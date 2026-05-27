A Nők Lapja szerkesztőségének hitvallása szerint a mai, gyorsan változó világunkban talán még inkább fontosak a példaképek, hiszen kapaszkodót, mintát adnak. Utat mutatnak, hogy így is lehet dolgozni, alkotni, élni – őket jutalmazták kedden este a Hagyományok Házában.

A magazin szerkesztősége idén öt kategóriában díjazta a civileket. Minden kategóriában külön szakmai zsűri – a magazin szerkesztőségi tagjaival kiegészülve – választotta ki a jelölteket. A zsűriben többek között Székely Kriszta, a Katona József Színház igazgatója, dr. Bollobás Enikő irodalomtörténész, az MTA rendes tagja, dr. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár, a Hintalovon Alapítvány gyermekjogi tanácsadója, Erős Antónia műsorvezető és Nyáry Krisztián író foglalt helyet.

„Ez a díj emlékeztető arra, hogy milyen elképesztő ereje van azoknak a nőknek, akik nemcsak beszélnek a változásról, hanem nap mint nap tesznek is érte. Minden alkalommal megérint, mennyi bátorság és emberség rejtőzik a jelöltek történetei mögött. Idén rekordot döntött az olvasók érdeklődése: több mint 16 ezer szavazat érkezett, ami azt jelzi, hogy még jobban vágyunk hiteles, valódi példaképekre. Hiszek abban, hogy ezek a nők nemcsak inspirálnak, hanem kapaszkodót is adnak, a mai bizonytalan világban” – árulta el Akovács Éva, a Nők Lapja főszerkesztője.

Az egészségügy kategória nyertese Gyöngy-Murányi Zsuzsanna koraszülöttmentő önkéntes. Évekkel ezelőtt a fejlődési rendellenességgel született gyermekéhez érkezett meg a Peter Cerny Alapítvány mentőautója – ma már önkéntesként segíti az alapítvány munkáját, főleg PR és kommunikáció területen.

A közösségszervezés kategóriát Barát Hella, az Örökbe fogadok egy ovit! mozgalom alapítója nyerte. A mozgalom nem klasszikus adománygyűjtés, hanem személyes kapcsolódásra épülő segítő hálózat. A felelősségvállalásból országos szintű közösség született – több mint tizenegyezer magánszemély és több száz hazai vállalat csatlakozott már támogatóként, a mozgalom évente negyvenhétezer nehéz sorsú gyermeket ér el.

A kultúra kategória nyertese Fabényi Réka, zenekarvezető, zenepedagógus, énektanár, a Zene Mindenkié Egyesület művészeti vezetője. Csaknem ötven éve foglalkozik egészséges és értelmi sérült gyerekek zenei fejlesztésével; kollégáival együtt digitális ének-zene tankönyvet is írt az értelmileg akadályozott gyermekek zenei fejlesztéséről.

Az oktatás kategóriában dr. Baritz Sarolta Laura OP közgazdász és domonkos szerzetes vihette haza a díjat. A Sapientia és a Corvinus Egyetem oktatójaként az emberközpontú gazdaság szemléletét adja tovább hallgatóinak: tanításában a profit eszköz és nem végcél, a jóllét pedig több mint anyagi gyarapodás – erkölcsi, spirituális és közösségi dimenzió is.

Az innováció kategória nyertese Molnár Janka Sára fizikus. TikTok-csatornáján több mint százezres követőtáborának mutat be hétköznapi kísérleteket és izgalmas tudományos megoldásokat; a FUNtasztikus Tudomány és a FUNtasztikus Akadémia alapítója és vezetője. Célja, hogy a gyerekekben és fiatalokban felkeltse a kíváncsiságot és fejlessze a kritikus gondolkodást.

Az este vendégei a Nők, akik meg mernek szólalni, és változást hoznak című színpadi beszélgetésen is részt vehettek: Iványi Orsolya menopauzaaktivistát, dr. Gyurkó Szilviát és Görög Zitát Jakupcsek Gabriella kérdezte. A díjátadó után a jelenlévőket a Honeybeast zenekar tagjai – Tarján Zsófia, Bencsik-Kovács Zoltán és Kővágó Zsolt – szórakoztatták, Paulina vendégszereplésével.