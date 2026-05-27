A konnektoros hibridek valós fogyasztási és kibocsátási adatai egyértelműen mutatják, hogy az autósok ezekkel a járművekkel alig közlekednek elektromos üzemmódban. Egy, az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség által végzett, 800 ezer járművet érintő adatgyűjtés szerint a konnektoros hibridekkel megtett tisztán elektromos táv mindössze 27 százalékra rúg.

Azzal, hogy a PHEV-ket csak elvétve töltik gazdáik, még többet is fogyasztanak és a károsanyag-kibocsátásuk is magasabb, hiszen az akkumulátort is cipelni kell. Magyarán szólva kontraproduktívak az ilyen hajtáslánccal szerelt járművek.

A jelenség nem tetszik a BMW-nek, és elhatározták, küzdenek ellene. A harcnak elég radikális módját is választhatják:

amelyik autót nem töltik, annak elektronikusan korlátozzák a teljesítményét.

Minderről Dr. Nicolas Peter, a BMW AG felügyelő bizottságának elnöke beszélt a Die Zeit nevű német lapnak. Kijelentette, a töltést elhanyagoló sofőrök “viselkedési problémát” jelentenek, és “hiteltelenné teszik a klímabarát technológiát. Egy olyan technológiát, amely sok ember számára jó belépési pont lehet az elektromos vezetésbe, különösen ott, ahol a töltési infrastruktúra még nem elég fejlett.”