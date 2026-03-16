Miután a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjat a rajtrácsra menet történt balesete miatt volt kénytelen kihagyni, a mclarenes Oscar Piastri csapattársával, a címvédő Lando Norrisszal egyetemben – eltérő, de hasonló – műszaki hiba miatt nem indult a vasárnapi Kínai Nagydíjon.

Ezzel az ausztrál a Forma-1 történetében egyedülálló, új rekordot állított fel, ugyanis az 1950 óta zajló világbajnokság 1151 nagydíján eddig részt vevő 782 versenyző közül egy sem volt előtte, aki az adott idény első két fordulóján ne tudott volna elrajtolni (ha amúgy kvalifikált).

Tegyük hozzá, volt már olyan, aki az az évi első két F1-es futamán nem tudott elrajtolni, 1964-ben a BRM-es Tony Maggs szintén zsinórban kétszer maradt le az indításról, ám azok csak számára jelentették az első két nagydíjat, amúgy a szezon 2. és 3. fordulóját jelentő Holland és Belga Nagydíjak voltak.

A Piastriéhoz hasonló kettős nem indulást házon belül ez előtt még az alapító Bruce McLaren hozott össze, az új-zélandi pilóta 1969-ben nem vághatott neki az utolsó két fordulót jelentő Amerikai és Mexikói Nagydíjnak.

A sanghaji garázsban ragadás Norris számára is egyéni „mérföldkő”: az angol eddigi F1-es 154 versenyhétvégéjéből először járt így.

A 2025-ös siker után tavaly a konstruktőri sikert megismétlő, Norrisszal az egyéni bajnokságot is megnyerő McLaren számára általában is komoly mélységet jelent az idei címvédés kezdete.

A wokingiaknál utoljára a 2005-ös Amerikai Nagydíjon fordult elő, hogy mindkét pilótájuk kihagyta a rajtot, igaz, akkor a Michelin gumiproblémái miatti intézkedésként, az összes többi michelines csapat versenyzőivel együtt hajtottak a bokszutcába a formációs kör végén.

Az alakulatnál legutóbb 2017-ben fordult elő, hogy egymást követő két hétvégén hoztak össze „nem indult” (DNS – did not start) eredményt, akkor Bahreinben Stoffel Vandoorne, az Orosz Nagydíjon Fernando Alonso nem látta a lámpák kialvását – ez a McLaren utolsó hondás idényében történt.

A McLaren a két idei forduló után – Norris melbourne-i 5. helyével, valamint a sanhjai sprinten gyűjtött 5+3 ponttal – összesen 18 egységgel a konstruktőri bajnokság 4. helyén áll, egyetlen egységgel a Haas előtt.