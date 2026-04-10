Veszettül viszkethetett Rácz Tamás kollégám tenyere, amikor januárban élőben, a gyártás helyszínén látta Kecskeméten az új Mercedes-Benz GLB-t. A hivatalos gyártásindító eseményen csak rövid ízelítőt kaphatott a Vezess az EQB-t, illetve az előző GLB-t egyszerre váltó új szabadidő-autóból, melynél nagyobb modell még nem készült Bács-Kiskunban.
Szerencsére nem kellett sokáig várnunk arra, hogy megtegyük az első kilométereket a legújabb magyar Mercedesszel. Egészen Mallorcáig mentünk, hogy elsők között vezethessünk egy GLB-t, elektromos hajtással.
Külső
A kecskeméti Mercedes-gyár eddigi történetének legnagyobb modellje majdhogynem eltörpül a csillagos márka SUV-palettáján a maga 4732 mm-es hosszával, 1861 mm-es szélességével és 1687 mm-es magasságával. Az új GLB majdnem tíz centivel hosszabb elődjénél, de az EQB-nél is nyurgább 48 mm-rel. Széltében is 27 mm-rel nagyobb az újdonság, magassága viszont 14 mm-rel kisebb.
Törekedtek arra, hogy az alaktényezőt lefaragják, hiszen már egyetlen századnyi csökkentés is 2,5 százalékos hatótáv-növekedést eredményezhet a Mercedes szerint. A végeredmény 0,28-as érték lett, melyet többek között a szinte teljesen zárt padlólemezzel, az első és hátsó légterelőkkel, valamint a kerekek környéki optimalizálással értek el. Utóbbi magában foglalja a 20 colos felniket is a sárvédőelem „lecsiszolása” mellett. Az illesztések réseinek szigetelése nem csak a légellenállást, hanem a szélzajt is csökkentette.
Nem gondolták túl a tervezők a GLB sziluettjét. Fogták a klasszikus szögletes bakancsalakot, melynek széleit legömbölyítették, de csak annyira, hogy a határok már ne vágjanak. A blokkforma azért megmaradt rövid túlnyúlásokkal. A szélvédőt jelentősen megdöntötték, megint csak az aerodinamika miatt, hátul pedig vállasítottak a kerekek felett.
Önmagában is hangsúlyos márkajelölés lenne a méretes Mercedes-csillag a hűtőmaszkon, de a tervezők biztosra mentek. A benne lévő szenzorok miatt fűtőszálakkal is átszőtt óriást 94 krómhatású kiscsillag veszi körül, melyek többféle animációval világítanak is. Nappal ez kevésbé látványos, de a felhők vonulásánál már látni lehetett a lüktető fényeket. Egyes piacokon még a középső, nagy csillag is világíthat, ha nem lenne elég a sok kicsi mellett a fényszórókat összekötő csík ragyogása.
Ha elkezdünk csillagokat számolni, csak kívül 109-ig jutunk. A hűtőmaszk 94 kicsi és egy nagy csillaga mellé bejön a gépháztetőn lévő embléma, a két fényszóróban lévő alakzat, a négy felni közepén lévő logó, plusz még hátul összesen öt. Ezekből egy az embléma, mely tolatókamera-búvóhely és csomagtérnyitó is egyben. A másik négyet a hátsó, a széleken letörő fénysávban kell keresni: álló helyzetben ezek a csillagok is képesek pulzálva világítani.
Belső
Motor löki ki az ajtóba simuló kilincseket, így juthatunk be a beltérbe, ahol folytatódhat a csillagvizsgálat. Egy van a kormány közepén, de a nagy bummot a panorámatetőnek köszönhetjük, melyből az extralistán találunk olyat, melyben 158 csillag ragyog a beállított hangulatvilágítás fényeiben. Így jutunk el 268 csillagig. Hasznosabb a csillagoknál, hogy az egyébként hőszigetelő réteggel is bevont Sky Control üvegtető elektrokromatikusan sötétíthető, 10-20 ezredmásodperc alatt válhat átlátszóból tejüveggé. Az üveget több szegmensre osztották, ezek egymástól függetlenül is kapcsolgathatóak.
