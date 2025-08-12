Bevállalós – talán ez a legjobb szó arra, ami nemrég rotterdami-hágai repülőterén történt. Augusztus elsején ugyanis olyan önvezető autóbuszok álltak forgalomba, amelyek a 4-es szinten vannak, vagyis teljesen saját döntéseket hoznak a forgalomban. Ez azt jelenti, hogy már átmenetileg sem kell a vezetőnek közbeavatkoznia a biztonságos közlekedés érdekében.

A Karsan e-Atak típusú autóbusz már régóta hódít az európai piacon, nemcsak normál, hanem önvezető formában. Ez azonban az első alkalom, hogy repülőtéren állítanak forgalomba ilyen autóbusz. Ebből kifolyólag a projektben részt vevő szereplők egyáltalán nem fukarkodnak a jelzőkkel. Egyenesen a „világ első repülőtéri önvezető buszaként” hivatkoznak a járműre. Annyi bizonyos, hogy nem prototípusról van szó, hanem egy szériagyártásban készülő autonóm midi buszról, amelyet immáron 12 országban használnak.

Az időjárási viszonyoktól függetlenül a kicsinyke autóbusz maximum 40 km/órás sebességgel tud közlekedni a rotterdami-hágai repülőtér terminálja és a közelben található Meijersplein metróállomás között. Nemcsak nappal, hanem éjjel is, ez a busz ugyanis több műszakban dolgozik. Kétség nem fér hozzá, hogy a repülőtér környezetében vezető nélkül közlekedik az autóbusz, ami elsőre bizarr lehet azoknak az utasoknak, akik még nincsenek felkészülve ennek látványára. Az önvezető járművek persze nem ritkák a földi utaskiszolgálásban, hiszen a frankfurti repülőtéren is olyan gumikerekű Alstom metró közlekedik, amelyben nem ül vezető.

Karsan e-Atak A 8,3 méter hosszú midi busz hajtásáról 312 lóerős (230 kW) és 2500 Nm-es nyomatékot kínáló TM4-es villanymotor gondoskodik, amely a 220 kWh kapacitású, lítiumion akkumulátor-csomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. A jármű egy feltöltéssel maximum 300 kilométert tud megtenni és legfeljebb 52 fő utazhat rajta.

Természetesen ahhoz, hogy mindez valósággá váljon, a Karsan e-Ataknak sikeresen teljesítenie kellett a holland közlekedési hatóság, az RDW biztonsági tesztjeit. Első körben két darab Karsan e-Atak önvezető autóbusz állt forgalomba, de nem kizárt, hogy a jövőben ezeket újabb példányok követik.

Az autóbuszt nem mellesleg már a szomszédos Romániában is tesztelték. Ha kíváncsi vagy az ezzel kapcsolatos részletekre, akkor kattints ide.