat egyébként a világ kisebbik fele nevezte csak Zastavának: Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban Yugo néven értékesítették őket, és meglepő módon a tengerentúlon kisebbfajta kultusza is lett a Yugo Florida néven kínált, a Fiat Tipo műszaki alapjaira épülő négykerekűnek. Ennek fényében sem túl meglepő, hogy

a márkát Yugo néven szeretnék újjáéleszteni, és már megvannak az első autó tervei is.

A visszatérést már 2025-ben belengették Münchenben, azonban akkor az egész Yugo-projekt nem volt több egy makett méretű koncepciónál. Azóta ezt a koncepciót viszont továbbfejlesztették, a részleteket pedig egy belgrádi autóipari konferencián prezentálták is. A háttérben egyébként egy Aleksandar Bjelić nevű, német állampolgárságú, de szerb felmenőkkel rendelkező vállalkozó-professzor áll.

Az első új-Yugo tulajdonképpen a Yugo 45 utódjának is tekinthető, de leginkább csak kinézetben. A retrós, kicsit szögletes, de letisztult külső azonban modern technikát rejtene: a hajtásról egy hibrid erőforrás gondoskodna, melyben a benzinmotor elsődlegesen áramot termelne, a kerekek forgatásába nem, vagy csak nagyon minimálisan lehetne tölteni. A B-szegmensbe szánt kisautót külső áramforrásról nem is lehetne tölteni, fogyasztása azonban így is alacsony, 2,2 l/100 km lenne.

Talán a leginkább vonzóvá az ára teheti az új Yugót. A megjelent információk szerint 12 ezer eurós (4,25 millió forintos) célösszeget tűztek ki, ami egyértelműen árbajnokká tenné a járművet Európa nagy részén. Egyhamar azonban nem lesz új Yugo az utakon: az első vezethető prototípust 2027-ben tervezik csak bemutatni a belgrádi világkiállításon, szóval még messze a sorozatgyártás gondolata is.