Megosztó a beltér anyagainak minőségérzete. A látvány alapvetően szép, fel sem tűnik elsőre, hogy a kéttónusú belső bőrszerű részei műbőrből vannak. Nem tud azonban nem feltűnni a teljesen egysíkú, üvegezett műszerfal. Remek por- és ujjlenyomatgyűjtő felület ez a rész, melyet sikerült megfejelni egy olyan megvilágított légbeömlővel, mely kicsit bazári hatást kelt. Olcsó, fémszínű festékkel lekent műanyagok jutnak róla eszünkbe, melyekről hajlamos lepattogzani idővel a festék. Egyedül az javít ezen valamit, hogy a beömlő a végállásokban ismerős hanggal kattan.
A csillogó üvegfelületet az MBUX Superscreen tölti meg világító pixelekkel. Alapáron kettő, felárért három kijelzőt kapunk itt, melyből a legkisebb, a digitális műszeregység átmérője is 10,25 colos. A középső érintőképernyő és az utas előtti felület átmérője is 14 col, és ha mindez még nem lenne elég, akkor ott a szélvédőre vetített head-up display.
A kijelzőrendszerre új operációs rendszert fejlesztett a Mercedes-Benz. MB.OS névre keresztelt rendszerükre rengeteg app letölthető, képminősége pedig remek, hála a háttérben dolgozó Unity videojáték-motornak. Az igazi nagy dobás azonban nem ez, hanem az, hogy több mesterségesintelligencia-rendszert is aktívan bevetnek. Egyfelől beágyazták a Google Geminit, ami a Google Térképre alapuló navigációnál is segít, másrészt a ChatGPT is velünk utazik. Ha kérdezünk valamit az autótól a Hey, Mercedes megszólítás után, és azt a GLB meg is érti, akkor a legjobb választ kaphatjuk – feltéve, ha van netünk és hálózati lefedettségünk. Mallorca hegyei közt utóbbi nem mindig volt adott.
Érdekes volt, hogy sofőrként lényegében teljes rálátásom volt menet közben az utasoldali kijelzőn zajló dolgokra. Ezt időnként azért a szemmozgást figyelő belső kamera kiszúrta, és olyankor lekapcsolta azt a képernyőt. A Mercedes direkt nem vetett be betekintésgátló bevonatokat, fóliákat: mint mondták, ez egyrészt a képminőséget, másrészt a fényerőt is rontotta volna, harmadrészt pedig az autótöltés alatti, utassal együtt mozizás lehetőségét venné el a sofőrtől.
Ennyi kijelző láttán nem is meglepő, hogy nem halmoznak el fizikai gombokkal bennünket. A kormányra ugyan visszakerült a görgethető hangerőszabályzó és a tempomat sebességállító léptetője, de maradtak még haptikus, túlságosan könnyen, véletlenül működésbe hozható gombok. A középkonzolon van pár fizikai gomb, de mind egy fedél alá került, emiatt kezelésük kellemetlen, nem mindig reagálnak jól az inputokra. Teljesen digitális a klímakezelés, de legalább fix ikont kapott a főképernyőn a menü gyors elérése, és az infotainment flott működése miatt nem is problémás a hőmérséklet-beállítás.
A fizikai gombok hiányát a Mercedes nem látja problémának, hiába jön egy olyan korszak a töréstesztekben is, mely ezt a hozzáállást lepontozza. A gyártó szakemberei szerint a jövő a beszéd lehet: merjünk hozzászólni az autóhoz, beszéljünk a mesterséges intelligenciával. Bízzuk rá magunkat, szóljunk neki, hogy hűtse le például a belteret.
