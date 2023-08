Július második felében Európán és az Egyesült Államok jelentős részén is óriási hőhullám söpört végig. Az időjárási körülmények már önmagukban is kegyetlenek voltak, az autók belterében ráadásul olyan meleget is mértek, melyben akár a sütemények is megsültek.

Texas államában még most is kitart a perzselő hőség, konstansan 38 Celsius-fok feletti hőmérsékletekkel. Ez az autóknak is megterhelő, ahogy arra rámutattak helyi szerelők. Több El Pasó-i és Forth Worth-i műhelyből arról számoltak be, hogy megszaporodtak az olyan hibák, melyek egyértelműen a hőség számlájára írhatóak.

A problémák igencsak széles kört lefednek, kezdve a bedöglött akkumulátoroktól a nyomást vesztő gumiabroncsokig. A gumianyagok egyébként igen rosszul viselik ezt, melyet jól mutat, hogy rengeteg ablaktörlőlapát-cserét kértek az autósok. Ez nem is meglepő, hiszen a vékony gumicsíkok a forró üveggel érintkeznek. A hő hatására meggyengült lapátokról hamar leválhat a gumirész, a fém viszont marad, ami aztán kijavíthatatlan ívet karcolhat a szélvédőbe.

Ez sem kellemes, ennél is veszélyesebb viszont, hogy a hő ronthat az autók fékhatásán is. Itt egy kicsit komplexebb a magyarázat: a fékmunkahengerben lévő fékolaj szakértők szerint képes lehet valamennyi pára megkötésére, ami normál körülmények között bele is fér. Ám a legforróbb nyári napokon, amikor az autó borítása alatt 100-110 Celsius-fok is lehet, a pára kitágul, emiatt pedig fékre taposáskor kissé puha, szivacsos érzést tapasztalhat a sofőr.