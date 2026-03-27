A Mercedes-pilóták, valamint több érdekes pillanatot hozó első edzés után helyi idő szerint 15 órakor folytatódott a 2026-os Forma-1-es Japán Nagydíj hétvégéje a második 60 perces gyakorlással. Délután is derült, de szeles – 17 Celsius-fokos levegő-, 34 fokos aszfalthőmérséklet – időben kezdődött a körözés Szuzukában.

A bokszutca megnyitása után elsőként a ferraris Lewis Hamilton hajtott ki az 5,8 km-es pályára, míg az első edzésen is sokáig a garázsban veszteglő címvédő, Lando Norris McLarenje felbakolva állt a kezdésnél – hidraulikai szivárgást találtak nála. A többség viszonylag hamar kiment, másfél perc után már 17-en voltak a pályán, köztük az első edzést kihagyó, friss apuka Fernando Alonso is.

Az első etapokat szinte mindenki a közepes keverékű, sárga jelölésű Pirelliken futotta, 10 perc után a mclarenes Oscar Piastri állt az élen, 73 ezreddel a mercedeses George Russell előtt. Mögöttük Kimi Antonelli, Lewis Hamilton és a Racing Bulls-os Liam Lawson sorakozott, már jelentős hátránnyal.

Az első edzésen kis híján falazó, majd a cadillaces Sergio Perezzel is ütköző Alex Albon kálváriája délután is folytatódott: 12 perc után a pályán állt le, a rádión azt jelentette, nem működik a gázpedál. Kis szünet után a Williams thai-brit pilótája el tudott indulni.

Yellow flags fluttering as Alex Albon comes to a halt ✋ It's only a temporary glitch as the Williams driver gets going again 👍#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/dDQRXumjwy — Formula 1 (@F1) March 27, 2026

20 perc után Charles Leclerc volt a leggyorsabb a Ferrarival, csapattársával, a fél másodperces hátrányban lévő Hamiltonnal Piastrit és a Mercedes párosát fogták közre – mindenki más már több mint egy másodperccel volt lemaradva a monacóitól.

A címvédő Norris autóját sikerült megjavítani, 23 perc késéssel ő is megkezdhette a körözést – eddigre csapattársa, Piastri már a lágy, piros Pirelliken futott.

Az ausztrál természetesen meg is futotta az edzés leggyorsabb körét, Leclerc-nek majdnem kilenctizedet adva állt az élre, ugyanakkor a ferrarisok és a mercedesesek is lágy gumis gyors köröket kezdtek.

Hamilton nem futott tiszta kört, Leclerc alatt is beszitált az autó, így csak Antonelli javított elsőre, a sanghaji futamgyőztes olasz 92 ezredre közelítette meg Piastrit.

Heading towards the halfway point in FP2 TOP 5

Piastri

Antonelli

Leclerc

Russell

Hamilton #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/eo2YkMq4AI — Formula 1 (@F1) March 27, 2026

Max Verstappen és Isack Hadjar a piros gumikon sem tudott sokat, első nekifutásukra bő 1,3 és 1,6 másodperccel voltak elmaradva, a williamses Albon és az audis Nico Hülkenberg is gyorsabb volt náluk.

Russell pont a félidőnél futott be, az angol kéttized másodperccel volt lassabb Piastrinál, a 3. helyre, Antonelli mögé sorolt be.

A túlnyomó többség az időmérős szimulációk után közepes keverékű Pirelliken hosszabb etapokra állt át, Norris viszont még fel sem vette a lágyakat.

Az angol – valamint a sokáig szerelgetett autóval csak az utolsó 10 percre kifutó Gabriel Bortoleto – a végére ment ki a piros Pirelliken –, de a pozíciót tekintve nem javított, ugyanúgy 4. maradt, mint előtte volt, bár hátrányát fél másodpercre faragta le.

A gyakorlás szokás szerint rajtszimulációkkal ért véget.

A japán versenyhétvége szombaton magyar idő szerint 3.30-kor folytatódik az utolsó edzéssel, a holnap időmérő, majd a vasárnapi Japán Nagydíj is 7 órakor kezdődik majd.