De nem ablaklehúzással, mert biztonsági rizikóhoz köthető tevékenységet nem intéz el helyettünk az MI. Az ablaklehúzás a mi dolgunk – itt pedig szembesülhetünk a Volkswagennél már megbukott túlbonyolított technikával: a vezetőnél az ajtókárpiton nincs normális ablakemelő-kapcsoló a hátsó üvegekhez. Ugyanazokat a gombokat kell használni az első és a második sorhoz is, csak közbeiktattak egy extra kapcsolót teljesen feleslegesen.
A beltéri tárolók kapacitása nem valami bő. A lebegő középkonzol alatti rész kínálja a legtöbb nyílt helyet. Csalódást keltően kicsi a kesztyűtartó és a könyöklő rekesze sem tágas. Annak viszont örülhetünk, hogy az utasoknak van helye. 6 centivel nőtt a tengelytávja a GLB-nek, így öt- és hétszemélyes kivitelben is komfortosabban elférnek az utasok.
Noha csökkent az SUV magassága, a fejtér így is nőtt 2-3 centivel a második sorban, ahová 14 centit is csúsztatható ülések kerültek. Valójában azonban nem is a második, hanem az opcionális harmadik üléssor helykínálata volt a kérdéses a GLB-ben, tényleg annyira sokat kínál a beltér. A 6. és 7. utas helyzete javult, a Mercedes szerint a korábbi 168 helyett immár 171 centi magas utasok is kényelmesen elférhetnek. Beszállni is könnyebb, a hátsó oldalajtók nyílása nagyobb.
Két sorral 597, három sorral 667 literes a GLB csomagtere, ez 97, illetve 102 literes növekedést jelent az elődhöz képest.ó. Ha ez kevés, az elektromos változatoknál tágas, 127 literes frunkot is kapunk. A hozzáféréshez ugyan meg kell húzni kétszer a beltérben a gépháztető-nyitó kart, de utána nem kell vakon reteszt keresve kotorászni, nyílik is a fémlap, melyet teleszkópok tartanak.
Technika
Tisztán elektromos és 48 V-os hibrid változatokban is elérhető a GLB, összesen nyolc konfigurációban. Villanyhajtással és hibridként is három-három teljesítményszintből lehet választani, a képletet pedig megspékeli még a 4MATIC összkerékhajtás is. Az elektromos modellek alapvetően hátul, a hibridek elöl hajtanak. Az átláthatóság kedvéért táblázatos formában mutatjuk mindazt, amit az erőforrásokról érdemes tudni.
Az elektromos GLB-k erőforrásai:
|GLB 200
|GLB 250+
|GLB 350 4MATIC
|Rendszerteljesítmény
|224 LE
|272 LE
|353 LE
|Nyomaték
|335 Nm
|335 Nm
|515 Nm
|Nettó akkumulátorkapacitás
|58 kW
|85 kW
|85 kW
|Max. AC-töltés
|11 kW, de opcióként elérhető a 22 kW is
|Max. DC-töltés
|200 kW
|320 kW
|320 kW
|Gyorsulás (0-100 km/óra)
|8,2 mp
|7,4 mp
|5,5 mp
|Végsebesség
|210 km/óra
Nikkel-mangán-kobalt kémiájú akkumulátorokkal szerelik a GLB-ket Kecskeméten, mint látható, kétféle változattal. A 800 V-os architektúra nagy töltési teljesítményt (akár 320 kW) tesz lehetővé, de opcióként rendelhető egy belső egyenáramú átalakító, amely a 400 V-os töltőhálózatokkal is kompatibilissé teszi az autót.
A GLB 250+-ból több hatótávot ki lehet hozni, mint a GLB 350 4MATIC-ból, ahol két villanymotor is szívja a telepet (WLTP: 631 vs. 614 km). Az összkerékhajtású változatnál egyébként hátul ugyanaz az állandó mágneses szinkronmotor dolgozik, mint az eggyel gyengébb verziónál, az első tengelyen viszont található egy másik gép, mely önállóan 109 lóerő leadására képes. Azzal, hogy ez is állandó mágneses motor, felmerülhet a veszteség kérdése is, a Mercedes azonban lényegében teljesen le is tudja választani az erőforrást a tengelyről alacsony terhelésnél, így 90 százalékkal csökkentve a veszteségeket. Elmondható az egész hajtásról is, hogy hatékonyan működik, a hajtásra fordított energia 93 százaléka tényleg mozgási energiává alakul.
