Hatalmas mérföldkövet jelentett Romániában a május 22-én, azaz csütörtökön rendezett Nemzetközi Klímasemlegességi Csúcstalálkozó, mert annak keretében először teszteltek élesben önvezető járművet az országban – írja a Știri de Cluj.

A 4-es szintű önvezetésre képes Karsan E-Atak a nyilvános bemutatón teljesen önállóan közlekedett egy előre meghatározott útvonalon Kolozsváron. Bár vezetőfülkével, kormánnyal és pedállal is felszereltek, a török gyártmányú busz anélkül is boldogul, hogy a sofőr beavatkozna.

Demonstration of an autonomous electric bus, state-of-the-art technology for public transport, during the International Summit for Climate Neutrality happening now in Cluj



