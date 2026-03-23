Ahhoz képest, hogy 2024-ben negyedszázad után újra megnyerte a konstruktőri bajnoki címet, tavaly pedig duplázott, Lando Norrisszal pedig az egyéniben is az élen zárt, a McLaren siralmasan kezdi az újabb címvédést.

Oscar Piastri új rekordot felállítva a szezon elő két nagydíján egyaránt nem tudott elindulni, mindössze a sanghaji sprinten hozott 3 pontocskát, Norris pedig az Ausztrál Nagydíjon, valamint a kínai rövid futamon ért el egy 5., majd egy 4. helyet, hogy aztán műszaki hiba miatt ő se tudjon rajthoz állni a Kínai Nagydíjon. A wokingi csapat két forduló után 18 pontjával igen távoli 3. a konstruktőriben, mögöttük viszont egyetlen pontra van a Haas, hatra-hatra pedig a Red Bull és a Racing Bulls.

Úgy tudni, a McLaren autója jelentősen túlsúlyos, kb. 20 kg pluszt cipelhet a megengedett alsó határon felül, ráadásul egyelőre a Mercedes gyári autóban igen jól muzsikáló erőforrást sem ismerték ki, értették még meg eléggé.

Kínos kezdés, de a McLaren-vezér Zak Brown a hétvégén következő Japán Nagydíj előtt már a futamgyőzelmekről beszélt:

„Fel kell készülnünk Japánra. A világ két legjobb pilótája van nálunk, mién a világ legjobb versenycsapata, nálunk a legjobb a csapatkultúra. Szóval rajta, irány Japán, hajtsuk meg az autókat!” – idézte a GPBlog.

„Garantálom, hogy amikor megszerezzük a következő futamgyőzelmünket, senki sem beszél majd a sebességgörbékről, az akkumulátorokról – márpedig futamokat fogunk nyerni” – tette hozzá.

A McLaren pilótái tavaly a 2-3. helyen értek célba Szuzukában a meglepetésszerűen megtáltosodott Max Verstappen mögött, 2024-ben viszont csak az 5. és 8. helyet hozták a még az áttörést hozó fejlesztés előtt álló autóval.