Sok más elektromos modellel ellentétben a GLB hajtásrendszere kapott egy váltót is. A kétfokozatú egység első fokozata felel a dinamikus elrugaszkodásokért és a városi tempós hatékony haladásért. A második fokozat áttételezését a nagyobb sebességhez hangolták, itt éri el az autó a végsebességét is.
Lassításnál brake-by-wire rendszert alkalmaztak a Mercedesnél, mely annyit tesz, hogy a sofőr csak digitális jelet küld az autónak, nincs fizikai kapcsolat a fékek és a pedál között. Maguk a fékek nem is végeznek sok munkát, tekintve, hogy akár 200 kW teljesítménnyel is rekuperálhatnak a villanymotorok, tengelyenként 3 m/s2 értékkel lassítva az autót a legerősebb üzemmódban. A rekuperáció a kormány mögött lévő pillangófülekről kapcsolgatható, választhatunk ellenállásmentes gurulást is. Automata módban a forgalmat, a sebességhatárokat és az útvonalat is figyelembe véve változik az energia-visszatermelés erőssége.
A hibrid GLB-k alapja minden esetben egy 1,5 literes, Miller-ciklussal üzemelő négyhengeres benzinmotor, 136, 163 vagy 190 lóerővel. A két erősebbik verzió elérhető elsőkerék-hajtás mellett 4MATIC változatban is, a hátsó kerék forgatásáról kardántengely gondoskodik. Amíg a haladáshoz elég kevesebb, mint 20 kW, azaz 27 lóerő, addig csak a 22 kW (30 lóerő) teljesítményű, a nyolcfokozatú, dupla kuplungos, automata váltóba integrált villanymotor üzemel. Ez a Mercedes szerint főleg városi tempóban valósulhat meg, valamint tartott tempónál 100 km/óráig, egész addig, amíg van áram az 1,3 kWh kapacitású lítiumion-akkuban. A telep mind a nyolc sebességi fokozatban rekuperálható 25 kW-os teljesítménnyel.
Elöl MacPherson rendszer, hátul új fejlesztésű multilink futómű dolgozik a GLB alatt. A felfüggesztést adaptív lengéscsillapítók teszik teljessé, az alaphangolás a vezetési mód változtatásával állítható. Van persze egy rakás szenzor is az autón, melyek feladata az, hogy figyeljék az utat és azt, hogy vezet a sofőr, az autó pedig ezekből összerakja minden egyes keréknél, hogy szerinte épp milyen csillapítás szükséges.
Vezetéstámogató rendszerek terén is prémiumot nyújt a Mercedes-Benz. A GLB nyolc külső kamera, öt radar, 12 ultrahangos szenzor és egy vízhűtéses, nagy teljesítményű számítógép segítségével készen áll arra is, ha a jövőben extra tudás érkezne távoli frissítésekkel a már meglévők mellé. A vezetőasszisztens például már jelenleg is képes magától sávot váltani, elég ehhez egy irányjelzés és egy pillantás a megfelelő oldalra. A parkolóasszisztens gyorsabban dolgozik és jobban, mint korábban, ráadásul már támogatja a halszálka-parkolást is, valamint észreveszi a nem fehérrel felfestett helyeket.
A biztonságot sem vették félvállról. Még mindig lenyűgöz a PRE-SAFE nevű funkció, mely azt tudja, hogy baleset előtt felhúzza az ablakokat, előfeszíti az övet, az utasülést pedig elkezdi emelni, ezzel csökkentve a sérülési kockázatokat.
Vezetés
Kényelmes, remek oldaltartású ülések vártak az autóban, mely gazdagabb felszereltségnél relaxáló masszázzsal teszi pihentetőbbé az utazást. A fejenként kb. 40 kilométernyi vezetési lehetőség alatt azonban nem feltétlenül erre fókuszáltunk a Night Package csomaggal éjfeketébe öltöztetett GLB 350 4MATIC-ban.
