A Forma-1-ben hirtelen jött árpilisi tavaszi szünet (eddig) nem hozott jelentős szabályváltozásokat, egy kiskaput azonban bezár a Nemzetközi Automobil Szövetség a The Race információi szerint. A lap úgy tudja, az FIA rájött, hogy a Red Bull és a Mercedes talált egy olyan időmérős trükköt, mellyel a gyorskörök végén extra motorerőhöz juthatnak a csapatok.

A megoldás lényege az, illetve az volt, hogy a mért kör befejezésekor ahogy merül az autók akkumulátora, azzal párhuzamosan lépcsőzetesen, másodpercenként 50 kW-tal kellett volna, hogy csökkenjen a versenygépek teljesítménye. Ehelyett azonban a Red Bullnál és a Mercedesnél megoldották, hogy a célvonalig ne essen be a teljesítmény. Ez pályától függően tized- vagy századmásodperceket jelenthetett időeredményben.

Felmerülhet ezek után a kérdés: hogyan tudta ezt szabályosan kivitelezni a Red Bull és a Mercedes, amikor a szabályok egyértelműen fogalmaznak? A választ egy olyan kiskapu rejti, melyet eddig bele is írtak a technikai szabálykönyvbe. A lépcsőzetes teljesítménycsökkenés alól akkor kapnak felmentést az erőforrások, ha az MGU-K-t technikai okokból, például vészhelyzet miatt leállítják. Ez azonban nem volt túl konkrét megfogalmazás, amit a Mercedes és a Red Bull fel is ismert.

Alapvetően az MGU-K-t nem nagyon éri meg lekapcsolgatni, hiszen ha nem üzemel, nincs energia-visszatermelés, így hosszabb távon csak veszít vele a pilóta. Egy gyorskör végén azonban, amikor mindent kiprésel az ember a gépből, már nem kell arra figyelni, hogy a levezető- vagy hűtőkör alatt visszatöltsék az akksikat. Megéri hát kikapcsolni az energiatermelőt, hiszen kikapcsolt állapotban az akku töltöttségi szintjétől függetlenül nem kell számolni teljesítményvesztéssel.

A trükköt minden Mercedes- és Red Bull-erőforrást használó istálló alkalmazta. A riválisoknak ez már Ausztráliában szemet szúrt, de a japán hétvégén vált egyértelművé az egész, a trükk negatív következményeivel együtt. A visszatermelés hiányában lemerülő, és csak lassan guruló autók jelezték, hogy kockázatokat is rejt ez a játék. Megtapasztalta ezt a mercedeses Andrea Kimi Antonelli és a Red Bull-lal Max Verstappen is, míg a williamses Alexander Albon egy szabadedzésen állt meg emiatt.

Látván a trükköt, a Ferrari megkérdezte az FIA-t, mi ezzel kapcsolatban az álláspontjuk, érdemes-e ebbe az irányba nekik is elindulniuk. A szövetség alapvetően a váratlan lelassulások, megállások miatt biztonsági szempontból ellenezte a trükköt, és a hírek szerint el is mentek odáig, hogy inkább tiltják az ilyesfajta próbálkozásokat. Az újrafogalmazott szabályzat most úgy szól, hogy az MGU-K kézi kikapcsolásának lehetősége megmarad a csapatok számára, de nyomatékosították, hogy ezt tényleg használják arra, amire szánták, vagyis vészhelyzetekre. Valószínű, hogy ezzel tényleg pont kerül az ügy végére – aligha lesz ezek után, aki a tűzzel vagy egy esetleges büntetéssel játszva folytassa a trükközést.