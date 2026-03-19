A múlt heti Kínai Nagydíj időmérőjét a McLaren pilótái kb. fél, Red Bull versenyzői pedig egy másodperces hátránnyal zárták. Ezt követően pedig nagy lemaradást mutattak a futamon is az éllovasokhoz képest, már akinek sikerült elindulnia, hiszen a mclarenesek műszaki hiba miatt rajthoz sem tudtak állni. Max Verstappen például az autó vezethetetlenségére panaszkodott, nem beszélve a kieséshez vezető megbízhatósági problémákról. A felejthető Ausztrál Nagydíj után tovább folytatódott a két csapat küszködése. De mi ennek az oka a különbségnek?

A Red Bull Racing esetében több mint valószínű, hogy az idén először saját maguk által épített erőforráson túl az autó vezethetőségével küszködnek, könnyen lehet, hogy a 2025-ben az utolsó pillanatig pörgetett fejlesztések visszaütöttek, a két, nagyon eltérő pályán mutatott versenyképtelenség alapján nem kizárt, hogy alapvető tervezési hibával szembesültek Verstppenék.

Ami a bajnokcsapatot illeti, a melbourne-i hétvége után azt nyilatkozta a McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella, hogy jobban meg kell érteniük a Mercedestől vett erőforrásukat, valamint autóik nem termelnek elég leszorítóerőt.

Fogyókúra kéne

A kínai telemetria adatok azt mutatták, hogy a McLaren sok időt vesztett a sanghaji pálya kanyarjaiban. Ez annak is köszönhető, hogy autójuk a minimumsúlyhatár fölött (a tavalyi 798 kg helyett az idei évtől pilótával együtt 768 kg) van, tehát túlsúlyos, ami jelentősen hozzájárul a bajokhoz – ne feledjük, a Forma-1-ben minden 10 kg-os többlet nagyjából plusz 3 tized másodpercet jelent körönként. Saját helyzetükről már a szezon előtt nyilatkozott a McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella. A Red Bullnál is valószínű lehet a túlsúly, náluk ez egy lelkes rajongó kalkulációja szerint meghaladja a 20 kilót is, ami jelentős hátrányt jelent.

A hasonló cipőben járó Williams csapatfőnöke (kb. 20 kg), James Vowles nyíltan beszélt erről:

„Nem lenne nehéz már most leadni a súlyból, sőt, vannak műszaki terveink arra, hogy a minimumsúly alá kerüljünk. Ha nem lenne a költségplafon, ezeket már megléptük volna, néhány hét alatt kész lennénk. A költségplafon miatt viszont meg kell várjuk, hogy az egyes alkatrészek elhasználódjanak, és hatékonyan tudjuk fejleszteni az autót a szezon későbbi szakaszában” – magyarázta a tavaly még a konstruktőri bajnokság 5. helyén záró, idénre a futottak még kategóriájába visszacsúszott alakulat főnöke.

A cikk szerzője Takács Hunor