Ami nagyon hamar feltűnik, hogy mennyire könnyeden mozog tömegéhez képest a GLB. Nem imbolygósságról vagy bizonytalanságról van szó, hanem például elegáns átlibbenésekről az üdülőfalu fekvőrendőrein, ahol az sem fáj, ha kicsit gyorsabban közelítünk a lassító felé. Nem érezzük 2275 kilónak a 2275 kilós SUV-t.
Ha az üzemmódot Comfortból Sportba tesszük, a kanyarokban tapasztalt enyhe dőlés is megszűnik. Mallorca hegyi útjai nem feltétlenül a száguldásról szólnak, az egymásba fűzött fordítókban mérsékelt tempóval is élmény haladni. Ezt a kihívást maximálisan megoldotta a GLB. Ez nem egy sportautó, a kormányzásán érezhető is. Mégis jó az egyensúly: egyszerre könnyedén és pontosan irányítható, ráadásul van visszajelzés a kerekek felől arról, merre is járnak. A pontot az i-re a jó fogású volán teszi fel. Úthibákkal nem találkoztunk, így arról majd csak a hazai teszt után tudunk bármit is mondani, hogyan kezeli ezeket a kocsi.
353 lóerő ma már nem számít eget rengetően soknak, főleg egy bő 2 tonnás autó esetében. Meg tud iramodni a GLB, ha úgy van, de nem érződik olyan veszettül lendületesnek. Az előzések így sem okoznak problémát, legalábbis ezen a teljesítményszinten – a gyengébb modellváltozatokról nem tudunk nyilatkozni. A kétfokozatú váltó működése egyébként észrevehetetlen, el is felejtettük jelenlétét.
Nagyon jó együtt élni az automata rekuperációval, még azzal együtt is, hogy időnként túlvezérli magát. Fantom akadályok előtt előfordult, hogy túllassította az autót, és határozottan próbálta a sebességkorlátozó tábláknál is a kiírt érték alá visszafogni a tempót. Zéró rekuperáció mellett sem ér meglepetés a GLB-ben, ha lassítani akarunk, a fékérzet kiszámítható és természetes.
Nem zavaróak a vezetéstámogatók, a sávelhagyás-figyelmeztető finoman rezgeti a kormányt, a sebességfigyelmeztető pittyegését pedig egy érintéssel ki lehet lőni a főképernyőn. Csalódást keltő volt viszont a Google Térkép-alapú navi: jómagam szinte mindig ezt használom mobilon, de az autóba integrált változat sok esetben megtévesztő volt, többször is rossz irányba fordultunk emiatt, a választandó sávokat jelző ikonok pedig szinte elvesztek a pixelrengetegben. A Need for Speed-játékokra emlékeztető, élőképen megjelenített kiterjesztett valóságos navi sofőrként nem sok segítséget jelent, mert kritikus szituációkban eszünkbe nem jutna azt nézni, merre mutatnak a kék nyilak.
Rövid körünk során az autó csendessége volt még kiemelkedő. Az aerodinamikai törekvések és a rések szigetelései megtették hatásukat, szélzajt egyáltalán nem tapasztaltunk még akkor sem, amikor 120-130 km/órára gyorsítottunk az autópályán. Enyhe gumizajt érzékeltünk csak, amikor némítottuk a 16 hangszórós, 850 W-os Burmester hifit. A GLB-hez egyébként elérhetőek hangszigetelő első oldalablakok is.
A legerősebb Mercedes-Benz GLB a WLTP-mérések szerint 15,9-18,6 kWh-t fogyaszt száz kilométeren. Rövid utunkon, a hegyekbe felkapaszkodva, némileg nehéz lábbal 20-22 kWh/100 kilométerig jutottunk. Észrevettük, hogy az autó még a megnövekedett fogyasztás ellenére is irreálisan nagy hatótávot írt ki, meglepő volt, hogy a mesterséges intelligenciával is felvértezett autó nem igazította a vezetésünkhöz a megjelenített kilométerszámot. Hallottuk egyébként külföldi újságíróktól, hogy képesek voltak a hivatalos fogyasztási értékeket hozni a tavaszi, klímahasználatot nem igénylő időben, ami alapvetően biztató.
