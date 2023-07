Az egész világon szélsőséges időjárás uralkodott júliusban: néhol félkilós jegek estek, máshol a Föld valaha mért legmelegebb hőmérsékletét nyaldosta alulról a hőmérő higanyszála. Az autósoknak egyik véglet sem kedvez: előbbinél a jégkártól tarthatnak a tulajdonosok, utóbbi esetben pedig az autó belsejében sokkal melegebb lehet, mint a külső hőmérséklet, életveszélyesen felforrhat a levegő.

Utóbbit demonstrálták az Egyesült Államokban is, mégpedig egy látványos kísérlet segítségével. Az arizonai Phoenixben valaki kirakta a konstansan 40 Celsius-fok feletti napokban autóját a tűző napra, úgy, hogy a hátsó szélvédőt fedetlenül hagyta, és elhelyezett ott egy tepsit, rajta sütőpapírral és nyers sütitésztával. A terv egyértelmű volt: kíváncsi volt arra, vajon megsül-e a hagyományos csokis keksz autója kalaptartóján.

Mindezek mellé egy hőmérőt is mellékelt, mely hozzáért a tálcához. Erről egy alkalommal 163,6 Fahrenheit-fokot, azaz 73,1 Celsius-fokot is sikerült leolvasnia a kísérlet kivitelezőjének. A mért érték ugyan nem éri el a receptek hagyományos 180 fokos értékét,

azonban a beszámoló szerint így is megsült a sütemény.

A Redditen közzétett beszámoló szerint rendes süteményíze volt az ételnek, azzal a különbséggel, hogy a közepe talán nem volt annyira puha, mint a sütőben sütött változatoké. Ezt leszámítva az állaga is rendben volt, szóval sikerült az autóval egy fogyasztható süteményt készíttetni – arról nem szól a fáma, hogy mennyi idő alatt.

Mielőtt ti is hasonlóra vetemednétek, arra azért figyeljetek oda, hogy mindez egészségügyi szempontból igencsak aggályos. Az autóban található, az étellel esetlegesen érintkező baktériumokat most fel sem hozzuk (pedig fel lehetne!), azonban az ilyen alacsony hőmérsékletű hőkezelés gyakorlatilag semmit sem ér, a tej- és tojásalapú összetevőknél felmerülhet a szalmonella kockázata. A teszt kivitelezője egyébként hozzátette, olyan sütitésztát használt a kalaptartós sütéshez, melyet akár nyersen is lehetne fogyasztani, így némi napoztatás nem tesz kárt benne.