Helyi idő szerint 11.30-kor, napos, tavaszias időben – 16 Celsius-fokos levegő-, 34 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2026-os Forma-1-es világbajnokság 3. fordulóját jelentő Japán Nagydíj első szabadedzése az 5,8 kilométeres szuzukai pályán.

A bokszutcai lámpa zöldre váltásakor elsőként Nico Hülkenberg gurult ki, de másfél perc után a Red Bull-pilóták kivételével mindenki kint volt a pályán.

Az Aston Martinnál a friss apuka Fernando Alonso helyén vezető tartalékos, Jak Crawford kész aerodinamikai állványzattal vitte a pályára az AMR26-ost, míg Isack Hadjar fejlesztési csomaggal ellátott RB22-esét áramlásjelző festékkel kenték be.

10 perc után a mercedeses George Russell volt a leggyorsabb 1::32429-cel a kemény gumikon, mögötte nagyjából négytized lemaradással a mclarenes Oscar Piastri és a ferraris Charles Leclerc.

Norris egyetlen, edzés eleji installációs körét követően még 20 percig a garázsban vesztegelt, mire újra kifutott.

Nem sokkal a „félidő” előtt a mercedesesek autóra felkerültek a piros jelölésű lágy Pirellik, melyekkel Russell és Antonelli az élre is ugrott. Hamarosan mások is követték őket a lágyas gyors etapokkal.

A szél megerősödött, a Spoon kanyarban többen is kifutottak, Russell, mindkét Racing Bulls-os és Leclerc is megjárta a bukóteret, a williamses Alex Albon a Degner 2-ben sodródott ki a kavicságyba, hajszálon múlott, hogy összetörje az autót, egy kicsit érintette is a falat, de folytatni tudta.

A Mercik tempóját sokáig senki nem fenyegette a a lágyakon, legközelebb Lewis Hamilton került hozzájuk, de ő is közel négytizeddel volt lassabb Russellnél. 15 perccel vége előtt aztán Piastri 199 ezredre közelítette meg a bajnoki éllovas idejét, míg Leclerc épp háromtized alá faragta a hátrányát. Norris 7 perccel a leintés előtt lépett fel a 3. helyre, miközben az utolsó sikánban Albon ütközött Sergio Perez Cadillacjével, a mexikói nem látta, hogy a Williams bebújt melléje. Az esetet vizsgálat alá vonták.

Az utolsó percben Leclerc, az alpine-os Pierre Gasly és Piastri “versenyezgetett”, az első kanyarba a három autó egyszerre érkezett meg, futamra való jelenetet produkáltak.

A leintést követően rajtszimulációval zárult a gyakorlás.

A szuzukai hétvége pénteken reggel 7-kor folytatódik a második szabadedzéssel, szombaton magyar idő szerint 3.30-kor jön az utolsó gyakorlás, az időmérő, majd a vasárnapi Japán Nagydíj egyaránt 7 órakor kezdődik majd.