Költségek
Nem mondható meglepőnek, hogy a hibrid Mercedes-Benz GLB olcsóbb, mint az elektromos változat. Előbbiből a legolcsóbb 19 millióba kerül, de a különbség nem nagy, hisz a GLB 200 EQ már megkapható 20,116 millió forintért. A legizmosabb hibrid majdnem 21 millió Ft, teljesítménye azonban még ennek sem éri el a villanyos belépőmodellét.
A csúcs-GLB ára 24,6 millióról indul, és ha az általunk is kipróbált felszereltséggel, a Night Package-dzsel tetszene meg valakinek, azzal máris rögtön 29 millióra ugrik az ár. A végösszeg hasonló ütemben nőhet tovább, akár a megjelenés, akár a digitális extrák terén szeretnénk turbózni a modellt, egy jól „összerakott” autó közel 35 millióba is kerülhet. Általános trend, hogy sok funkció feláras, beszédes például, hogy a vezeték nélküli mobiltükrözésért 151 ezer forintot kérnek. A különböző tételek közül fontos lehet, hogy a harmadik üléssor 555 ezerbe, a 22 kW-os AC-töltés lehetősége 278 ezer forintba kerül.
Nehéz riválist találni a GLB-nek, a Mercedes szakemberei nem szerettek volna megnevezni egyetlen konkurens modellt sem, amikor arról kérdeztük őket, kiket tekintenek vetélytársnak. Méretét tekintve a frissítéssel szinte osztályt ugrott az autó, kis túlzással össze lehetne vetni a szintén magyar gyártású BMW iX3-mal, noha az inkább a GLC riválisának nevezhető. A GLB-t méretben leginkább az Audi Q5-tel lehet összevetni, abból viszont nincs hétszemélyes kivitel.
|A Mercedes-Benz GLB és vetélytársai – Listaár, forint
|Audi Q5 40 TFSI S tronic XTRA (204 LE)
|21 298 999
|Audi Q6 e-tron Performance (94,9 kWh, 306 LE)
|27 628 850
|Mercedes-Benz GLB 180 (156 LE)
|19 037 500
|Mercedes-Benz GLB 220 4MATIC (211 LE)
|22 625 000
|Mercedes-Benz GLB 200 EQ technológiával (58 kWh, 224 LE)
|20 116 000
|Mercedes-Benz GLB 350 4MATIC EQ technológiával (85 kWh, 354 LE)
|24 601 000
|BMW X3 20 xDrive (208 LE)
|23 101 000
|BMW iX3 50 xDrive (108,7 kWh, 469 LE)
|27 750 000
Értékelés
Cikkünk elején feltettük a kérdést, hogy adhatunk-e öt csillagot a Mercedes-Benz GLB-nek? Négy és felet talán. Egyértelműen lefelé lóg ki az egyébként remek csomagból az enteriőr, de azon belül is a technológiát érintő területek: mind a környező anyaghasználat, mind a gombszegény működtetés erőltetése inkább negatívan hat az új kecskeméti Mercedes megélésére.
Egy prémiummárkánál sosem baj, ha az a trendsetter, ha diktálja a lépést, amit a többiek majd évek múltán lekövethetnek. A megmaradt haptikus gombok és a sporolós ablakemelők viszont olyan, mások által már elhagyott ötletek, melyek miatt azt érezni a GLB egyes részeinél, hogy a Mercedes hagyott még feladatot magának a facelift idejére is, hogy megszerezze az öt csillagot. Komfortban, kinézetben, menet közbeni viselkedésben hozza prémium szintet, amely méltó a háromágú csillagra – akár 268-ra is.
