Motor löki ki az ajtóba simuló kilincseket, így juthatunk be a beltérbe, ahol folytatódhat a csillagvizsgálat. Egy van a kormány közepén, de a nagy bummot a panorámatetőnek köszönhetjük, melyből az extralistán találunk olyat, melyben 158 csillag ragyog a beállított hangulatvilágítás fényeiben. Így jutunk el 268 csillagig. Hasznosabb a csillagoknál, hogy az egyébként hőszigetelő réteggel is bevont Sky Control üvegtető elektrokromatikusan sötétíthető, 10-20 ezredmásodperc alatt válhat átlátszóból tejüveggé. Az üveget több szegmensre osztották, ezek egymástól függetlenül is kapcsolgathatóak.

Megosztó a beltér anyagainak minőségérzete. A látvány alapvetően szép, fel sem tűnik elsőre, hogy a kéttónusú belső bőrszerű részei műbőrből vannak. Nem tud azonban nem feltűnni a teljesen egysíkú, üvegezett műszerfal. Remek por- és ujjlenyomatgyűjtő felület ez a rész, melyet sikerült megfejelni egy olyan megvilágított légbeömlővel, mely kicsit bazári hatást kelt. Olcsó, fémszínű festékkel lekent műanyagok jutnak róla eszünkbe, melyekről hajlamos lepattogzani idővel a festék. Egyedül az javít ezen valamit, hogy a beömlő a végállásokban ismerős hanggal kattan.

A csillogó üvegfelületet az MBUX Superscreen tölti meg világító pixelekkel. Alapáron kettő, felárért három kijelzőt kapunk itt, melyből a legkisebb, a digitális műszeregység átmérője is 10,25 colos. A középső érintőképernyő és az utas előtti felület átmérője is 14 col, és ha mindez még nem lenne elég, akkor ott a szélvédőre vetített head-up display.

A kijelzőrendszerre új operációs rendszert fejlesztett a Mercedes-Benz. MB.OS névre keresztelt rendszerükre rengeteg app letölthető, képminősége pedig remek, hála a háttérben dolgozó Unity videojáték-motornak. Az igazi nagy dobás azonban nem ez, hanem az, hogy több mesterségesintelligencia-rendszert is aktívan bevetnek. Egyfelől beágyazták a Google Geminit, ami a Google Térképre alapuló navigációnál is segít, másrészt a ChatGPT is velünk utazik. Ha kérdezünk valamit az autótól a Hey, Mercedes megszólítás után, és azt a GLB meg is érti, akkor a legjobb választ kaphatjuk – feltéve, ha van netünk és hálózati lefedettségünk. Mallorca hegyei közt utóbbi nem mindig volt adott.

Érdekes volt, hogy sofőrként lényegében teljes rálátásom volt menet közben az utasoldali kijelzőn zajló dolgokra. Ezt időnként azért a szemmozgást figyelő belső kamera kiszúrta, és olyankor lekapcsolta azt a képernyőt. A Mercedes direkt nem vetett be betekintésgátló bevonatokat, fóliákat: mint mondták, ez egyrészt a képminőséget, másrészt a fényerőt is rontotta volna, harmadrészt pedig az autótöltés alatti, utassal együtt mozizás lehetőségét venné el a sofőrtől.

Ennyi kijelző láttán nem is meglepő, hogy nem halmoznak el fizikai gombokkal bennünket. A kormányra ugyan visszakerült a görgethető hangerőszabályzó és a tempomat sebességállító léptetője, de maradtak még haptikus, túlságosan könnyen, véletlenül működésbe hozható gombok. A középkonzolon van pár fizikai gomb, de mind egy fedél alá került, emiatt kezelésük kellemetlen, nem mindig reagálnak jól az inputokra. Teljesen digitális a klímakezelés, de legalább fix ikont kapott a főképernyőn a menü gyors elérése, és az infotainment flott működése miatt nem is problémás a hőmérséklet-beállítás.

A fizikai gombok hiányát a Mercedes nem látja problémának, hiába jön egy olyan korszak a töréstesztekben is, mely ezt a hozzáállást lepontozza. A gyártó szakemberei szerint a jövő a beszéd lehet: merjünk hozzászólni az autóhoz, beszéljünk a mesterséges intelligenciával. Bízzuk rá magunkat, szóljunk neki, hogy hűtse le például a belteret.

De nem ablaklehúzással, mert biztonsági rizikóhoz köthető tevékenységet nem intéz el helyettünk az MI. Az ablaklehúzás a mi dolgunk – itt pedig szembesülhetünk a Volkswagennél már megbukott túlbonyolított technikával: a vezetőnél az ajtókárpiton nincs normális ablakemelő-kapcsoló a hátsó üvegekhez. Ugyanazokat a gombokat kell használni az első és a második sorhoz is, csak közbeiktattak egy extra kapcsolót teljesen feleslegesen.

A beltéri tárolók kapacitása nem valami bő. A lebegő középkonzol alatti rész kínálja a legtöbb nyílt helyet. Csalódást keltően kicsi a kesztyűtartó és a könyöklő rekesze sem tágas. Annak viszont örülhetünk, hogy az utasoknak van helye. 6 centivel nőtt a tengelytávja a GLB-nek, így öt- és hétszemélyes kivitelben is komfortosabban elférnek az utasok.

Noha csökkent az SUV magassága, a fejtér így is nőtt 2-3 centivel a második sorban, ahová 14 centit is csúsztatható ülések kerültek. Valójában azonban nem is a második, hanem az opcionális harmadik üléssor helykínálata volt a kérdéses a GLB-ben, tényleg annyira sokat kínál a beltér. A 6. és 7. utas helyzete javult, a Mercedes szerint a korábbi 168 helyett immár 171 centi magas utasok is kényelmesen elférhetnek. Beszállni is könnyebb, a hátsó oldalajtók nyílása nagyobb.

Két sorral 597, három sorral 667 literes a GLB csomagtere, ez 97, illetve 102 literes növekedést jelent az elődhöz képest.ó. Ha ez kevés, az elektromos változatoknál tágas, 127 literes frunkot is kapunk. A hozzáféréshez ugyan meg kell húzni kétszer a beltérben a gépháztető-nyitó kart, de utána nem kell vakon reteszt keresve kotorászni, nyílik is a fémlap, melyet teleszkópok tartanak.