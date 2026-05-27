Kint pokoli hőség, ami az utastérben hatványozódik – egyértelmű, hogy azonnal kapcsoljuk a klímát. Ezzel az égvilágon semmi probléma nincs, ameddig az autó mozgásban van. Egészen más a helyzet azonban, ha egy belső égésű motoros autót álló helyzetben, alapjáraton járatunk a hűsölés kedvéért.

Számos európai ország bünteti a klímaberendezés környezetvédelmi szempontból “helytelen” használatát.

A villanyautósok ebből a szempontból irigylésre méltó helyzetben vannak: mivel náluk a klíma a nagyfeszültségű akkumulátorról, tisztán elektromosan üzemel, és nincsen helyi károsanyag-kibocsátás, rájuk ezek a szigorú szabályok egyáltalán nem vonatkoznak.

Adott a törvény a büntetéshez

Mindegy, hogy a gyerekek csak kiugranak a hátsó ülésről a fagyizóhoz egy jégkrémért, vagy az utasunkra várunk a szupermarket előtt: a hagyományos, belső égésű motoroknál a klímakompresszor meghajtásához bizony járatni kell a motort. A pöfögő kipufogót pedig nem nézik jó szemmel, ha például egy nagyváros parkolójában így állunk hosszú ideig.

Nyilván a helyi rendőrök helyzetfelismerésén, méltányosságán is múlik, hogy büntetnek-e ilyen esetben, de a szabály adott, ha úgy adódik, jogosan írhatnak csekket, a törvény lehetőséget ad rá.

Volt már eset, amikor a hatóságok éltek ezzel a jogi lehetőséggel. Az osztrák autóklub közlése szerint 2018-ban egy klagenfurti autós 55 eurós (20 ezer forint) büntetést kapott, mert indulás előtt hosszan járatta a motort.

Országonként változnak a törvényi előírások arról, hogyan és mikor szabad használni a rendszert. Lássuk a legfontosabb európai példákat:

Németország: A helyi KRESZ szabályozza a motor álló helyzetben történő járatását, még ha magát a klímaberendezést nem is nevesítik benne. A szabály egyértelműen fogalmaz: “A járművek üzemeltetése során tilos a felesleges zaj és az elkerülhető kipufogógáz-kibocsátás.” Aki ezt a szabályt megszegi, akár 80 eurós (kb. 31 000 forintos) bírságot is kockáztat.

Olaszország: A magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén jóval borsosabb ez a tétel. Az olasz közlekedési szabályok szerint "tilos a parkoló jármű motorját járatni abból a célból, hogy a légkondicionáló berendezés működjön". Ez elég konkrét leírás, és 2022-ben a hatóságok jelentősen megemelték a bírság összegét, így ma az olasz rendőr egy masszív, 223 és 444 euró (kb. 87 000-173 000 forint) közötti csekket is a kezünkbe nyomhat, ha hűsölünk az álló autóban.

Ausztria: A szomszédban is hasonlóan szigorúan veszik a kérdést. Náluk törvényi előírás tiltja a motor álló helyzetben való járatását. Az elméleti büntetési tétel felső határa elképesztő, egészen 10 000 euróig is terjedhet.

A mindennapi gyakorlatban persze a kiszabott bírságok ennél jóval alacsonyabbak, többnyire 75 és 150 euró között mozognak. Érdekesség, hogy a melegebb klímájú Olaszországgal ellentétben az osztrákok eredetileg a téli, fagyos reggeleken történő "melegítésnek" és jégolvasztásnak akartak ezzel a törvénnyel gátat szabni.

Nagy-Britannia: Mivel a szigetország az iparosodás kezdete óta küzd a légszennyezettséggel, nem meglepő, hogy az indokolatlan alapjáraton pöfögtett autó náluk is büntetendő. Aki mégis feleslegesen járatja a motort, nagyjából 25 eurónak megfelelő font büntetésre számíthat, de a kormányzati tervek szerint ezt az összeget a jövőben drasztikusan emelni fogják.

Dánia: Az északi államban 2006 óta tilos ok nélkül járatni a motort. Egy átszámítva nagyjából 67 eurós bírsággal ez a kis ország a németekhez hasonló szigorral kezeli a kihágást.

Svájc: Bár a svájci büntetési tételektől általában kiveri a víz a magyar autósokat, az indokolatlan motorjáratást meglepően "olcsón" meg lehet náluk úszni. A svájci szabályzás szerint "a közlekedés többi résztvevőjének minden elkerülhető zavarása tilos". Aki ezt az alapelvbe ütköző hibát elköveti, egy svájci viszonylatban meglepően baráti, 60 eurós bírsággal megúszhatja a dolgot.

Franciaországban 135 euró a büntetési tétel, melynek érdekessége, hogy már 1963-tól él a szabály. Belgiumban 130 euró a büntetés. Magyarországon egyelőre nincs ilyen büntetési tétel. Érdemes az autó utasterét úgy lehűteni, hogy az ablakokat leengedve kiszellőztetjük az utasteret. Ezt követően a kapcsoljuk be a légkondicionálót, amelyet ha kint nagy a forróság, ne állítsunk 20-22 fokra, mert a nagy hőkülönbség nem egészséges.