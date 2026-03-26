A konstruktőri és Lando Norrisszal egyéni címvédői McLaren egy eleve gyenge szezonnyitót követően Kínában a vasárnapi nagydíjon el sem tudott indulni, mivel mindkét autójuknál elektronikai probléma merült fel a Mercedes által szállított erőforrásnál.

A Motorsport.com értesülése szerint Oscar Piastri autójában egy minden további nélkül kicserélhető alaktrész okozta a gondot, Norris esetében viszont olyan szoftveres hiba történt, ami tönkretette az akkumulátort, emiatt Japánra újat kellett beépíteniük, de legalább elvileg nem lesz gondjuk a hétvégi Japán Nagydíjon.

„A Mercedesszel keményen dolgoztunk, hogy rájöjjünk és megértsük, mi történt, miért történt, és persze mindent megteszünk, hogy ez többé ne történjen meg. De az ember holtig tanul” – mondta a szuzukai sajtónapon Norris.

A 2025-ös bajnok autójában történt akksicsere ugyanakkor hosszabb távon is problémát jelenthet, hiszen egy szezonban autónként csak három egységet használhatnak a csapatok, amennyiben ezt valamelyik hétvégén túllépik, a rajtrács végére kerülnek az adott futamra.

A csapat jelenleg a harmadik helyen áll a konstruktőri tabellán, de a vezető Mercedestől és Ferraritól már most nagy lemaradásban van. A csapat vezetője, Zak Brown nemrég futamgyőzelmeket ígért a jövőre, Norris pedig most emlékeztetett, hogy volt már ennél rosszabb nyitányuk is, mégis visszatértek:

„Nem emlékszem, 2024-ben mennyivel voltunk lemaradva a Mercedestől, a Red Bulltól és a Ferraritól, azt hiszem több mint 150 ponttal, és végül mégis megnyertük a konstruktőri címet. Nem tudom mennyivel vagyunk most lemaradva – már most eléggé. De szerintem most nem ezzel kell foglalkoznunk, hanem sokkal inkább azzal, hogy visszatérjünk a dobogóra. Akkor majd jönnek a pontok is, és meglátjuk, mit tudunk visszanyerni. A csaptnél bizakodóak vagyunk, hisszük, hogy azért nyertük meg az elmúlt két konstrüktéri és tavaly az egyéni világbajnoki címet is, mert meg tudtuk építeni a mezőny legjobb autóját, és biztos vagyok benne, hogy ezt idén is folytatjuk. Csak idő kell – türelmesnek kell maradni, de hiszek a csapatban, szerintem még lehet a miénk a legjobb autó idén” – magyarázta az angol.