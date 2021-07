Új királyt avathatunk a sportkompaktok mezőnyében? Egészen úgy tűnik, pedig az új Audi RS 3 nem a legerősebb, mégis a leggyorsabb és most még jobban néz ki, mint korábban. Az új A3 formatervén már alapból látszott, hogy jóval sportosabbra faragták, ami most az RS 3-nál ki is teljesedett.

33 milliméterrel szélesítették az első nyomtávot, ezáltal a kerékdobok is öblösebbek lettek. A hátsó kerékívek alapból is izgalmasan domborodtak, a sportosságot tehát könnyű volt belelátni az új kompakt Audiba. 10 milliméterrel ül alacsonyabban az S3-nál és 25-tel az alap A3-nál, persze a dizájnban is vannak jelentős különbségek.

Elsőként könnyen kiszúrhatóak a specifikus ledes fényszórók elöl, melyek sarkaiban kockás zászló világít a nappali menetfény részeként, mely karakterek kirajzolására is képes. Mellette teljesen egyedi a komplett lökhárító és a single frame hűtőmaszk is, nagyobb lukak, más kitöltés, sportosabb megjelenés. Hátulról nézve is felismerhető, elődjéhez képest kicsit magasabbra húzták a farát, de a nagy kerek kipufogóvégeket tovább vitték és tisztességes diffúzort is rajzoltak rá.

Futóműve elöl kettős keresztlengőkaros, hátul pedig multilink, a rugózási komfortról és támasztásról aktív lengéscsillapítók gondoskodnak. 1 fokkal nagyobb kerékdőlést adtak elöl és fél fokkal nagyobbat hátul, hogy a tapadás optimális lehessen. A felnik mögül alapvetően piros, vagy kék féknyergek villanhatnak ki luggatott acél tárcsákkal, de felárért 380 milliméter átmérőjű karbon-kerámia tárcsák is kérhetőek előre. Ezek 10 kilogrammal nyomnak kevesebbet, ennyivel csökkentik a rugózatlan tömeget és a féknyergek hozzájuk többféle színben elérhetőek.

Hajtásának fő eleme, a 2,5 literes Győrben készülő öthengeres turbómotor már régi ismerős, erőből sem tud többet, egyelőre. 400 lóerőre képes 5600-7000 fordulatszám között és 500 Nm nyomatékra 2250-6000 között. Ezzel nem a legerősebb a mezőnyben, az AMG A45 S és CLA 45 S 421 lóerővel még mindig felül kerekedik, az Audi RS 3 Sportback és Sedan mégis gyorsabb nála.

Hétfokozatú modellspecifikus duplakuplungos váltóval 3,8 másodperc alatt képes felgyorsulni álló helyzetből 100 km/h-ra, ami 0,3 másodperccel gyorsabb elődjénél és 0,1-gyel legfőbb riválisánál, az A45 S és CLA 45 S-nél. Csúcssebessége alapesetben 250 km/h-ban korlátozott, de felárért 280, vagy RS Dynamic csomaggal 290 km/h-ra is engedik, amivel szintén gyorsabb az AMG modelleknél.

Gyorsabb és jóval játékosabb is, mint elődje, már ebben a kategóriában is dívik a drift mód, amit az RS 3-ban is lehetővé tettek. RS Torque Slpitter névre keresztelték a hátsó tengelyen szereplő elektronikusan vezérelt osztóművet, mely a féltengelyek felé kuplungtárcsákon keresztül képes vezérelni az erő leadását a kerekekhez. Ezzel képes akár az erő 100%-át csak az egyik hátsó kerékre irányítani, ami megfelelő technikával komoly drift képességekkel ruházza fel az RS 3-at. Ezt már ki is próbálhattuk a Cupra Formentor VZ5-ben és a teljesítmény elég meggyőző:

Változtatható menetmódjai között a szokásosakkal találkozunk, mint a Comfort, Auto, Dynamic RS Individual és Efficiency, valamint az RS Performance és RS Torque Rear, mely a drift módot jelöli. Utóbbi kettő leginkább versenypályás használatra termett, az RS Performance a tökéletes vezethetőséget biztosítja a legkevesebb alul- és túlkormányozottsággal.

Fejleszthető a futóműve is az RS sport suspension plus csomaggal, melyben adaptív lengéscsillapítók szerepelnek. Ezek minden egyes keréknél külön képesek állítani a csillapítást és rugózást a tizedmásodperc tört része alatt, valamint az új mVDC rendszer képes összehangolni az RS Torque Splitterrel is a lehető legjobb tapadásért. 19 colos egyedi felnijeire most először gyárilag semi-slick abroncsok is kérhetőek, Pirelli P Zero Tropheo R-ek kerülnek az Rs 3-ra ebben az esetben.

Utasterében az Rs modellekhez hűen vörös színnel dobták fel a részleteket, most kicsit erősebben. Az alul lapított, Alcantara huzatú sportkormányra is is kerülhet piros jelzés 12 órához, de még a szellőzők rostélyait is kiemelték. A kormányra került RS mode kapcsolóval gyorsan válthatunk menetmódot, a hátoldalára került fülekkel pedig a duplakuplungos váltónak adhatunk utasítást.

Opcionális Nappa bőrhuzatú sportülései mellé akár zöld színben is kérhetjük az utastér apró kiegészítőit, de még hangulatvilágítással is fokozhatjuk a sportos miliőt. Már az RS 3-ban sem találunk hagyományos váltókart, egy kis billenőkapcsolóval válthatunk irányt a középkonzolon, mint az A3-ban és S3-ban is. 12,3 colos digitális műszeregysége RS specifikus megjelenítést is kapott, 10,1 colos multimédiás fejegységén pedig egy RS monitor menü is előhozható, amin hasznos információkat kaphatunk a motor hűtővizének hőmérsékletéről, motor- és váltóolaj hőfokról és keréknyomásról is.