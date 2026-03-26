A konstruktőri és Lando Norrisszal egyéni címvédői McLaren egy eleve gyenge szezonnyitót követően Kínában a vasárnapi nagydíjon el sem tudott indulni, mivel mindkét autójuknál elektronikai probléma merült fel a Mercedes által szállított erőforrásnál.

A Motorsport.com értesülése szerint Oscar Piastri autójában egy minden további nélkül kicserélhető alaktrész okozta a gondot, Norris esetében viszont olyan szoftveres hiba történt, ami tönkretette az akkumulátort, emiatt Japánra újat kellett beépíteniük, de legalább elvileg nem lesz gondjuk a hétvégi Japán Nagydíjon.

A versenyhétvége előtt módosítottak szabályt az F1-ben
A Nemzetközi Automobil Szövetség bejelentette, hogy a…

„A Mercedesszel keményen dolgoztunk, hogy rájöjjünk és megértsük, mi történt, miért történt, és persze mindent megteszünk, hogy ez többé ne történjen meg. De az ember holtig tanul” – mondta a szuzukai sajtónapon Norris.

A 2025-ös bajnok autójában történt akksicsere ugyanakkor hosszabb távon is problémát jelenthet, hiszen egy szezonban autónként csak három egységet használhatnak a csapatok, amennyiben ezt valamelyik hétvégén túllépik, a rajtrács végére kerülnek az adott futamra.

Ezért lassúak idén az F1 élcsapatai
A tavaly még a világbajnoki címért küzdő alakulatok nagyon rosszul kezdték az új szezont – egy mélyebb probléma áll …

A csapat jelenleg a harmadik helyen áll a konstruktőri tabellán, de a vezető Mercedestől és Ferraritól már most nagy lemaradásban van. A csapat vezetője, Zak Brown nemrég futamgyőzelmeket ígért a jövőre, Norris pedig most emlékeztetett, hogy volt már ennél rosszabb nyitányuk is, mégis visszatértek:

„Nem emlékszem, 2024-ben mennyivel voltunk lemaradva a Mercedestől, a Red Bulltól és a Ferraritól, azt hiszem több mint 150 ponttal, és végül mégis megnyertük a konstruktőri címet. Nem tudom mennyivel vagyunk most lemaradva – már most eléggé. De szerintem most nem ezzel kell foglalkoznunk, hanem sokkal inkább azzal, hogy visszatérjünk a dobogóra. Akkor majd jönnek a pontok is, és meglátjuk, mit tudunk visszanyerni. A csaptnél bizakodóak vagyunk, hisszük, hogy azért nyertük meg az elmúlt két konstrüktéri és tavaly az egyéni világbajnoki címet is, mert meg tudtuk építeni a mezőny legjobb autóját, és biztos vagyok benne, hogy ezt idén is folytatjuk. Csak idő kell – türelmesnek kell maradni, de hiszek a csapatban, szerintem még lehet a miénk a legjobb autó idén”magyarázta az angol.

Győzni fogunk, ígéri a McLaren vezére
A meglepően gyenge szezonkezdés ellenére a McLaren vezére szerint előbb vagy utóbb ők is futamot nyernek.